Новый Lifestyle телевизор LG OLED Flex с гибким экраном для полного погружения в игру

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В ближайшее время LG Electronics планирует начать продажи инновационного телевизора LG OLED Flex 42LX3Q6LA в Казахстане. Это первая в мире модель телевизора со сгибаемым 42-дюймовым экраном. Новинку можно, пожалуй, без малейшего преувеличения назвать одним из наиболее необычных явлений на рынке электроники 2022 года, и сегодня мы с удовольствием познакомим вас со всеми особенностями и возможностями этого удивительного шедевра.
Даже тех, кто уже успел привыкнуть к изогнутым мониторам, может по-настоящему удивить способность дисплея телевизора LG OLED Flex меняться по желанию пользователя от абсолютно плоского до эффектно изогнутого с радиусом 900R1, предоставляя выбрать и установить один из двадцати уровней изгиба, наиболее подходящий вам для оптимально персонализированного просмотра.
Уникальный форм-фактор LG OLED Flex удалось создать благодаря использованию технологии самоподсвечивающихся светодиодных пикселей LG OLED, которые работают без дополнительного слоя подсветки и, следовательно, пригодны для выпуска дисплеев в самом невероятном исполнении, включая скручиваемые или сгибаемые.
Изгиб экрана LG OLED Flex легко настраивается на одну из двух предварительных настроек специальной кнопкой пульта дистанционного управления. Степень изгиба на 20 различных уровнях можно поменять вручную с шагом 5%. Экран можно наклонить на 10° к пользователю или на 5° от него, при этом подставка регулируется по высоте на 140 мм. Эта комбинация регулировки высоты и наклона позволяет вам настроить его в соответствии с наиболее удобным положением для вашей осанки.
В телевизоре Flex 42LX3Q6LA применяется новейшая технология LG OLED evo, которая в сочетании с интеллектуальным процессором α (Alpha) 9 Gen 5 и уникальными алгоритмами изображения обеспечивает бесконечную контрастность, глубокий черный цвет, минимальное время отклика всего 0,1 миллисекунды2, также низкую задержку ввода и на 100% точную цветопередачу3, делая графику в игре гипер-реалистичной и комфортной для глаз4.
Телевизор прошел ряд строжайших отраслевых сертификаций на отсутствие мерцания и бликов5. Дополнительное применение супер-антибликового покрытия LG SAR (Super Anti-Reflection) помогает полностью сосредоточить свое внимание на происходящем на экране, уменьшая отражения от окружающего света, предметов и людей до 25% по сравнению с дисплеями предыдущих поколений6.
Телевизор поддерживает ряд специальных функций для лучшего контроля над игровым процессом. Так, из меню Gaming Dashboard можно настроить размер изображения и его положение на экране7 в соответствии с предпочтениями или жанром игры. Любителям ролевых игр (RPG), гонок или платформеров, скорее всего, будет предпочтительно использовать все 42 дюйма экрана, в то время как поклонники стратегий реального времени (RTS) или шутеров от первого лица (FPS) могут предпочесть 32- или 27-дюймовое изображение, которое позволит окинуть всю картину происходящего в игровом окружении одним взглядом.
Обновленный для LG OLED Flex оптимизатор LG Gaming Optimizer добавляет к разнообразным геймерским опциям изображения и звука индивидуальные настройки для определенных игровых жанров. Специальное меню настроек игрового звука включает эквалайзер, переключатели для AI Game Sound и Dolby Atmos, а также предлагает доступ к расширенным настройкам звука, позволяя пользователям настроить игровой процесс именно так, как они хотят.
Приложение Game, представленное эксклюзивно для Flex, поддерживает пользовательские заставки, предлагает ярлыки для популярных приложений, таких как YouTube и Twitch, а также предоставляет список подключенных внешних устройств ввода, и все это на одном экране.
Геймеры также оценят режим Multi View, который позволяет просматривать контент из двух разных источников одновременно и выбирать какой звук они хотят слышать – например, играя в игру и одновременно просматривая видео с YouTube8, транслируемое со смартфона.
Для максимального удобства функция Switching Hub позволяет подключить мышь, клавиатуру, гарнитуру и микрофон непосредственно к LG OLED Flex и использовать эти аксессуары непрерывно в режиме телевизора и ПК.
Нажав кнопку переключения источников на боковой стороне подставки LX3, пользователи могут переключаться между ПК и LG OLED Flex без необходимости физического отключения и повторного подключения устройств. Кроме того, встроенный микрофон обеспечивает эффективное подавление эха для кристально чистого голосового общения во время игр.
Превосходное звучание LX3 обеспечивает 2.2-канальная система общей мощностью 40 Вт, которая помогает еще больше улучшить впечатления от игр и просмотра контента. Благодаря встроенной поддержке Dolby Atmos достигается большая четкость, глубина и выразительность звука в совместимых играх.
LG OLED Flex полностью поддерживает игровую технологию Dolby Vision 4K 120 Гц и новейшие функции HDMI 2.1, такие как переменная частота обновления (Variable Refresh Rate, VRR) и режим автоматической низкой задержки (Automatic Low latency Mode, ALLM). Сгибаемый дисплей LG совместим с G-SYNC® и сертифицирован AMD FreeSync™ Premium, обеспечивая визуальное отображение без разрывов и замираний.
Ультратонкий дисплей LG OLED Flex больше всего напоминает по форме щит, который позволяет отбивать атаки ваших оппонентов в игре. Он четко контрастирует с солидной и мощной задней частью в форме ручки, за которую вы можете удерживать щит во время сражения.
Дополнительно оживить индивидуальные впечатления пользователя поможет встроенная в заднюю панель LG OLED Flex подсветка с шестью предустановленными режимами9. Функция Sound Sync поможет синхронизировать визуальные эффекты со звуком, делая гигантские взрывы еще более драматичными, а функция Video Sync обеспечит более глубокое погружение в игровой мир, синхронизируя подсветку с графическим контентом.
В завершение хотелось бы подчеркнуть, что при всех преимуществах, предоставляемых геймерам, LG OLED Flex является полнофункциональным 42-дюймовым телевизором LG OLED, со всеми современными технологическими инновациями премиум класса, включая поддержку HDR и Dolby Vision.
Данная модель работает под управлением платформы LG webOS со всеми вытекающими из этого преимуществами, такими как новейший пользовательский интерфейс, превращающий телевизор в идеальный центр домашних развлечений, доступ в магазин контента LG Content Store с множеством легко загружаемых приложений, раздел Life's Good Hub на главном экране, в котором вы одним нажатием кнопки можете открыть для себя самые последние приложения. Вы значительно сэкономите время при поиске услуг, соответствующих вашим уникальным вкусам и предпочтениям, «вручную» выбирая из примерно 2200 приложений, доступных в настоящее время на платформе LG webOS10.
С выпуском OLED Flex можно уверенно сказать, что отныне LG стирает грань между высокопроизводительными телевизорами и игровыми мониторами, предоставляя всю развлекательную мощь в самом необычном форм-факторе.
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1 Дисплей продукта не имеет фиксированной кривизны, его экран имеет изгибаемую, изменяемую форму. По результатам внутреннего тестирования, максимальная кривизна LG OLED Flex аналогична продуктам с фиксированной кривизной 900R, а минимальная кривизна аналогична плоскому экрану.
2 Время отклика протестировано и подтверждено сертификатом Intertek.
3 Панели LG OLED сертифицированы Intertek на 100% точность цветопередачи, измеренную по CIE DE2000 с использованием 125 цветовых шаблонов
4 Объем полного цвета дисплея (CGV) эквивалентен или превышает цветовое пространство DCI-P3, что было подтверждено независимым тестированием компании Intertek.
5 Панели LG OLED сертифицированы UL на отсутствие мерцания и дискомфортных бликов.
6 Блики снижены на 25% по сравнению с LG OLED G2 и C2 по данным внутренних испытаний LG.
7 Функция виртуальной настройки размера экрана будет доступна позднее в этом году.
8 Видеоролики YouTube можно транслировать со смартфона во время игр через подключенный по HDMI источник или во время просмотра прямого эфира.
9 Режимы подсветки доступны не для всех источников входного сигнала.
10 Набор приложений может отличаться в зависимости от страны и региона.