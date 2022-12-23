Новый Lifestyle телевизор LG OLED Flex с гибким экраном для полного погружения в игру

Для максимального удобства функция Switching Hub позволяет подключить мышь, клавиатуру, гарнитуру и микрофон непосредственно к LG OLED Flex и использовать эти аксессуары непрерывно в режиме телевизора и ПК.



Нажав кнопку переключения источников на боковой стороне подставки LX3, пользователи могут переключаться между ПК и LG OLED Flex без необходимости физического отключения и повторного подключения устройств. Кроме того, встроенный микрофон обеспечивает эффективное подавление эха для кристально чистого голосового общения во время игр.



Превосходное звучание LX3 обеспечивает 2.2-канальная система общей мощностью 40 Вт, которая помогает еще больше улучшить впечатления от игр и просмотра контента. Благодаря встроенной поддержке Dolby Atmos достигается большая четкость, глубина и выразительность звука в совместимых играх.

LG OLED Flex полностью поддерживает игровую технологию Dolby Vision 4K 120 Гц и новейшие функции HDMI 2.1, такие как переменная частота обновления (Variable Refresh Rate, VRR) и режим автоматической низкой задержки (Automatic Low latency Mode, ALLM). Сгибаемый дисплей LG совместим с G-SYNC® и сертифицирован AMD FreeSync™ Premium, обеспечивая визуальное отображение без разрывов и замираний.



Ультратонкий дисплей LG OLED Flex больше всего напоминает по форме щит, который позволяет отбивать атаки ваших оппонентов в игре. Он четко контрастирует с солидной и мощной задней частью в форме ручки, за которую вы можете удерживать щит во время сражения.



Дополнительно оживить индивидуальные впечатления пользователя поможет встроенная в заднюю панель LG OLED Flex подсветка с шестью предустановленными режимами9. Функция Sound Sync поможет синхронизировать визуальные эффекты со звуком, делая гигантские взрывы еще более драматичными, а функция Video Sync обеспечит более глубокое погружение в игровой мир, синхронизируя подсветку с графическим контентом.

В завершение хотелось бы подчеркнуть, что при всех преимуществах, предоставляемых геймерам, LG OLED Flex является полнофункциональным 42-дюймовым телевизором LG OLED, со всеми современными технологическими инновациями премиум класса, включая поддержку HDR и Dolby Vision.



Данная модель работает под управлением платформы LG webOS со всеми вытекающими из этого преимуществами, такими как новейший пользовательский интерфейс, превращающий телевизор в идеальный центр домашних развлечений, доступ в магазин контента LG Content Store с множеством легко загружаемых приложений, раздел Life's Good Hub на главном экране, в котором вы одним нажатием кнопки можете открыть для себя самые последние приложения. Вы значительно сэкономите время при поиске услуг, соответствующих вашим уникальным вкусам и предпочтениям, «вручную» выбирая из примерно 2200 приложений, доступных в настоящее время на платформе LG webOS10.



С выпуском OLED Flex можно уверенно сказать, что отныне LG стирает грань между высокопроизводительными телевизорами и игровыми мониторами, предоставляя всю развлекательную мощь в самом необычном форм-факторе.