Фильмы, получившие мировые кинопремии, на вашем OLED

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Для любителей кино, которые тоскуют по возможности сходить в кинотеатр и посмотреть новые фильмы, удостоенные наград, последние месяцы были тяжелыми. К счастью, чтобы получить захватывающий кинематографический опыт, не выходя из дома, у компании LG есть альтернативное решение – OLED-телевизор, который уже стал любимцем киноиндустрии и получил признание критиков.
Блокбастеры, фавориты кинофестивалей и комедии оживают благодаря сочетанию телевизоров LG нового поколения с технологиями Dolby Vision и Dolby Atmos. LG OLED TV тоже был удостоен награды, присвоенной ему в этом году на Engineering Emmy® Awards. Помимо официального признания, многими ведущими мировыми продюсерами, режиссерами и кинематографистами LG OLED считается лучшим по качеству просмотра. Во многих голливудских киностудиях, телевизор LG является «звездой». Его ценят за исключительную цветопередачу и лучшую контрастность, благодаря точности самосветящихся пикселей и уникальной структуре без подсветки.
Четкие детали и идеальный черный цвет OLED-экрана оживляют даже самые темные сцены, погружая зрителя в захватывающий мир кино. Исключительные телевизоры LG, которые раскрывают творческий замысел автора – выбор многих профессиональных создателей киноконтента.
Хон Кён-пё, оператор «Паразиты» (2019) и «Сквозь снег» (2013)
Один из его многочисленных сторонников в киноиндустрии – всемирно известный южнокорейский кинооператор Хон Кён-пё, ставший широко известным благодаря фильму «Паразиты» 2019 года. Это первый южнокорейский фильм, который среди множества других наград получил четыре награды всемирно известной американской кинопремии. В их список вошли награды за лучший фильм, лучшую режиссуру, лучший оригинальный сценарий и лучший международный художественный фильм. Он стал первым неанглоязычным фильмом, получившим награду за лучший фильм.
Недавно Хон поделился своими мыслями о LG OLED, назвав его лучшим телевизором для получения ярких впечатлений от кино, присоединившись к другим известным голливудским режиссерам, которые также оценили способность OLED-телевизоров воплотить историю в жизнь.
А если этого недостаточно, телевизоры LG OLED оснащены Dolby Vision IQ и Dolby Atmos. Роль Dolby Vision IQ – оживить просмотр фильмов сверхъестественным качеством изображения с высокой яркостью, контрастностью и цветом, а роль Dolby Atmos – поразить объемным чистым звучанием встроенных динамиков телевизора. Чтобы просмотреть список фильмов, оживших в Dolby, которые можно смотреть на телевизорах премиум-класса и звуковых панелях LG, нажмите здесь.
Более того, в телевизорах LG OLED установлен режим Filmmaker Mode, который позволяет смотреть фильмы и передачи в том виде, в котором их задумывал режиссер. LG постоянно поддерживает кинематограф по всему миру, предлагая инициативы, направленные на развитие творческой индустрии.
Чтобы узнать больше о выдающихся аудио и видео возможностях LG OLED TV, посетите https://www.lg.com/kz/oled-televisions.