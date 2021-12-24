About Cookies on This Site

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.

Cookies Setting
Absolutely Necessary Cookies
These are cookies that are absolutely essential to running a website. This category of cookies cannot be disabled.
Functional Cookies
These cookies are used to provide you with convenient functions, such as product reviews and product video playback, during your web browsing, they also enable interaction with social media accounts.
Social media
Connect with your social channels to share LG Technology with friends for example on Facebook and Twitter.
Analytics Cookies
These cookies allow our website to keep improving functions through website traffic analysis and to suggest personalized content for you.
Advertising Cookies
These cookies enable us to show you ads and other content that we think is most attuned to your interests and digital behavior.
Skip to Content Skip to Accessibility Help
LG осуществляет детские мечты

LG осуществляет детские мечты

12/24/2021

Команда LG поздравила воспитанников детского дома «Солнышко», исполнив их заветные желания

 

Новый год – семейный праздник. В этот день мы собираемся в кругу родных и близких, обмениваемся подарками и загадываем желания на будущий год. А дети с нетерпением ждут момента, когда получат заветный презент, о котором так старательно писали на бумажном свертке Деду Морозу.

Вот только такая идеальная картинка происходит в жизни далеко не каждого ребенка. Многие лишены возможности встречать волшебный праздник вместе с родителями, однако не лишены возможности мечтать и верить в чудеса. Эти дети особенно нуждаются в любви, и даже маленькая доля заботы и внимания способны вызвать на их лицах искреннюю и благодарную улыбку.

Посещение детских домов, организация экскурсий и других мероприятий для детей, помощь и поддержка – стали доброй традицией команды LG. Главным приоритетом в работе бренда по-прежнему остается забота о каждом человеке, и сотрудники компании не остаются в стороне. В этом году они поздравили воспитанников детского дома «Солнышко»

 

 

На сегодняшний день в нем проживают 45 детей в возрасте от 3 до 18 лет, у каждого из которых своя история и судьба. Детский дом был создан в 2014 году и существует исключительно благодаря пожертвованиям добрых людей и волонтеров.

В преддверии праздника дети поделились своими самыми сокровенными желаниями, среди которых были такие простые и в то же время важные мелочи, как настольные игры, наборы для творчества, игрушки и, конечно, новогодние сладости. Сотрудники LG с энтузиазмом приняли участие в благотворительной акции и приобрели заветные подарки, став волшебниками для тех, кто остался без родительского тепла.

Кроме того, компания преподнесла детскому дому общий подарок – машину для стирки и сушки LG WashTower™ с двумя отсеками. Максимальная загрузка барабана для стирки 18 кг позволяет постирать большое одеяло и комплект постельного белья за один раз или внушительное количество детских вещей. А в барабане для сушки можно разместить до 16 кг одежды, при этом после завершения цикла ее можно сразу надеть или убрать в шкаф.

В наше время так важно быть внимательнее к окружающим и поддерживать тех, кто действительно в этом нуждается. Добрые дела и события очень много значат в профессиональной жизни LG. Вы также можете помочь детям стать чуточку счастливее. Теплое слово, улыбка, а тем более ваше участие позволят почувствовать ту заботу, которой им так не хватает.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 