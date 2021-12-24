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Команда LG поздравила воспитанников детского дома «Солнышко», исполнив их заветные желания
Новый год – семейный праздник. В этот день мы собираемся в кругу родных и близких, обмениваемся подарками и загадываем желания на будущий год. А дети с нетерпением ждут момента, когда получат заветный презент, о котором так старательно писали на бумажном свертке Деду Морозу.
Вот только такая идеальная картинка происходит в жизни далеко не каждого ребенка. Многие лишены возможности встречать волшебный праздник вместе с родителями, однако не лишены возможности мечтать и верить в чудеса. Эти дети особенно нуждаются в любви, и даже маленькая доля заботы и внимания способны вызвать на их лицах искреннюю и благодарную улыбку.
Посещение детских домов, организация экскурсий и других мероприятий для детей, помощь и поддержка – стали доброй традицией команды LG. Главным приоритетом в работе бренда по-прежнему остается забота о каждом человеке, и сотрудники компании не остаются в стороне. В этом году они поздравили воспитанников детского дома «Солнышко»
На сегодняшний день в нем проживают 45 детей в возрасте от 3 до 18 лет, у каждого из которых своя история и судьба. Детский дом был создан в 2014 году и существует исключительно благодаря пожертвованиям добрых людей и волонтеров.
В преддверии праздника дети поделились своими самыми сокровенными желаниями, среди которых были такие простые и в то же время важные мелочи, как настольные игры, наборы для творчества, игрушки и, конечно, новогодние сладости. Сотрудники LG с энтузиазмом приняли участие в благотворительной акции и приобрели заветные подарки, став волшебниками для тех, кто остался без родительского тепла.
Кроме того, компания преподнесла детскому дому общий подарок – машину для стирки и сушки LG WashTower™ с двумя отсеками. Максимальная загрузка барабана для стирки 18 кг позволяет постирать большое одеяло и комплект постельного белья за один раз или внушительное количество детских вещей. А в барабане для сушки можно разместить до 16 кг одежды, при этом после завершения цикла ее можно сразу надеть или убрать в шкаф.
В наше время так важно быть внимательнее к окружающим и поддерживать тех, кто действительно в этом нуждается. Добрые дела и события очень много значат в профессиональной жизни LG. Вы также можете помочь детям стать чуточку счастливее. Теплое слово, улыбка, а тем более ваше участие позволят почувствовать ту заботу, которой им так не хватает.