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Ежегодный всемирный День пирога, который отмечают 23 января, мы предлагаем встретить с замечательным открытым мясным пирогом с овощами, который можно приготовить в микроволновой печи LG NeoChef™. Начнем с нескольких слов об этом интересном празднике.
Всемирный День пирога (World Pie Day) появился в США относительно недавно, в середине 1970-х годов, однако за короткое время вышел за рамки национального торжества и стал международным – хотя до сих пор и в неофициальном формате.
Вряд ли кого-то удивил такой быстрый рост популярности праздника, ведь пироги известны во многих кухнях народов мира. Неповторимые сочетания различного теста, начинок и вариантов их выпекания делает вкус каждого неповторимым. Казахская кухня также богата рецептами многочисленных вариантов балиша, бирека и других уникальных, любимых нами видов пирогов.
Историки говорят, что пироги выпекали еще во времена Древней Греции, а в Средневековье их изготовление превратилось еще и в способ для длительного хранения еды и транспортировки.
В наши дни для пирогов используется дрожжевое, бездрожжевое, слоеное, бисквитное и песочное тесто. Начинки также могут быть самыми разными – от ягод, фруктов, джемов, шоколада и овощей до мяса, рыбы, птицы, яиц, сыра и даже морепродуктов. Пирог может быть открытыми, полуоткрытым или закрытым, а его форма может быть совершенно любой – насколько хватит фантазии кулинара.
Преимущественно пироги выпекают или жарят, однако с появлением современной бытовой техники, которая может предложить кулинарам совершенно новые возможности и температурные режимы, появляются новые способы приготовления.
Так, универсальные и простые в управлении микроволновые печи LG NeoChef™ мощностью 1450 Вт с грилем, например, LG MH6336GIB или LG MH6565DIS, поддерживают множество автоматических режимов, включая размораживание, разогрев и даже приготовление йогурта, при этом режим инфракрасного разогрева LG Infrared Heating™ с точным контролем температуры позволяет легко и с наслаждением готовить здоровые и вкусные блюда, в том числе, с хрустящей корочкой, сохраняя исходный аромат и запах.
Микроволновые печи LG NeoChef™ оснащены технологией Smart Inverter™ с системой контроля мощности, что обеспечивает равномерное распределение тепла в ингредиентах и дает вам возможность готовить блюда за меньшее время по сравнению с традиционными микроволновыми печами1, сохраняя при этом вкусовые качества продуктов.
Для удобства использования микроволновые печи оснащены 6-угольной опорой, которая, в отличие от обычной 3-угольной, гораздо более устойчива и надежнее ограждает от проливания жидкости из емкостей на краю поворотного столика. Внутренняя камера имеет антибактериальное легкоочищаемое покрытие EasyClean™, устойчивое к механическим повреждениям и впитыванию жира. Частички пищи не прилипают к стенкам микроволновой печи и потому легко очищаются, при этом на 99,99%2 сокращается распространение бактерий.
Отпраздновать Всемирный день пирога можно по-разному: можно купить любимый в пекарне, устроить вечеринку, посмотреть фильм или телешоу на кулинарную тематику.
Мы предлагаем испечь пирог в микроволновой печи, и вечером, собравшись за семейным столом, оценить необычный рецепт и насладиться его вкусом за чашкой чая. Неплохой способ отметить Всемирный день пирога, не так ли? Приступим.
Открытый мясной пирог с овощами
Для приготовления праздничного пирога нам понадобится тесто, начинка и заливка. Для теста необходимо подготовить 250 г муки, 100 г сливочного масла и 0,5 чайной ложки соли. Для начинки понадобится 300 г говяжьего фарша, 1 луковица, 1 сладкий перец, 2 помидора, а также масло для жарки и специи – соль и перец, по вкусу. На изготовление заливки пойдет 100 г сыра, 2 яйца и 1 столовая ложка томатной пасты.
Готовим тесто. Соединяем муку, соль и разрыхлитель, добавляем сливочное масло. Затем замешиваем тесто и убираем его в холодильник на полчаса.
Тем временем подготовим начинку. Обжарим на сковородке фарш вместе с мелко нарезанным луком, перцем и помидорами, посолив и поперчив их по вкусу.
Достаем из холодильника тесто, раскатываем его и выкладываем в стеклянную форму, подходящую для использования в микроволновой печи. На тесто выкладываем начинку из обжаренного фарша с овощами. Взбиваем яйца, добавляя томатную пасту, и получившейся в результате смесью заливаем пирог сверху.
Теперь посыпаем пирог тертым сыром, ставим форму в микроволновую печь и выпекаем в режиме инверторного приготовления (2-5, 600 Вт) в течение 50 минут.
Вынимаем пирог из микроволновой печи, даем немного остыть. Готово, можно подавать к столу!
Мы поздравляем всех со Всемирным днем пирога и напоминаем, что отличным помощником при выборе подходящего блюда для семейного торжества станет «Кулинарная книга LG NeoChef™», которую можно посмотреть на телефоне или компьютере в Интернете, а также скачать для использования офлайн.
В этой книге собрано множество необычных и даже экзотических рецептов закусок, первых и вторых блюд и, конечно же, десертов и выпечки со всего света – от средиземноморской до азиатской, от бразильской до левантийской кухонь.
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1 Внутренний тест компании LG. Сравнение печи LG NeoChef и обычной печи LG.
2 Протестировано SGS (тест Nº F690101/LF CTSAYAA15-65910 от 07.01.2016)