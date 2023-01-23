Ежегодный всемирный День пирога, который отмечают 23 января, мы предлагаем встретить с замечательным открытым мясным пирогом с овощами, который можно приготовить в микроволновой печи LG NeoChef™. Начнем с нескольких слов об этом интересном празднике.



Всемирный День пирога (World Pie Day) появился в США относительно недавно, в середине 1970-х годов, однако за короткое время вышел за рамки национального торжества и стал международным – хотя до сих пор и в неофициальном формате.



Вряд ли кого-то удивил такой быстрый рост популярности праздника, ведь пироги известны во многих кухнях народов мира. Неповторимые сочетания различного теста, начинок и вариантов их выпекания делает вкус каждого неповторимым. Казахская кухня также богата рецептами многочисленных вариантов балиша, бирека и других уникальных, любимых нами видов пирогов.

Историки говорят, что пироги выпекали еще во времена Древней Греции, а в Средневековье их изготовление превратилось еще и в способ для длительного хранения еды и транспортировки.



В наши дни для пирогов используется дрожжевое, бездрожжевое, слоеное, бисквитное и песочное тесто. Начинки также могут быть самыми разными – от ягод, фруктов, джемов, шоколада и овощей до мяса, рыбы, птицы, яиц, сыра и даже морепродуктов. Пирог может быть открытыми, полуоткрытым или закрытым, а его форма может быть совершенно любой – насколько хватит фантазии кулинара.