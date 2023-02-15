[Обзор рынка мобильности] Подключение автомобилей к Интернету посредством телематики

Технологии связи используются в таких устройствах, как смартфоны, чтобы обеспечивать нам повышенные возможности, поддерживая связь с друзьями и семьей, а также предоставляя бесконечный источник развлечений.

Эти технологии также могут быть полезны для транспорта. Как и смартфон, автомобиль оснащен системой связи, которая подключает его к Интернету, позволяя пассажирам получать больше пользы во время движения через автомобильные дисплеи, на которых отображается ключевая информация, включая маршруты, сведения о дорожной обстановке, ближайшие рестораны и новости.

Технология, обеспечивающая подключение автомобилей к Интернету, называют «телематика».

Термин «телематика», составленный из комбинации слов «телекоммуникации» и «информатика», означает использование бортовых устройств с поддержкой связи для хранения, отправки и получения информации. Автомобиль собирает данные из различных источников, включая мобильные сети, глобальную систему позиционирования (Global Positioning System, GPS), сервисы, основанные на местоположении (Location-based Services, LBS) и интеллектуальные транспортные системы (Intelligent Transportation Systems, ITS), которые затем анализируются с помощью телематики, чтобы предоставить водителю всю имеющуюся информацию.

Почему же телематика так важна?

Основная технология для автономных автомобилей

Автономные автомобили должны быть готовы работать без вмешательства человека. По прогнозам аналитиков, беспилотные автомобили будут генерировать до 40 терабайт данных каждый час ¹ , поэтому практически мгновенная связь крайне необходима для функционирования самоуправляемых автомобилей в нашем мире, где безопасность превыше всего.

Автомобили с автономным управлением должны быть способны распознавать все виды информации с помощью нескольких камер, установленных на борту, включая данные о движении местного транспорта, сигналах светофора, других транспортных средствах и условиях в кабине. Затем информация передается в облако, где она анализируется для обеспечения полностью автоматизированного вождения, и этот процесс становится более быстрым и точным благодаря телематике.

Обновления для автомобилей в режиме реального времени

Обновление программного обеспечения автомобиля по воздуху (Over-the-air, OTA) автоматически выполняется по беспроводным каналам связи, что снижает необходимость посещения сервисных центров для ремонта или профилактики, а также означает, что новые услуги, которые не были доступны при покупке, могут быть добавлены позже.

Поскольку современный автомобиль постоянно совершенствуется, связь с серверами, содержащими данные об обновлениях, должна быть бесперебойной, чтобы машины могли автоматически проверять и устанавливать обновления и меню, как только они становятся доступными. Телематика обеспечивает такую быструю и безошибочную связь.

Подключение через Интернет

Поскольку большинство современных устройств имеют доступ к Интернету, мы уже успели убедиться в том, что интернет-подключение повышает комфорт во многих отношениях. Фактически, мы настолько доверяем коммуникациям и полагаемся на них, что почти не можем жить без них.

То же самое справедливо и для автомобильной промышленности, поэтому автомобили с поддержкой Wi-Fi пользуются все большим спросом. Телематика объединяет различные функции – от получения дорожной информации и запросов о помощи в чрезвычайных ситуациях до отслеживания местоположения угнанных автомобилей и отправки видео высокого разрешения, чтобы сделать вождение более безопасным, простым и приятным.

По мере того, как мы вступаем в эпоху 5G, автомобильные услуги становятся все более разносторонними и разнообразными. Однако надежная телематика будет ключевым фактором, обеспечивающим стабильное соединение 5G, а также превосходное качество таких услуг, как автономное вождение, системы «автомобиль ко всему» (Vehicle-to-Everything, V2X) и автомобили с беспроводным подключением.

Чтобы подготовиться к грядущим событиям, LG Vehicle component Solution (VS) Company, входящая в LG Electronics, уже несколько лет уделяет особое внимание исследованиям и разработкам в области телематики. Так, например, в 2015 году LG совместно с GM разработала телематическую систему для Chevrolet Bolt EV, в 2016 году вместе с Intel разработала и опробовала телематическую технологию 5G, а в 2017 году объединила усилия с Qualcomm для совместной разработки решений следующего поколения для автомобилей с подключением.

Чтобы продолжить этот прогресс, LG продолжит работать с глобальными партнерами над созданием телематических систем, которые обеспечивают максимальное удобство и безопасность для миллионов водителей по всему миру.

# # #

¹https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-17/carmakers-look-to-satellites-for-future-of-self-driving-vehicles