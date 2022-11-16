Полезные советы для проведения семейного досуга с детьми дома

Каждый день детям приходится совмещать занятия в школе и напряженный график спортивных тренировок, балетных репетиций или уроки музыки, сочетая их с повседневными домашними делами.



Родителям следует стараться как можно чаще находить время для отдыха с нашими детьми в кругу семьи. Мы решили напомнить об этом в канун Всемирного дня ребенка (Universal Children's Day), учрежденного ООН в 1954 году и рекомендованного к празднованию во всех странах ежегодно 20 ноября. Всемирный день ребенка отмечается в ознаменование принятия Генеральной ассамблеей ООН Декларации прав ребенка, и позже, в 1959 году – Конвенции о правах ребенка.



К этому празднику мы подготовили несколько простых рекомендаций, которые помогут сделать ваш дом более удобным и комфортным местом для детей. Чтобы все члены вашей семьи смогли сохранить как можно больше незабываемых воспоминаний о времени, проведенном в кругу близких, и меньше отвлекались на домашние хлопоты, попробуйте воспользоваться современными технологиями умного дома.



Устраивайте великолепные вечеринки



Зачем приглашать гостей на вечеринку, если самые дорогие вам люди уже живут с вами под одной крышей?



Выбирая блюда для семьи, вы, скорее всего, придерживаетесь гарантированно популярных вариантов. Тем не менее, возможно, вам захочется попробовать что-то совершенно новое, например, полезные веганские или халяльные блюда.



Отличным помощником при выборе подходящего блюда для семейного торжества станет « Кулинарная книга LG NeoChef™ », которую можно посмотреть на телефоне или компьютере в Интернете, а также скачать для использования офлайн . В этой книге собрано множество необычных и даже экзотических рецептов закусок, первых и вторых блюд, а также десертов со всего света – от средиземноморской до азиатской, от бразильской до левантийской кухонь.



Большинство из них можно легко приготовить с помощью популярных моделей встраиваемой кухонной техники LG. Так, вместительный 67-литровый духовой шкаф LG STUDIO LB646K479T2 с технологиями линейного контроля температуры и точной конвекции обеспечит равномерный прогрев блюд на всех уровнях, при этом легко очищаемое покрытие EasyClean™ позволит справиться с удалением остатков без применения химикатов всего за 15 минут.



Поддержка умных технологий ThinQ™ позволяет использовать совместно с этим духовым шкафом многочисленные программы автоматического приготовления, а также воспользоваться интерфейсом NFC и вашим смартфоном для автоматической загрузки режима готовки, температуры и времени.



В индукционной варочной поверхности LG STUDIO HU642VH доступна функция Power Boost для быстрого нагрева всех включенных зон до определенной температуры за счет подачи на них большой мощности, а также 4 индукционные зонами нагрева, одна из которых является настраиваемой.

Каждая индукционная зона LG STUDIO HU642VH оснащена таймером приготовления, который можно установить на время от 1 до 99 минут, и функцией интеллектуальной паузы Stop&Go, блокировкой от случайного включения детьми или животными и индикатором остаточного тепла.



Встраиваемая микроволновая печь LG NeoChef™ MS2595CIST c технологией Smart Inverter выручит в тех случаях, когда требуется приготовить что-нибудь вкусное для вечеринки. Благодаря высокой мощности в 1000 Вт и точности управления эта микроволновая печь разморозит1, подогреет или приготовит вкуснейшие блюда, которые порадуют вас богатым разнообразием, более эффективно, чем другие модели2.



В дополнение LG NeoChef™ MS2595CIST поддерживает множество различных режимов приготовления, включая запекание, обжаривание, поддержку заданной температуры и приготовление йогурта, а специальное антибактериальное легкоочищаемое внутреннее покрытие EasyClean™ препятствует распространению бактерий на 99.99%3 и устойчиво к механическим повреждениям и впитыванию жира, благодаря чему частички пищи не прилипают к стенкам печи и легко очищаются.



Вечеринка будет неполной без вкуснейших напитков, которые дополнят ваши потрясающие угощения. Бокал вина вполне подходит для взрослых, в то время как различные моктейли (mocktail - популярные безалкогольные смеси; является комбинацией слов Mock – «притворный», и Cocktail – «коктейль») и безалкогольные пунши сделают вечеринку комфортной для всей семьи.



Разумеется, все эти напитки должны быть правильно охлаждены – и это не проблема, если у вас есть умный холодильник с приложением ThinQ, позволяющим легко регулировать температуру в холодильной и даже морозильной камерах прямо с телефона.



Если вы предпочитаете особо ледяные напитки, то вам помогут новейшие холодильники с функцией «экспресс-заморозки», которая ускоряет охлаждение морозильной камеры и позволяет подавать холодные напитки практически мгновенно.

Современная модель с нижней морозильной камерой LG GC-B509SMSM, оснащенная технологией DoorCooling+™ для подачи холодного воздуха из верхней части холодильника, обеспечивает на 32%4 более быстрое и равномерное охлаждение. С помощью мобильного приложения ThinQ™ вы можете осуществлять управление температурой как в режиме экспресс-охлаждения (Express Cool), так и экспресс-заморозки (Express Freeze).



Холодильник также оснащен складной полкой оптимизированной конструкции, которая имеет два этапа сложения и позволяет легко охлаждать такие габаритные объекты, как, например, бутылки с вином или крупную чашу с жидкостью.



Превосходный домашний кинотеатр



Семейные вечерние кинопросмотры, безусловно, являются очень важным совместным отдыхом, однако есть способы значительно усилить эффективность и удобство домашнего кинотеатра.



Прежде всего, вам предстоит выбрать фильм, который придется по душе всем. При наличии нескольких подписок на потоковое вещание обдумайте, какая платформа предлагает наиболее подходящий контент для вашей семьи. Самое время сузить диапазон выбора – имейте в виду, что фильмы о супергероях нравятся всем, документальные фильмы больше заинтеревуют взрослых, а комедийные ленты могут порадовать подростков.

Как только вы соберетесь всей семьей и определитесь с наиболее подходящим фильмом, для экономии времени просто запустите начальные титры на своем смартфоне и затем «отзеркальте» их на телевизор.



В настоящее время функцию зеркального отображения поддерживают многие устройства, в том числе телевизоры LG, которые оснащены удобной и простой в использовании функцией Content Share для передачи контента со смартфона на дисплей телевизора. К числу таких моделей относится, например, новейший 65-дюймовый LG 4K Smart OLED evo G2 OLED65G2RLA . Помимо возможности передачи контента со смартфона на экран, этот телевизор благодаря технологии ThinQ™ поможет с выбором подходящего фильма или сериала на основе ваших предпочтений, а также позволит настроить персональные профили для всех домашних с учетом индивидуальных вкусов каждого из них.



Если ваш пульт имеет привычку таинственно исчезать, как это нередко с ними случается, не беспокойтесь – приложение LG ThinQ™ дает вам возможность управлять подключенным смарт-телевизором с телефона так же, как вы управляли бы пультом. Нажимать паузу и воспроизведение, регулировать громкость и переключать каналы – все это проще простого, так что садитесь поудобнее и наслаждайтесь просмотром.



Энергичное завершение дня



После целого дня семейных развлечений, когда дети уложены спать, наступает время заняться той рутинной работой, которую вы так долго откладывали. Однако беспокоиться не о чем – умные технологии придут вам на помощь.



Следить за тем, чтобы в конце дня электроприборы были выключены, бывает довольно хлопотно, но с «плановыми режимами», которые предлагают такие поставщики услуг умного дома, как LG, это вовсе несложно. Благодаря этой умной функции вы можете установить автоматические настройки для ваших устройств по своему усмотрению, чтобы каждый из них, от бытовой техники до умных светильников и штор, был выключен или оптимально настроен на ночной режим. Вы можете спать спокойно, будучи уверенными в том, что о ваших приборах позаботятся.



Любой без исключения домашний праздник заканчивается горой грязной посуды и кухонной утвари, и эта часть вечеринки, пожалуй, наименее веселая, поскольку все устали и очень хочется спать. Самый быстрый и надежный способ решения этого вопроса – перепоручить его встраиваемой посудомоечной машине, такой как LG DB425TXS .

К числу несомненных преимуществ этой посудомоечной машины относится технология мойки посуды паром TrueSteam®, которая позволяет бережно удалять даже засохшую еду, снижая вероятность появления пятен от воды на 30%5 и удаляя до 99,999% бактерий6.



Благодаря четырем разбрызгивателям, вращающимся в разные стороны и подающим струи воды под разными углами, технология QuadWash® позволяет подавать воду даже в самые дальние углы и очищать посуду на каждой полке.



Редкая вечеринка с детьми обходится без испачканной скатерти или одежды, и теперь – самое время ликвидировать эти всегда неожиданные последствия веселых семейных посиделок. Современная стиральная машина LG с технологией AI DD™, например, LG TW4V9RD9E , поможет решить проблему в мгновение ока.