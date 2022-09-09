На выставке IFA 2022 в Берлине, Германия, посетители стенда LG могут ознакомиться с рядом выдающихся аудио решений, специально разработанных для современного образа жизни. Предлагая великолепный звук и впечатляющий дизайн, новейшая линейка компании включает новую колонку XBOOM 360 (модель XO3Q), а также беспроводные наушники TONE Free (модели T90, T60) и TONE Free fit (модели TF8, TF7).









Впечатляющая модель LG XBOOM 360 представлена в элегантной экспозиции, где коллекция последних инноваций LG сочетается с великолепной мебелью и аксессуарами для дома от премиального голландского бренда Moooi. Продолжая совместную работу, начатую в июне на Миланской неделе дизайна 2022, эта замечательная экспозиция воплотила собой общее представление компаний о лучшей жизни.

Новейшая беспроводная колонка LG XO3Q немедленно привлекает внимание своим эстетически притягательным дизайном, а затем завораживает своим реалистичным 360-градусным звучанием. Благодаря своему оригинальному форм-фактору колонка прекрасно смотрится практически в любой обстановке – как в помещении, так и на улице, а ее чистое, мощное звучание без искажений обеспечивает конструкция отражателя LG





Высокое качество звучания XO3Q является результатом упорного стремления LG использовать компоненты и технологии, которые обычно встречаются только в самых дорогих аудиопродуктах класса high-end. В новейшей модели XBOOM 360 используется твитер с шелковым куполом (Silk Dome) для четкого и детализированного воспроизведения звука с высоким разрешением, а также драйвер из стекловолокна (Glass Fiber) для большей четкости – особенно в вокале, и неодимовые магниты, которые в семь раз сильнее, чем часто используемые ферритовые магниты, для более динамичного звучания.





LG XBOOM 360 также оснащена встроенной функцией подсветки, которая может создавать различные эффекты синхронно с музыкой, предоставляя пользователям возможность менять настроение и наслаждаться настоящими мультисенсорными эффектами. Предлагая на выбор три уникальных режима подсветки – «Окружающий» (Ambient mode), «Природа» (Nature mode) и «Вечеринка» (Party mode), XO3Q позволяет легко создать отличное настроение, подходящее для любого времени и случая. Кроме того, пользователи могут создавать свои собственные световые эффекты с помощью приложения LG XBOOM. Новаторски сочетая звук и свет, XO3Q усиливает эмоциональное воздействие и удовольствие от прослушивания отличной музыки, а также придает изысканность даже самому необычному месту своей конструкцией в форме «арт-объекта».







На выставке также представлены новые наушники LG TONE Free (модель T90), которые предлагают идеальное сочетание высококачественного звука, пользовательских возможностей и комфортного дизайна.

LG TONE Free – первые в мире беспроводные наушники с поддержкой технологии Dolby Head Tracking для всех видов контента и устройств. Dolby Head Tracking обеспечивает автоматическую перенастройку звука при любом изменении положения головы пользователя, обеспечивая более захватывающее восприятие звука при прослушивании музыки, просмотре фильмов или в играх. Новые наушники также оснащены усовершенствованной системой активного шумоподавления (Active Noise Cancellation, ANC) и дизайном LG c комфортной посадкой, помогая пользователям получить максимальное удовольствие от звука.

Посетители выставки IFA также смогут ознакомиться с новыми наушниками LG TONE Free fit (модель TF8). Представляя собой замечательный выбор для тех, кто ведет активный образ жизни, TONE Free fit имеют оригинальный дизайн, включающий технологию SwivelGrip, которая помогает надежно, но при этом удобно фиксировать наушники в ушной раковине даже во время самых интенсивных тренировок. Новые наушники LG со степенью защиты IP67 могут выдерживать тяжелые тренировки и суровые условия окружающей среды, обеспечивая надежную защиту от дождя, брызг, пота и пыли. Наушники LG TONE Free fit также станут отличными спутниками во время ежедневных прогулок или работы над проектами на открытом воздухе, обеспечивая воспроизведение музыки до 10 часов на одном заряде.





Благодаря превосходному звучанию и оригинальному дизайну новейшие аудиоустройства от LG, представленные на выставке IFA 2022, станут настоящим наслаждением для ушей и глаз.