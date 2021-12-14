LG ПРЕДСТАВИЛА НОВЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДИСПЛЕЙ ULTRAFINE OLED PRO 65EP5G

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Алматы, 14 декабря 2021 года — LG Electronics (LG) анонсировала выход на рынок нового профессионального дисплея LG UltraFine OLED Pro с высоким качеством изображения. Новая модель оснащена всем необходимым функционалом, что делает ее идеальным рабочим инструментом для создателей визуального контента, а также для специалистов в области обработки видео, теле- и киностудий.
Благодаря 8 миллионам самоподсвечивающихся пикселей, дисплей LG UltraFine OLED Pro передает 100% точные цвета и глубокий черный. В результате вы получаете более яркое и реалистичное изображение с отличной детализацией, что обеспечивает новый опыт взаимодействия с видеоконтентом.
Высокое качество изображения LG UltraFine OLED Pro также достигается за счет широких возможностей цветокоррекции. Вы можете менять цветовую температуру, усиливать цвета RGB и выбирать цветовые координаты (Native (sRGB) / DCI-P3 / BT709 / SMPTE-C (BT.2020) /EBU/ Adobe RGB / NTSC), чтобы получить оттенки, комфортно воспринимаемые человеческим глазом.
Дисплей обеспечивает полную поддержку стандартов HDR 10, HLG и совместимость с HDR – Dolby Vision. LG UltraFine OLED Pro покадрово распознает параметры метаданных, обеспечивая точную цветопередачу от самой яркой части кадра к максимально темной.
В отличии от большинства аналогов, дисплеи LG UltraFine OLED Pro используют до 25 точек определения яркости и цветопередачи для получения однородности баланса белого и калибруется с помощью ПО SuperSign WB и специализированного ПО Calman. Сверхточная калибровка позволяет добиться качества отображения в соответствии с классом EBU Grade 1.
LG UltraFine OLED Pro оснащен интерфейсами SDI и SFP+ для профессиональной видеообработки и проведения трансляций. Продукт имеет четыре интерфейса SDI, поддерживает Single, Dual, Quad и Link, входные и выходные разрешения SD/HD/3G/6G/12G, обеспечивая передачу оригинального видео без сжатия и перекодировки.1
Благодаря специализированному функционалу, LG UltraFine OLED Pro отлично подходит для профессионального использования. Об этом говорит наличие программируемых аппаратных клавиш настроек, профилей настройки изображения, Gen-lock интерфейса и множества программных функций. Например, возможно выводить уровни громкости сигнала SDI и увеличивать область экрана. Дисплей также поддерживает Time code протокол, имеет встроенные шаблоны для корректировки цветопередачи, поддерживает экранные маркеры, картинку в картинке, спектрограмму яркости и векторную форму цветопередачи, субтитры и прочее.
Дизайн модели был высоко оценен профессиональным сообществом. Так LG UltraFine OLED Pro стал победителем престижных международных конкурсов в области дизайна – Red Dot Design Award 2021 и iFDESIGN AWARD 2021.
LG UltraFine OLED Pro – это идеальный рабочий дисплей для профессионалов своего дела, как в технической так и творческой сферах.
Протестирована передача на 50 м через 12G-SDI с кабелем Belden 1694A Cable 4.5 C.