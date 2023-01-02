Превращение данных в инновационные продукты для реальных людей

В этом выпуске рубрики «На работе» мы познакомимся с деятельностью LG Experience Informatics (EI) Task, чтобы узнать, как LG применяет анализ данных для выявления скрытых потребностей и создания персонализированных потребительских возможностей для улучшения повседневной жизни

Гиперперперсонализация становится новой необходимостью. В наше время потребители проявляют значительно более развитый подход к взаимодействию с брендами и ищут продукты, которые могут адаптироваться к их индивидуальным потребностям и предлагать пользовательские возможности, соответствующие их уникальным предпочтениям и стилю жизни. С коллекцией LG Object Collection, которая представлена рядом изысканных, настраиваемых решений для жизни, способных украсить любой домашний декор, и приборами LG ThinQ UP Appliances, которые дают пользователям возможность выбирать и добавлять новые удобные возможности и функции, LG занимает передовые позиции в тренде персонализированных бытовых устройств.

При создании персонализированных продуктов или услуг крайне важно предварительно выявить невысказанные потребности потребителей - именно в этом заключается важность сбора и анализа данных для такого новатора в области стиля жизни, как LG. Для расширения своих возможностей и повышения результативности работы в этой области компания создала подразделение Experience Informatics (EI) Task («Задачи анализа потребительского опыта»), которое использует масштабный количественный анализ для всесторонней оценки разнообразных данных о потребностях потребителей. EI Task позволяет LG лучше предсказывать будущие покупательские желания и получать больше информации об образе жизни и потребностях своих клиентов.

Недавно специалисты EI Task сделали значительный прорыв в своей деятельности, внедрив систему Lifegraphy (Life + Graphy, «Жизнеграфика» в буквальном переводе), которая дает представление о потребителях благодаря применению структур данных с привязкой к потребителю и алгоритмов их интерпретации, разработанных на основе многолетнего опыта изучения потребителей. Система Lifegraphy дает ее пользователям возможность изучить поведение покупателей с разных сторон и более гибко подойти к изучению их потребностей путем трансформации абстрактных понятий, включая жизненные ценности и стиль жизни покупателей, в числовые данные.

До изобретения системы Lifegraphy задача по изучению потребителей и выявлению их истинных желаний решалась сотрудниками LG, обладающими знаниями в области анализа данных и статистики. Поскольку на проведение исследований требовалось много времени и усилий, им было сложно следить за быстро меняющимися тенденциями в отрасли и вкусами покупателей. Кроме того, проблемы с распределением и интерпретацией данных, собранных различными подразделениями и проектами, вносили в общий процесс дополнительную непродуктивность.

Благодаря появлению системы Lifegraphy, теперь любое подразделение в LG может точно анализировать данные о потребителях, не прибегая к услугам экспертной группы аналитиков или статистиков. Поэтому они могут гораздо быстрее, чем раньше, определить первоначальное направление разработки и маркетинга новых продуктов, что означает сокращение сроков их создания и более точное нацеливание на конкретные потребительские сегменты. Еще одним преимуществом Lifegraphy является и то, что благодаря меньшему влиянию личных мнений результаты, которые она предоставляет, более объективны и, следовательно, более надежны.

Ли Кун-у (Lee Kun-woo), руководитель LG EI Task

«Система Lifegraphy была разработана на основании уверенности в том, что, если данные, собранные в результате масштабных исследований, станут инструментом и будут постоянно использоваться многими людьми, это будет способствовать разработке продуктов и услуг, предлагающих лучший покупательский опыт», – говорит Ли Кун-у (Lee Kun-woo), руководитель EI Task.

Многие эксперты, принимавшие участие в создании этой эффективной системы, столкнулись с различными трудностями и препятствиями на своем пути. Самая большая проблема заключалась в решении вопроса о визуальном выражении оцифрованных абстрактных понятий, которые предоставляет система, таким образом, чтобы любой сотрудник мог легко их понять.

Но Ын-ён (Noh Eun-young), специалист LG EI Task

«Были сотрудники, которые настаивали на предоставлении собранных данных как есть, но мы потратили много времени и усилий, чтобы убедить и объяснить им важность представления данных в виде, который действительно поможет сотрудникам LG понять целевых потребителей», – говорит Но Ын-ён (Noh Eun-young), специалист LG EI Task. – «Независимо от количества имеющихся у нас данных, они не имеют смысла, если мы не можем их точно интерпретировать, и именно в этом нам помогает Lifegraphy».

Недавно представленный LG холодильник MoodUP™ является примером успешного продукта, созданного с помощью системы Lifegraphy и доведенного до совершенства талантливыми дизайнерами LG. Холодильник оснащен светодиодными дверцами, которые могут менять цвет в соответствии с настроением пользователя или предпочитаемой палитрой оформления – без затрат и хлопот, связанных с физической заменой панелей. С помощью приложения LG ThinQ™ пользователи могут выбрать один из 22 цветов для верхней панели двери и 19 цветов для нижней, и мгновенно поменять свой выбор в зависимости от настроения.

Благодаря удобной и эффективной системе Lifegraphy и усилиям тех, кто ее разработал и использует, LG внедряет новые интересные инновации в сферу бытовой техники и выводит персонализацию потребительских предпочтений на совершенно новый уровень.