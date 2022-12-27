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Открытая лекция LG «Инструменты бренд коммуникаций» для студентов КазНУ

Команда LG провела для воспитанников детских домов мастер-классы по приготовлению новогодних пряников

12/27/2022

 

В канун Нового года по сложившейся доброй традиции сотрудники LG Electronics Almaty Kazakhstan встретились с воспитанниками детских домов Алматы и Алматинской области, с которым они делали добрые дела в течение года. В этом декабре волонтерская акция состоялась в формате мастер-классов, на которых дети и сотрудники LG учились делать новогодние пряники под руководством шеф-кондитера.



Ким Ду-хван, директор по продажам аудио и видео техники LG в LGEAK, и Алина Сембаева, шеф-кондитер

 

Встречи с воспитанниками «Детская деревня Алматы» и детского дома «Солнышко» прошли в теплой и дружеской атмосфере в собственной студии компании «Кулинарное пространство LG STUDIO», оборудованной новейшей встраиваемой техникой LG.



 

В мастер-классах, прошедших в кулинарной студии LG, приняло участие более 30 детей, которым нравится готовить. После серии мероприятий волонтеры компании приехали к детям, чтобы поддержать праздничное настроение, и вручили подарки, которые будут согревать их этой зимой.



Предновогодние встречи продолжили добрую традицию благотворительных проектов, организованных сотрудниками LG для воспитанников детских домов. В 2022 году, официально объявленном в Казахстане Годом детей, сотрудники провели ряд мастер-классов по профессиям будущего.

 



«В наше время как никогда важно поддерживать тех, кто в этом очень нуждается. Забота об окружающих нас людях по-прежнему является главным приоритетом для сотрудников LG. – сказала Наталья Новикова, директор по корпоративному маркетингу LG Electronics Almaty Kazakhstan. – Мы были очень рады в очередной раз встретиться с воспитанниками детских домов Алматы и Алматинской области, провести время вместе и объединиться общим делом».


Посещение детских домов, организация мастер-классов и других мероприятий для детей, помощь и поддержка со временем стали регулярными мероприятиями, проводимыми сотрудниками LG.

 

 