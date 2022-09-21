Открытая лекция LG «Инструменты бренд коммуникаций» для студентов КазНУ

Будучи экспертом с опытом практической работы более 20 лет в области маркетинга и рекламы, Наталья рассказала о тенденциях в отрасли, о современных инструментах маркетинга, а также о новейших средствах PR-коммуникаций – таких как phygital, CSR (социальная ответственность бизнеса) и ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление), с примерами проектов LG, реализованных как в Казахстане, так и на глобальном уровне.

Аудитория мастер-класса получила уникальную возможность взглянуть глазами практикующего PR-специалиста на взаимодействие клиента с компанией, товаром или услугой, на те инструменты, которые помогают эффективно донести ключевые сообщения бренда до целевой аудитории – такие как забота о природе и экологии, эффективная домашняя экосистема для здоровья.



В рамках практического задания, где каждый студент мог попробовать свои силы для создания яркого слогана, один из участников лекции стал счастливым обладателем инновационного гаджета – носимой маски с функцией очистителя воздуха LG PuriCare. В LG PuriCare™ есть два фильтра HEPA (High Efficiency Particulate Air), которые улавливают 99,9%1бактерий, вирусов и других вредных частиц размером от 0,1 микрона.

Также для лекции компания подготовила видео ролики о работе представителей СМИ, где студенты могли увидеть, как делаются новости на телевидении и какими навыками должен обладать профессиональный радио ведущий.