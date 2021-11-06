Телевизоры OLED в театре оперы и балета имени Абая

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Первый шаг LG Electronics в сторону цифровизации театров.
Компания LG, как партнер Государственного академического театра оперы и балета имени Абая, который недавно получил статус Казахского национального театра и трансформировался из ГАТОБ в КазНАТОБ, подарила OLED и UHD телевизоры последнего поколения.
Теперь гости театра смогут в фойе смотреть видеоанонсы ближайших спектаклей и читать реплики актеров во время спектакля, которые будут сопровождаться субтитрами на казахском, русском и английском языках на экранах широкого формата с высоким разрешением. Для этого, в зале будут установлены четыре монитора, а также часть телевизоров будет установлена в балетных залах и репетиторских солистов оперы и хора.
Так как солисты оперы поют все произведения на языке оригинала, воспроизведение субтитров поможет гостям театра глубже погрузиться в атмосферу каждого спектакля.
«Наш новый партнер это один из крупнейших мировых производителей электроники – LG Electronics поддержал старейший музыкальный театр страны и преподнес в подарок семь телевизоров последнего поколения, входящих в топ-10 лучших моделей 2020 года. Теперь зрители могут наслаждаться высококачественной и яркой картинкой наших спектаклей на экранах широкого формата в высоком разрешении.», – поделилась Ая Калиева, директор КазНАТОБ (Казахского национального академического театра оперы и балета).
«Мы рады, что можем внести вклад в культурное и цифровое развитие страны», - сказал директор LG Electronics по продажам телевизоров в Казахстане, господин Сангчёль Ли.
Телевизоры OLED
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