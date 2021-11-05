Тонкости и особенности маски LG PuriCare ™

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Мы уже знакомили вас с инновационной разработкой LG – индивидуальным очистителем воздуха PuriCare, который выглядит, как must have-аксессуар. Сегодняшняя тема посвящена подробному обзору этого продукта, который просто необходим в современных городских условиях.
Если вы впервые слышите про маску LG PuriCare, то начнем с маленького экскурса что это такое и как давно продукт появился.
На виртуальной выставке CES 2021 LG представила инновационную маску-очиститель PuriCare, чтобы чистый воздух стал доступен не только в помещениях с габаритными очистителями, а также во время передвижения, пока вы находитесь в машине, общественном транспорте или просто гуляете по городу.
В первую очередь маска разработана для тех людей, которые следят за своим здоровьем и хотят дышать чистым воздухом, независимо от места, будь то дом, работа или транспорт.
Индивидуальный очиститель воздуха LG PuriCare оснащен двумя фильтрами HEPA (High Efficiency Particulate Air), которые улавливают до 99,9% бактерий и вирусов, размером от 0,1 микрона.1 НЕРА – это воздушные фильтры высокой эффективности, которые применяются в стационарных очистителях воздуха LG в помещениях. Помимо них, в очистителе установлен запатентованный датчик, который определяет ритм и объем дыхания, и в зависимости от их показателей регулирует скорость вращения двух вентиляторов, облегчая забор воздуха при вдохе и уменьшая сопротивления при выдохе.
Одно из главных преимуществ PuriCare перед обычными медицинскими масками, к которым мы привыкли – плотное прилегание к лицу, когда в обычной маске стороны вокруг носа и подбородка всегда открыты, и о фильтрации и чистоте воздуха можно не говорить. Благодаря использованию легких материалов и бесшовному эргономичному дизайну, основанному на анализе форм лица, утечка воздуха в LG PuriCare сводится к минимуму.
Говоря о маске, нельзя не сказать, что идет в стандартном комплекте PuriCare помимо самой маски:
Два фильтра НЕРА класса Н13, которые рекомендуется менять раз в месяц;
Моющаяся силиконовая прокладка, которая обеспечивает плотное прилегание и сводит к минимуму утечку и приток воздуха вокруг носа и подбородка;
30 заменяемых улавливателей капель, которые выделяются при дыхании;
Две эластичные тканевые ленты с регулируемой длиной для удобного использования маски и заушный ремешок.
Дополнительно вы можете приобрести футляр для вашего очистителя воздуха, который будет очищать маску во время подзарядки, удаляя до 99,9% бактерий за 30 минут с помощью технологии ультрафиолетовой очистки UVnano.2
Помимо зарядки и очистки от бактерий, с этим футляром вы сможете проверять историю использования, статус очистки UVnano и срок службы фильтров с помощью приложения LG ThinQ.
Все элементы очистителя LG PuriCare, от фильтров до креплений на лице легко заменяемы и пригодны для переработки, поэтому кроме безопасности вашего здоровья маска также безопасна для окружающей среды.
Заботьтесь о здоровье, а об остальном позаботится LG.
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1 Эффективность удаления бактерий 99,0% / Эффективность удаления бактерий очистителем 93,5% (※ Протестировано на бактериях: S. epidermidis (KCCM 40416 / ATCC 12228)) Эффективность удаления вирусов 99,7% / Эффективность удаления вирусов очистителем 97,3% (※ Протестировано на : Вирус бактериофага Phi X 174; хозяин: E.coli C (ATCC 13706-B1)) Удаление аллергенов пыльцы очистителем 99,1% ( пыльца Humulus japonicas) Рабочие характеристики были проверены посредством внутреннего тестирования, проведенного под наблюдением TUV Rheinland Korea (дата: 11 мая 2020 г.)
2 Удаление бактерий на 99,99%: измерение степени уменьшения бактерий после 30-минутного облучения UVC. Эффективность была подтверждена внутренним тестом, проведенным под наблюдением TUV Rheinland Korea. (Дата: 25 сентября 2020 г.) Удаление 99% бактерий на фильтре: измерение степени уменьшения количества бактерий после 4 часов работы в режиме сушки фильтра. Рабочие характеристики были подтверждены внутренним тестом, проведенным под наблюдением TUV Rheinland Korea. (Дата: 25 сентября 2020 г.) Часть продукта, не подвергавшаяся воздействию УФ-светодиода, не стерилизована, а эффективность стерилизации частей продукта зависит от различных факторов, таких как ухудшение состояния УФ-светодиода из-за непрерывного использования продукта, стерилизация менее 30 минут, расстояние до источника света и фактическая среда использования. Эффективность может отличаться.