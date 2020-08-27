Персональный, чистый воздух с портативным очистителем LG PURICARE ™

Сеул, 27 августа, 2020 г. - LG Electronics (LG) придаст новое значение понятию чистого, персонального воздуха, представив портативный очиститель PuriCare ™ на выставке IFA 2020. Как мировой лидер в области решений для очистки воздуха, LG давно ассоциируется со здоровым и гигиеничным образом жизни, и эта репутация привела к созданию совершенно новой категории переносных очистителей воздуха, для обеспечения нового уровня портативной защиты. Компактный очиститель воздуха LG PuriCare появится в доступе начиная с четвертого квартала этого года в определенных рынках.

Портативный очиститель воздуха LG PuriCare решит дилемму, связанную с самодельными масками несоответствующего качества и масками, которые подходят только для кратковременного использования. В переносном очистителе воздуха PuriCare используются два фильтра H13 HEPA, аналогичные фильтрам, которые применяются в очистителях воздуха для дома.

Благодаря новейшим достижениям LG в области очистки воздуха, высокоэффективные сменные фильтры позволяют PuriCare подавать свежий и чистый воздух как внутрь, так и наружу. При помощи двух вентиляторов и запатентованного датчика дыхания, компактный очиститель воздуха LG позволит пользователям получать чистый отфильтрованный воздух, в то время как датчик определит цикл, объем дыхания и соответствующим образом отрегулирует двойные трехскоростные вентиляторы, которые автоматически ускоряются, чтобы способствовать всасыванию воздуха, и замедляются, чтобы уменьшить сопротивление при выдохе и облегчить дыхание.

С помощью эргономичного дизайна, основанного на обширном анализе форм лица - LG PuriCare будет плотно прилегать к лицу пользователя для того, чтобы минимизировать проникновение воздуха вокруг носа и подбородка. Конструкция также позволит с комфортом носить устройство в течении нескольких часов подряд. Эффективный и легкий аккумулятор емкостью 820 мАч обеспечит до восьми часов работы в пониженном режиме и два часа в высоком*.

К тому же, инновационное решение LG для персонального кондиционирования воздуха поставляется с футляром, который помогает поддерживать гигиену в периоды между использованием. Оснащенный ультрафиолетовой-светодиодной лампой, которая очищает от вредных микробов, уникальный чехол может заряжать маску и отправлять уведомление в мобильное приложение LG ThinQ (Android / iOS) о том, когда фильтры необходимо заменить для максимальной производительности. Поскольку все компоненты LG PuriCare - от фильтров до наушников - можно менять и утилизировать - это также становится экологически ответственным решением.





«Портативный очиститель воздуха PuriCare – это захватывающее дополнение к нашей растущей линейке продуктов, разработанных для достижения значительной пользы в сферах здоровья и гигиены», - сказал Сонг Дахюн, президент компании LG Electronics Home Appliance & Air Solution. «В то время, когда потребители ищут возможности для того, чтобы сделать жизнь более безопасной и удобной, важно, что мы можем предложить решения, которые приносят существенную ценность».





Для IFA 2020, в сентябре, LG представит виртуальную выставку, включающую в себя все последние инновации, в том числе и компактный очиститель воздуха LG PuriCare.

Посетите www.lg.com/exhibition для получения дополнительной информации.