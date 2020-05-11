LG начинает глобальный запуск портативного очистителя воздуха маски LG PuriCare Wearable Air Purifier

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Девайсы LG Advanced Air Solution делают воздух чистым и здоровым для каждого
Сеул, 5 ноября 2020 года – Компания LG Electronics (LG) анонсировала свой новый продукт – революционную маску LG PuriCare™ Wearable Air Purifier, которая восхитила публику на Международной выставке потребительской электроники IFA 2020 в Берлине, Германия. В ближайшее время этот уникальный во всех смыслах девайс начнет продаваться в ключевых регионах мира, включая Азию и Ближний Восток.
Воплощая в жизнь благородное видение компании – комфорт и удобство в пользу здоровья потребителя – маска добавилась к растущей линейке продукций PuriCare от компании LG. Эта линейка включает в себя решения для дома, офисных и коммерческих пространств; и в этой линейке есть портативные модели на батарейках. В последней прибавке к линейке комплексных решений по очистке воздуха используются высокоэффективные фильтры и инновационные системы вентиляции с сенсорным управлением, обеспечивающие чистую среду и оптимальный комфорт для дыхания в любых условиях.
Для достижения нового уровня в средствах индивидуальной защиты дыхания, маска LG PuriCare Wearable Air Purifier использует два миниатюрных фильтра H13 HEPA. Эти фильтры аналогичны по функциям и возможностям с крупными, которые обычно используются в очистителях воздуха для жилых пространств, и предотвращают распространение 99.9% микробов и вредных веществ1. Такая миниатюризация системы фильтрации в маске LG PuriCare Wearable Air Purifier стала возможной благодаря разработанной двойной системе вентиляции Dual Fans и запатентованному датчику дыхания – вместе дающими возможность дышать чистым отфильтрованным воздухом практически в любой среде. Единая схема работы этих двух решений: датчик определяет цикл и объем дыхания пользователя; далее, автоматически регулирует трехскоростную вентиляцию Dual Fans, увеличивая и замедляя скорость при вдохе, чтобы эффективно уменьшить сопротивление при выдохе.
С заботой разработанная в результате тщательного эргономического анализа человеческого лица дыхательная маска LG PuriCare Wearable Air Purifier плотно прилегает к лицу большинства взрослых пользователей, и сводит к минимуму утечку воздуха в самых уязвимых местах – вокруг носа и подбородка; тем самым создавая удобство при ношении. Встроенная перезаряжаемая батарея емкостью 820 мАч обеспечивает до восьми часов работы при низкой нагрузки и два часа при максимальной2. Вдобавок, такие ключевые компоненты как фильтры, внутренняя крышка, защита лица, ремешки для ушей и удлинители ремешков просто снимаются и легко заменяются – пользователю будет удобно поддерживать в гигиенической чистоте дыхательную маску LG PuriCare.
Передовое решение от компании – дыхательная маска LG PuriCare Wearable Air Purifier – включает в себя специальный чехол с инновационной технологией UVnano. Этот чехол всего за 30 минут удаляет вредные бактерии с помощью ультрафиолетового света UV-C LED. Кроме того, что немаловажно, сам чехол может удалять вызванную естественным дыханием пользователя влагу с внутренних компонентов дыхательной маски, заряжать устройство за два часа и даже отправлять уведомления на смартфон через приложение LG ThinQ™, когда фильтры нуждаются в замене.
“Дыхательная маска, как переносной очиститель воздуха, PuriCare была разработана для удовлетворения растущего сегодня во всем мире спроса на решения, которые могут повысить качества личной гигиены,” – прокомментировал Дан Сонг, президент LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. “Этот новаторский девайс предлагает новый уровень портативности в сфере индивидуальной защиты, позволяя потребителям с комфортом дышать чистым воздухом в повседневной жизни; так что на одну проблему меньше в обеспечении защиты дыхания от микробов и вредных веществ”.
Основные характеристики:
- Размер: 156 x 110 x 63 мм.
- Вес: 126 г.
- Фильтр: H13 HEPA Filter (2 EA)
- Батарея: Перезаряжаемая 820 мАч
- Время зарядки: 2 часа
- Время пользования: 4 часа (мин.) – 8 часов (макс.)
- Вентиляция: Dual Inverter Motor
- Ступени вентиляции: 3 Steps
- Сенсор: Respiratory Sensor
- Подключение: USB C Type
1 Фильтрами H13 HEPA блокируется 99.95% вредных веществ со степенью удаления в 99.95%, при этом удаляются такие микрочастицы как пыль, вирусы, бактерии и аллергены. Сертифицировано TÜV Rheinland на способность уничтожать 97.3% вирусов и 93.5% бактерий в помещении размером 8 x 3 метра при температуре окружающей среды в 25 градусов Цельсия и при относительной влажности в 50%. Технические характеристики продукта могут отличаться в зависимости от региона, а результаты производительности могут отличаться в зависимости от условий окружающей среды и других внешних факторов.
2 Сертифицировано TÜV Rheinland на способность уничтожать 99.9% таких бактерий, как Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Staphylococcus epidermidis, Klebsiella
pneumoniae и Pseudomonas aeruginosa при использовании продукта при 25 градусов Цельсия. Результаты могут отличаться в зависимости от условий окружающей среды и других внешних факторов.