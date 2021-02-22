Первые в истории QNED MINI LED от LG

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LG Electronics представила много новинок на виртуальной выставке CES 2021, и в их число вошли первые в истории ЖК-телевизоры QNED Mini LED.
Модель представлена, как топовый продукт среди линейки премиальных ЖК-телевизоров 2021 года. Mini LED – это гигантский скачок в качестве изображения. Если сейчас ЖК-телевизоры премиум-класса предлагают локальное затемнение по всему массиву, то в случае с Mini LED светодиоды будут намного меньше, а их количество будет значительно больше, что создаст лучшую контрастность.
Компания создала подсветку, состоящую из 30 000 крошечных светодиодов, которые обеспечивают пиковую яркость и контрастность 1000000:1. Переводя на простой язык, эти изменения приведут к лучшей контрастности, более широкому динамическому диапазону и большей точности цветопередачи в сравнении с обычными ЖК-телевизорами. А с частотой обновления до 120 Гц телевизоры воспроизводят движение плавно и более естественно.
«Наша новая серия QNED — это вариант домашних развлечений премиум-класса, который расширяет предложение в области ЖК-телевизоров, — прокомментировал Нам Хо-джун, старший вице-президент по исследованиям и разработкам компании LG Electronics Home Entertainment. Эти технологии выделяют их среди других ЖК-телевизоров и подтверждают нашу приверженность инновациям и продвижению стандартов вперед».
Линейка 2021 года включает в себя 10 новых моделей 4K и 8K с размером экрана до 86 дюймов. Осталось главное – дождаться появления QNED Mini LED в магазинах.