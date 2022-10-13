Быть экологически ответственной компанией означает глубоко изучить все бизнес-процессы и приложить максимум усилий для преобразования – как на внешнем, так и на внутреннем уровне, от цепочки поставок до корпоративной культуры. Иными словами, LG стремится быть экологически стабильным бизнесом, призывая к конкретным и ощутимым действиям в рамках экологических, социальных и управленческих (Environmental, Social and Corporate Governance, ESG) инициатив, изложенных в концепции устойчивого развития «ПЛАН ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ 2030» (BETTER LIFE PLAN 20301).

Эти инициативы знаменуют собой смещение акцентов в сторону принятия ощутимых, четких и измеримых действий для создания более качественной, чистой и экологичной окружающей среды. В этой статье, являющейся второй частью серии «Историй о лучшей жизни»2 (Better Life story), мы рассмотрим планы действий по охране окружающей среды, разработанные LG, а также цели, к достижению которых она прилагает все усилия.

Согласно исследованиям, средняя температура на Земле повысилась по сравнению с доиндустриальным периодом примерно на 1,2°C3. Реагируя на актуальность проблемы изменения климата, LG сохраняет твердую приверженность достижению углеродного нейтралитета и полному переходу на возобновляемые источники энергии в долгосрочной перспективе. Ее приверженность обеим целям уже видна на примере энергоэффективных технологий, применяемых на производственной базе LG Smart Park в Чангвоне, Южная Корея.

Проводя безотлагательные изменения в рамках своей углеродной инициативы, LG переходит на более эффективные операционные процессы и применяет энергосберегающие технологии на всех своих производственных предприятиях. LG Smart Park, инновационный производственный комплекс компании, использует производственные инновации нового поколения для одновременного достижения более высокой эффективности производства и повышения эффективности устойчивого развития. Производственный центр повысил производительность на 20 процентов и снизил стоимость возврата дефектной продукции на 80 процентов. Кроме того, LG Smart Park сократил выбросы парниковых газов и повысил эффективность использования энергии на единицу продукции на 30 процентов4.

LG намерена изменить статус-кво в области утилизации отходов жизненного цикла за счет использования экологически чистых материалов, оптимизации производственных процессов и превращения отбракованных материалов в «новые» ресурсы с целью создания экономики замкнутого цикла.

Сокращение, восстановление, переработка и повторное использование материалов – все это очень важно для экономики замкнутого цикла. LG оказывает услуги по бесплатному сбору электронных отходов в 52 странах и намерена в период с 2006 по 2030 год собрать в общей сложности более восьми миллионов тонн использованных электронных приборов. В области переработки LG совершенствует имеющиеся процессы для достижения более высокого уровня утилизации с конечной целью довести его до 95% к 2030 году. В рамках этой цели, Центр переработки Chilseo компании (Chilseo Recycling Center, CRC), расположенный в Хамьянге, Южная Корея, планирует заменить компрессор и старое оборудование во второй половине этого года. Кроме того, LG недавно пригласила своих сотрудников объединиться на коллективном пути к цикличному использованию, сократив применение одноразовых бумажных стаканчиков на работе.

Являясь мировым лидером в области производства бытовой электроники, LG стремится помочь потребителям вести более экологичный образ жизни. Именно поэтому компания применяет экологически чистые технологии во всех вновь разрабатываемых продуктах, способствуя уменьшению углеродного следа и повторному использованию ресурсов.

К 2030 году LG планирует сократить общие выбросы углекислого газа на стадии эксплуатации продукции на 20 процентов. Компания также ожидает, что с 2021 по 2030 год в производстве новой бытовой техники будет использовано в общей сложности шестьсот тысяч тонн переработанного пластика. В будущем компания сможет предложить продукцию, которая будет еще более энергоэффективной и экологически чистой, чем нынешние модели, помогая потребителям сократить ежемесячные счета за электроэнергию, создать более экологичное домашнее хозяйство и наслаждаться лучшей версией «Лучшей жизни», которую стремится обеспечить LG.

Чтобы узнать больше о том, как LG внедряет инклюзивность, устойчивое развитие и многообразие во все, что она делает, следите за появлением третьего и последнего материала серии Better Life.

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1 Новейшая концепция LG для оказания большего социального воздействия в рамках стратегии «Лучшая жизнь для всех» (Better Life for All). https://www.lg.com/global/sustainability-report

2 Первая часть «Стратегия лучшей жизни: вместе сделаем мир прекраснее». https://www.lg.com/kz/lg-magazine/lg-strategiya-luchshey-zhizni

3 Результаты исследования, проведенного Всемирной метеорологической организацией (World Meteorological Organization).

https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-12-02/global-temperatures-already-1-2-c-above-pre-industrial-levels

4 По сравнению с предыдущим производственным комплексом LG.