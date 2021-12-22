Пульт LG: как пользоваться

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Современные телевизоры от LG — устройства, которые позволяют не только принимать ТВ-сигнал. 90% современных моделей ЛЖ — смарт-телевизоры, которые обладают широким функционалом. Электроника ЛДЖ позволяет принимать спутниковый сигнал, устанавливать приложения, играть в игры, возможен просмотр фильмов с интернет-сайтов, запуск прямых трансляций на видеохостингах и многое другое.
Совсем недавно было не очень удобно пользоваться всеми возможностями: пульт ДУ был устаревшим, а смарт-функции с его помощью запускались очень долго. Но с недавних пор популярность получило устройство Magic Remote. Пульт для телевизора LG предназначен именно для управления «умными» функциями и дополнительными возможностями.
Пульт управления телевизором LG — универсальное устройство. Настройки позволяют не только изменять режимы изображения или вызывать необходимые приложения, но и управлять другой электроникой. Magic Remote позволяет управлять:
- Blu-Ray-проигрывателем;
- домашним кинотеатром;
- приставкой;
- другими устройствами, подключёнными к ТВ.
Magic Remote — универсальное средство управления, которое идёт в комплекте с новыми ТВ-панелями производителя. Но даже владельцы моделей прошлых лет могут приобрести этот пульт телевизора LG отдельно.
Особенности и преимущества Magic Remote
Есть и второе название — Magic Motion, или народное название — «пульт джедая». Помимо управления функциями другой электроники, пульт дистанционного управления имеет массу преимуществ:
- встроенный гироскоп для движения курсора по экрану с помощью перемещения руки в воздухе (намного удобнее, чем двигать курсор при помощи кнопок-стрелок);
- наличие колёсика, которое работает как колёсико мыши (намного удобнее передвигаться в браузере, листая интернет-сайты);
- наличие микрофона для голосового поиска (намного удобнее, чем ввод команд с помощью клавиатуры);
- в новых моделях Magic Remote появилась система управления жестами.
Стоимость такого средства управления невысокая, но пользователь получает массу удобств. Стоит помнить, что лучше купить именно оригинальный Magic Remote, так как только он будет работать без сбоев и помех. Оборудование легко подключается к любой современной модели телевизора производителя.
Самостоятельное подключение пульта к ТВ
Пользователей часто интересует вопрос, как настроить телевизор LG, чтобы он работал с Magic Remote. В этом нет ничего сложного. Если утеряна инструкция или просто нужны чёткие советы, то лучше всего воспользоваться следующими рекомендациями:
1. Для начала нужно вставить батарейки (модель работает от двух батареек типа АА).
2. Включается телевизор (нужно дождаться его полной загрузки).
3. Для подключения пульта его нужно направить в сторону экрана (в нижнюю часть на ИК-сенсор) и зажать колёсико на несколько секунд.
4. Если произошло сопряжение, то на экране появится надпись, что регистрация проведена успешно.
5. Если Magic Remote не распознан, то процедуру стоит повторить.
В большинстве случаев у пользователей не возникает никаких проблем с подключением, и уже через минуту они начинают пользоваться всеми преимуществами. Magic Remote нормально работает на расстоянии до 10 метров при отсутствии преград на пути следования сигнала.
Функции кнопок на пульте ДУ
На поверхности Magic Remote достаточно много кнопок. Устройство разделено на 6 неравномерных блоков. Пользователю рекомендуется выучить назначение кнопок на пульте телевизора LG, чтобы уверенно пользоваться всеми возможностями.
Среди наиболее важных клавиш управления стоит выделить:
- On/Off — включение/выключение (слева в верхнем углу);
- Input — изменение входного сигнала (тюнеры, цифровое/аналоговое телевидение, HDMI);
- Subtitle — показывает субтитры на английском языке;
- TV/RAD — переключение между приёмом телевизионного и радиосигнала;
- Settings — вход в меню настроек телевизора.
Ниже на пульте ДУ расположен блок цифровых кнопок. С его помощью выбирается нужный номер канала. Кроме того, в этом блоке можно найти клавишу QView, которая отвечает за возврат к предыдущему каналу. Также тут есть кнопки «Пробел» и Guide — программа телепередач для конкретного канала.
Центральный блок состоит из самых крупных клавиш. С их помощью осуществляется уменьшение и увеличение громкости, а также переключение каналов вверх-вниз. Эти кнопки используются чаще остальных. Кроме того, в блоке расположены такие кнопки:
- FAV — любимые каналы;
- Mute — мгновенное отключение звука;
- Recent — предыдущее действие;
- кнопка Home на пульте LG (или Smart на некоторых пультах);
- Live-Menu — рекомендуемые каналы;
- кнопки навигации (джойстик, стрелки) для перемещения по пунктам меню;
- OK — подтверждение выбранного действия;
- Back — возврат к предыдущему пункту;
- Exit — закрытие любого окна и возврат к просмотру ТВ.
В нижнем блоке находятся кнопки, отвечающие за специальные функции. Среди них:
- AD — аудиоописание;
- REC/* — открывает меню записи (не во всех моделях ТВ);
- цветные кнопки (зелёная, красная, синяя и красная) — доступ к специальным функциям.
В зависимости от типа и года выпуска Magic Remote блоки и сами кнопки могут отображаться в несколько другой последовательности, но их функционал остаётся аналогичным.
Настройка параметров пульта ДУ
Управление режимами очень удобно осуществлять, просто перемещая пульт в воздухе. Изначальная скорость движения курсора может быть неудобной для конкретного пользователя. Нажав клавишу Home, можно войти в меню настроек пульта, выбрать необходимую скорость, понравившийся тип курсора.
Чтобы курсор не мешал просмотру, нужно просто положить Magic Remote: через несколько секунд курсор исчезает автоматически. Чтобы вернуть его, нужно просто потрясти пульт ДУ.
В некоторых случаях «пульт джедая» может не работать. Случается это по нескольким причинам. Наиболее популярная из них — сели батарейки. Рекомендуется поменять сразу оба элемента питания.
В пределах комнаты команды передаются отлично, но если есть посторонние предметы перед ИК датчиком, то сигналы с пульта могут не доходить. Рекомендуется устранить такие преграды. Сам ИК приёмник сигнала находится в правом нижнем углу. Поэтому при первом подключении пульта нужно направлять его именно в этот угол.