Пульт LG: как пользоваться

Современные телевизоры от LG — устройства, которые позволяют не только принимать ТВ-сигнал. 90% современных моделей ЛЖ — смарт-телевизоры, которые обладают широким функционалом. Электроника ЛДЖ позволяет принимать спутниковый сигнал, устанавливать приложения, играть в игры, возможен просмотр фильмов с интернет-сайтов, запуск прямых трансляций на видеохостингах и многое другое.



Совсем недавно было не очень удобно пользоваться всеми возможностями: пульт ДУ был устаревшим, а смарт-функции с его помощью запускались очень долго. Но с недавних пор популярность получило устройство Magic Remote. Пульт для телевизора LG предназначен именно для управления «умными» функциями и дополнительными возможностями.





Пульт управления телевизором LG — универсальное устройство. Настройки позволяют не только изменять режимы изображения или вызывать необходимые приложения, но и управлять другой электроникой. Magic Remote позволяет управлять:



- Blu-Ray-проигрывателем;

- домашним кинотеатром;

- приставкой;

- другими устройствами, подключёнными к ТВ.





Magic Remote — универсальное средство управления, которое идёт в комплекте с новыми ТВ-панелями производителя. Но даже владельцы моделей прошлых лет могут приобрести этот пульт телевизора LG отдельно.