LG Service – сервис, который всегда рядом

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Идеальный сервис – это отзывчивость, оперативность и качество. LG Service не просто соответствует этим стандартам, а и превосходит их, предоставляя комплексное обслуживание с оперативными ответами на звонки, удобным для клиента временем визита и качественным решением любых технических вопросов. Давайте узнаем, почему LG Service известен как «сервис, который всегда рядом».
Оперативная поддержка
Сервис LG – это постоянная забота о каждом клиенте. Единая служба поддержки клиентов LG, доступная по номеру 2255 (звонок с мобильного бесплатный), работает с 9:00 до 21:00 без выходных. Обратившись в колл-центр, Вы получите оперативную консультацию, удаленную диагностику или помощь в настройке вашей техники в режиме реального времени через интернет. При поломке техники Вы сможете подать заявку на ремонт и назначить дату и время приезда мастера. Важно обращаться напрямую в официальную сервисную службу, чтобы получить профессиональную помощь и гарантию на все работы.
Связаться со службой поддержки LG можно не только по телефону, но и посредством чата на сайте интернет-магазина LG , в мессенджере WhatsApp и по электронной почте. Выбрать удобный для Вас способ связи можно на сайте в разделе «Поддержка» . Если Вы обращаетесь в службу в рабочее время, операторы свяжутся с Вами в течение 30 минут. При обращении по электронной почте обратную связь компания предоставляет в течение 24 часов.
Быстрое и качественное решение проблем
Сервисная служба LG отличается высокой скоростью ремонта. Приоритетным считается ремонт техники, используемой клиентами на ежедневной основе, таких как холодильник. 87% таких заявок выполняется в день обращения, что позволяет клиенту как можно скорее вернуться к привычному ритму жизни.
Сервисное покрытие по всей стране
Фирменный сервисный центр и основной склад LG, где хранятся 18,000 запасных частей, расположены в г. Алматы. Отсюда же осуществляется поддержка 46 партнерских сервисных центров по всему Казахстану, у которых есть официальная авторизация производить ремонт техники LG Electronics. Каждый партнер обладает глубокими знаниями, необходимыми инструментами и полным пониманием техники LG. LG Service охватывает 98% территории Казахстана, а это значит, что где бы Вы ни находились, рядом всегда будет авторизованный сервисный центр. В крупных городах имеются склады запасных частей для ремонта приоритетной техники, а доставка недостающих частей осуществляется в кратчайшие сроки – 2-4 дня в зависимости от региона. LG делает все возможное для оперативного и точного решения вопроса.
LG стремится стать Вашим надежным партнером на долгие годы. Мы не просто обеспечиваем Вас передовой техникой, мы предоставляем высококлассное обслуживание и безупречный сервис на протяжении всего срока ее эксплуатации.
Для того, чтобы обновить дом техникой и получить фирменный сервис LG, приглашаем Вас в интернет-магазин LG . Также, став участником онлайн Клуба LG , Вы получите целый ряд бонусов, включая Приветственный купон на скидку 5% и постоянную скидку на последующие покупки 2%. Доступны опции оплаты как банковскими картами, Kaspi QR, Apple pay так и в рассрочку до 24 месяцев без переплаты, либо наличными при получении товара, а также бесплатная доставка и установка в удобное для Вас время.