LG SIGNATURE представляет фильм о реставрации картины Ван Гога «Красные виноградники в Арле»

В 2021 году Пушкинский музей начал процесс исследования и реставрации одного из главных шедевров Винсента Ван Гога «Красные виноградники в Арле» в рамках масштабного проекта LG SIGNATURE. Картина занимает центральное место в творчестве художника и считается единственным документально подтвержденным произведением, проданным при жизни мастера. С середины XX века она не покидала стен Государственного музея изобразительных искусств (ГМИИ) им. А. С. Пушкина. Теперь же пришло время глубоко изучения полотна ради сохранения его для будущих поколений.

Спустя 130 лет существования картина впервые будет изучена с помощью самых современных технологий. Тщательный анализ позволит выяснить, какие краски использовал художник, как он их смешивал и какие изменения вносил в процессе работы. Отдельная глава проекта будет посвящена исследованию рамы и подрамника. Высока вероятность, что они подобраны знаменитым коллекционером Иваном Морозовым.

Специалисты также планируют ответить на вопросы о том, все ли фигуры изначально задумывались Ван Гогом или были добавлены позднее и как художник перевозил картину из Арля брату Тео в Париж.



Процесс реставрации будет открыт для зрителей. Благодаря LG SIGNATURE каждый сможет присоединиться к почти детективному расследованию тайн известного полотна, заглянуть в мастерские реставраторов и увидеть все этапы исследования. Всем, кто не равнодушен к мировому искусству, предлагаем посмотреть четырехсерийный документальный фильм-исследование «Тайна красных виноградников». Режиссером ленты стал Иван Вдовин – обладатель Канского Льва 2018 года и автор документальных работ «Закура», «Who is Russia. Sakhalin», «Страх и трепет».

Первая серия уже доступна в онлайн-кинотеатре IVI . Вы можете посмотреть ее абсолютно бесплатно, в HD качестве. В коротком 30-минутном фильме изложено не мало фактов – от зарождения у Ван Гога идеи создания коммуны художников и «Мастерской юга» до трагической истории его взаимоотношений с великим живописцем Полем Гогеном. Какую роль сыграл Гоген в рождении «Красных виноградников в Арле», что стало причиной разлада между художниками и как ссора отразилась на судьбе Ван Гога – об этом и других драматических событиях жизни мастера вы узнаете в первой серии цикла «Тайна красных виноградников».

Доступ к сериалу свободный, что отражает ключевую идею культурной коллаборации LG SIGNATURE и Пушкинского музея: сделать искусство доступным как можно большему количеству зрителей.