LG Smart TV создают атмосферу для ярких спортивных побед

В мире спортивных развлечений происходят удивительные изменения, которые меняют способы взаимодействия зрителей с прямыми трансляциями игр и событий. Это способствует укреплению связей с их любимыми спортсменами и командами. Недавние исследования LG Ad Solutions, мирового лидера в области телевидения с поддержкой подключения (CTV) и межэкранной рекламы, демонстрируют возрастающую тенденцию потребления спортивного контента через стриминговые сервисы. Более 70% респондентов в США, Великобритании и Канаде регулярно смотрят спортивные матчи в онлайн трансляции, и значительная часть опрошенных выразила еще большее намерение делать это в предстоящие крупные спортивные события. Наличие все более удобных вариантов доказывает, что стриминг спортивных соревнований набирает обороты.

На фоне резкого роста потребления спортивных программ в стриминговом режиме телевизоры LG Smart TV предлагают обширный и привлекательный набор опций, отвечающих предпочтениям каждого болельщика. Пользователи телевизоров LG Smart TV, как платных, так и бесплатных стриминговых сервисов с поддержкой рекламы, могут наслаждаться разнообразным спортивным контентом на большом экране, получая захватывающие и яркие впечатления от просмотра, которые переносят азарт игры прямо в гостиную. Телевизоры LG Smart TV сделают еще более интересным просмотр больших спортивных турниров, которые пройдут в этом году.

В частности, пользователи могут получить доступ к LG Channels, эксклюзивному бесплатному стриминговому сервису компании, который предлагает широкий выбор спортивных каналов, освещающих популярные игры и события во многих странах. К примеру, популярный контент Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), Национальной футбольной лиги (NFL) и «Fantasy Life» Мэттью Берри привлек внимание любителей спорта в США. Аналогичным образом в Европе зрители пользуются множеством каналов, транслирующих региональные или местные чемпионаты, такие как FIFA+, DAZN RISE, Tennis Channel, EdgeSports, MTRSPT1 и SportsGrid, которые предлагают разнообразный контент для фанатов любого вида спорта.

Телевизоры LG Smart TV оснащены такими универсальными функциями, как Sports Portal (Спортивный портал) и Sports Alert (Спортивное уведомление). Легкий доступ к интерфейсу Sports Quick Card на главном экране позволяет пользователям всегда быть в курсе главных событий игры и счета в режиме реального времени, не пропуская ни одного захватывающего момента и действия.

Sports Portal – это центр спортивных каналов, прямых трансляций, расписания игр, результатов и многого другого с интуитивно понятным и удобным интерфейсом. Кроме того, такие функции, как веб-поиск по ключевым словам, подготовленные списки основных спортивных лиг и спортивных приложений, предоставляют доступ ко всем ресурсам, необходимым для создания уникального развлекательного процесса.

Благодаря индивидуальной поддержке функции Sports Alert просмотр спортивных игр на LG Smart TV становится еще более комфортным. Отмечая своих любимых игроков или команды, пользователи могут получать последние новости в виде оповещений о счете и результатах матчей в режиме реального времени, причем все это доступно даже во время просмотра другого контента. Функция также содержит информацию о предстоящих матчах команд и ключевую информацию о спортивных чемпионатах.

Еще одна универсальная опция, Room to Room Share, обеспечивает с помощью Wi-Fi плавное зеркальное отображение контента с одного телевизора LG Smart TV на другой телевизор в разных комнатах, что позволяет зрителям не пропустить ни одного момента игры, даже если они перемещаются между комнатами.