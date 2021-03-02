Не только ТВ: рассказываем о возможностях LG Smart TV

Современный телевизор LG Smart TV создан для домашнего досуга, ведь в нем есть развлечения на любой вкус. Посмотреть новинки проката или пересмотреть любимые фильмы, следить за котировками или следить за погодой, играть или общаться – в Smart TV постоянно появляются новые приложения и возможности, только успевайте пробовать!

Собрали для вас список приложений, без которых не обойтись, и те, которые подарят новый опыт:

- YouTube. Куда ж без этого гиганта? Все возможности платформы лучше всего раскрываются на большом экране телевизора, чем на маленьком дисплее смартфона. Смотрите видео в высоком разрешении из самого известного видеохостинга.

- ivi.ru. Это онлайн-кинотеатр с действительно большой библиотекой. В нем можно смотреть фильмы, которые только недавно шли в кинотеатрах, с подпиской или без.

- LG Channels. Удобный способ смотреть каналы онлайн. Приложение разработано эксклюзивно для Smart TV, поэтому опыт просмотра в нем особенно комфортный. Например, после выключения телевизора, приложение не сбросится, и можно будет продолжить просмотр, без необходимости заново искать фильм.

- Megogo.net. Тут тоже можно смотреть фильмы бесплатно, но тогда фильмов будет доступно меньше. Помимо обычных фильмов, на этом сервисе также доступны трансляции и тв-каналы.

- Tvigle.ru. Онлайн-кинотеатр с более узким профилем для тех, кто любит российский кинематограф.

- Peers.tv. Устали от своего телевидения? В этом приложение есть сотни каналов на любую тему. Оно также поддерживает кроссплатформенность. Другими словами, вы можете выйти из дома и продолжить просмотр передачи уже на смартфоне.

- SS IPTV. Приложение для просмотра IP-телевидения. Еще один способ смотреть тв-каналы без лишнего оборудования. Все, что нужно - подключить пакет каналов, доступный у вашего интернет-провайдера.

- Netflix. Популярный онлайн-сервис, который позволяет смотреть любимые сериалы большой компанией на большом экране телевизоре.

Как видите, на Smart TV есть широкий выбор из того, что и через какое приложение смотреть. Включили телевизор, выбрали YouTube или Netflix и всё, вечер можно сказать удался.

Дело осталось за малым: выбрать модель и диагональ телевизора LG.