Рекомендации по применению полезных возможностей LG Smart TV

С этим сервисом вы получаете доступ к 199 казахстанским и зарубежным каналам, к 15 000 фильмам, а также возможность продолжить смотреть фильм с момента выключения телевизора с функцией быстрого запуска приложения и добавление избранных каналов, чтобы они всегда были в одном месте.



Кроме того, этот сервис также поддерживает архивный просмотр контента, если по какой-то причине вы не успели посмотреть новую серию, телешоу или фильм. Также доступна возможность смотреть фильмы на казахском или русском языке за счет наличия звуковых каналов с различными аудиодорожками, которые можно менять.





Игры на большом экране



С телевизором LG, позволяющим объединить компьютер с большим экраном, игры приобретают совершенно другую глубину. Забудьте о временах, когда для видеоигр на телевизоре требовались игровые приставки.



Теперь, чтобы играть в интернет-игры прямо с телевизора, нужен доступ в Интернет со скоростью не менее 5,0 мбит/с, а для игр в качестве HD или даже 4K понадобятся скорости от 10 мбит/с и выше.





Нескончаемые развлечения



Несмотря на разнообразие успешных социальных развлекательных медиа-платформ, есть одна, которая уже выдержала испытание временем. Появившись в 2005 году, YouTube регистрирует более 30 миллионов просмотров ежедневно, и каждую минуту загружается еще более 300 часов контента.



При таком количестве доступных развлечений, очень важно иметь прямой доступ к этим видео с помощью телевизора. С LG Smart TV вам доступны миллиарды видеозаписей и множество фильмов в Интернете. Более того, вся семья может наслаждаться ими на большом экране, а не на мобильном, планшете или компьютере.





Спортивные впечатления на домашнем диване



Хотите узнать, кто выиграет Премьер-лигу, Кубок Дэвиса или станет следующей звездой бокса в тяжелом весе? Тогда приложение DAZN для телевизоров LG является обязательным выбором.



Приложение DAZN для болельщиков передает трансляции в прямом эфире лучших футбольных матчей, боксерских поединков, а также поединков UFC и спортивных состязаний со всего света. Кроме того, оно постоянно пополняется новыми событиями.





Мир на кончиках ваших пальцев



Прошли те времена, когда с помощью пульта дистанционного управления можно было только включить телевизор и переключить канал. С помощью пульта LG Magic Remote вы полностью контролируете все свои развлечения.





Забота о своем здоровье



В мире множества неопределенностей забота о себе так же важна, как и общение с другими людьми. Для этого новейшие телевизоры LG поддерживают такие приложения, как Insight Timer. Это популярное приложение для медитации разработано в помощь пользователям, чтобы бороться с беспокойством, стрессом и некачественным сном с помощью множества бодрящих и расслабляющих материалов и инструментов оздоровления.