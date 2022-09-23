Рекомендации по применению полезных возможностей LG Smart TV

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По мере развития технологий видоизменяются способы того, как мы потребляем контент. Так, благодаря развитию смартфонов, планшетов и компьютеров теперь нужная информация всегда находится у нас под рукой.
Телевизор постепенно превратился из традиционного «приемника телесигналов» в полноценный центр домашних развлечений, и теперь вы можете слушать музыку, поддерживать видеосвязь с друзьями и коллегами, просматривать фотографии, играть в игры или смотреть видео с помощью, вероятно, самого большого экрана в вашем доме.
Однако далеко не все знают, на что способен их телевизор. Сегодня мы представляем несколько советов и рекомендаций на эту тему.
Все, что вам нужно знать о приложениях
Технологии дали зрителям возможность выбора развлечений, и особенно ярко это проявляется в магазине контента LG Content Store. Здесь вы найдете сотни приложений, которые можно легко загрузить на ваш телевизор.
Операционная система webOS в телевизорах LG предлагает один из наиболее простых на рынке вариантов быстрого и безопасного пользования приложениями. Удобный экранный гид позволяет легко перемещаться между ними. Вы можете приостановить любимую телепередачу, чтобы посмотреть новости и вернуться обратно, не пропустив ни мгновения.
Новейший пользовательский интерфейс webOS превращает телевизор LG 2022 года в идеальный центр домашних развлечений, способный предоставить постоянно растущее количество приложений, а также доступ к рекомендациям и прозрачную интеграцию с мобильными устройствами.
Новый главный экран webOS теперь включает в себя раздел Life's Good Hub, в котором пользователи могут одним нажатием кнопки открыть для себя самые последние приложения. Эта новая функция позволяет пользователям экономить время и находить услуги, соответствующие их уникальным вкусам и предпочтениям, «вручную» выбирая из примерно 2200 приложений, доступных в настоящее время на платформе LG webOS1.
Последнее обновление приложения LG ThinQ упростило «зеркалирование» контента с мобильных устройств на телевизоры LG. Пользователи могут переключаться с просмотра на мобильном устройстве на экран телевизора при воспроизведении контента из различных источников, включая основные потоковые сервисы и LG Channels.
Марафон телепередач и фильмов
Любой фильм или сериал гораздо приятнее смотреть на телевизоре с большим экраном и поддержкой современных технологий. В последние годы наметилась серьезная тенденция увеличения доступного контента 4K Ultra HD и даже 8К, который позволит вам получить максимум удовольствия от просмотра на телевизорах LG. Современные 4K/8К телевизоры LG поддерживают доступ ко всему контенту в формате 4K от Netflix и Amazon Prime.
Вместо ожидания просмотра сериала эпизод за эпизодом, можно посмотреть весь сезон за один присест или остановиться на середине и вернуться к нему спустя несколько месяцев.
С сервисом «LG Каналы», который устанавливается как обычное приложение в LG Content Store, доступ к онлайн-телевидению для пользователей LG Smart TV стал еще проще. Вам не нужно подключать антенну или настраивать дополнительное оборудование, чтобы посмотреть фильм или новую серию любимого сериала. Достаточно подключить телевизор к интернету и запустить приложение.
С этим сервисом вы получаете доступ к 199 казахстанским и зарубежным каналам, к 15 000 фильмам, а также возможность продолжить смотреть фильм с момента выключения телевизора с функцией быстрого запуска приложения и добавление избранных каналов, чтобы они всегда были в одном месте.
Кроме того, этот сервис также поддерживает архивный просмотр контента, если по какой-то причине вы не успели посмотреть новую серию, телешоу или фильм. Также доступна возможность смотреть фильмы на казахском или русском языке за счет наличия звуковых каналов с различными аудиодорожками, которые можно менять.
Игры на большом экране
С телевизором LG, позволяющим объединить компьютер с большим экраном, игры приобретают совершенно другую глубину. Забудьте о временах, когда для видеоигр на телевизоре требовались игровые приставки.
Теперь, чтобы играть в интернет-игры прямо с телевизора, нужен доступ в Интернет со скоростью не менее 5,0 мбит/с, а для игр в качестве HD или даже 4K понадобятся скорости от 10 мбит/с и выше.
Нескончаемые развлечения
Несмотря на разнообразие успешных социальных развлекательных медиа-платформ, есть одна, которая уже выдержала испытание временем. Появившись в 2005 году, YouTube регистрирует более 30 миллионов просмотров ежедневно, и каждую минуту загружается еще более 300 часов контента.
При таком количестве доступных развлечений, очень важно иметь прямой доступ к этим видео с помощью телевизора. С LG Smart TV вам доступны миллиарды видеозаписей и множество фильмов в Интернете. Более того, вся семья может наслаждаться ими на большом экране, а не на мобильном, планшете или компьютере.
Спортивные впечатления на домашнем диване
Хотите узнать, кто выиграет Премьер-лигу, Кубок Дэвиса или станет следующей звездой бокса в тяжелом весе? Тогда приложение DAZN для телевизоров LG является обязательным выбором.
Приложение DAZN для болельщиков передает трансляции в прямом эфире лучших футбольных матчей, боксерских поединков, а также поединков UFC и спортивных состязаний со всего света. Кроме того, оно постоянно пополняется новыми событиями.
Мир на кончиках ваших пальцев
Прошли те времена, когда с помощью пульта дистанционного управления можно было только включить телевизор и переключить канал. С помощью пульта LG Magic Remote вы полностью контролируете все свои развлечения.
Забота о своем здоровье
В мире множества неопределенностей забота о себе так же важна, как и общение с другими людьми. Для этого новейшие телевизоры LG поддерживают такие приложения, как Insight Timer. Это популярное приложение для медитации разработано в помощь пользователям, чтобы бороться с беспокойством, стрессом и некачественным сном с помощью множества бодрящих и расслабляющих материалов и инструментов оздоровления.
Владельцы телевизоров LG 2021 и 2022 могут бесплатно пользоваться Insight Timer в течение 12 месяцев, предоставляя доступ к 150 000 медитаций, успокаивающих музыкальных треков и многого другого.
Фитнес является ключевым компонентом достижения личного благополучия, поэтому новейшие телевизоры LG предлагают несколько приложений по подписке для превращения гостиной в личную студию для тренировок – такие как MaxPro, Fiit TV и Flexit, будут доступны в конце 2022 года.
Видеозвонки на большом экране
Новый lifestyle-контент, который LG предлагает на платформе webOS, показывает, что компания ценит изменения потребностей и образа жизни потребителей. Так, простое в использовании решение RemoteMeeting для видеоконференций разработано с учетом растущих рядов удаленных работников и тех, кто хочет встретиться с друзьями и семьей онлайн.
Настройка приложения на телевизоре LG выполняется быстро и просто, поскольку не требует подключения к ноутбуку или ПК. С 5 августа пользователи, подписавшиеся на RemoteMeeting, получат бесплатное 6-месячное членство, независимо от того, в какой части света они живут.
Удобство совместного использования различных технологий
Телевизор – это центральный элементом гостиной, поэтому очень важно иметь возможность просматривать на нем любой контент. С помощью приложения LG Smart Share вы можете получить доступ ко всей своей музыке, видео и фотографиям на экране телевизора, а приложение LG Smart TV может передавать весь ваш любимый медиа контент с компьютера, ноутбука, планшета или смартфона прямо на телевизор без каких-либо проводов.
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1Набор приложений может отличаться в зависимости от страны и региона.