Сколько раз, проснувшись утром, вы обнаруживали, что ваш смартфон обновился? Обновление программного обеспечения иногда полностью меняет функции вашего устройства, чтобы сделать его использование более комфортным и удобным. Все это стало возможным благодаря технологии OTA, over-the-air (в переводе означает «по воздуху»).

Технология OTA – это возможность загрузки приложений, услуг и конфигураций через сотовую или беспроводную сеть1. Когда производитель выпускает обновление программного обеспечения или прошивки, оно загружается в облако для загрузки на целевое устройство при условии одобрения владельцем. Одним из наиболее распространенных устройств, использующих эту технологию, является смартфон, однако она становится неотъемлемой составляющей во многих отраслях ИТ, включая автомобильный рынок.

В этом материале мы расскажем о важнейшей роли, которую сегодня играет OTA в автомобильной промышленности.

Технология OTA встречается в бортовых информационно-развлекательных (In-Vehicle Infotainment, IVI) системах, предлагая различные обновления пользовательского интерфейса (User Interface, UI) для навигационных систем, функций цифровой кабины, скоростного режима и вспомогательных решений для вождения. Однако функции OTA не ограничиваются элементарными обновлениями программного обеспечения.

OTA играет важную роль при активации системы автоматизированного вождения (Automated Driving System, ADS). Для успешного функционирования ADS транспортные средства на дорогах должны непрерывно обмениваться важными данными, включая скорость движения, изменение направления и внезапное реагирование на чрезвычайные ситуации. Для эффективного взаимодействия друг с другом все автономные транспортные средства и дорожные системы должны использовать новейшую версию программного обеспечения. OTA отвечает этим требованиям, формируя сеть и определяя местоположение транспортного средства, а также загружая новейшее программное обеспечение, соответствующее законодательству каждой страны.

Еще одна важная особенность OTA заключается в том, что она собирает большие данные, которые помогают строить более совершенные модели и решения на перспективу. Среди них – проблемы, возникающие из-за автономных транспортных средств, широкий спектр информации о технических проблемах, требующих срочного решения. Они собираются в режиме реального времени, что в итоге позволит обеспечить появление надежного, безопасного и удобного транспорта.

Производители и разработчики постоянно стараются улучшить OTA, пытаясь свести к минимуму проблемы, возникающие из-за неопределенных факторов. Благодаря постоянному совершенствованию и оптимизации базовой системы эта технология становится более полезной и значимой.

Использование OTA выгодно как производителям, так и потребителям, поскольку позволяет сэкономить время, затраты и усилия на установку самого свежего программного обеспечения. В то время как автомобилестроители оперативно трансформируются из производителей в технологические компании, которые способны предоставлять новое и лучшее программное обеспечение по всему миру более быстрым и экономически эффективным способом через OTA, у потребителей отпадает необходимость посещать ремонтные мастерские для обновления программного обеспечения. Удобство и экономическая эффективность, достигаемые благодаря OTA, стимулируют все больше и больше покупателей во всем мире приобретать автоматизированные электромобили.

Несмотря на множество преимуществ, мы все же должны обратить пристальное внимание на некоторые области, где нужно действовать осторожно. Стабильность – одна из критических областей, требующих дальнейшего совершенствования. Даже незначительные проблемы с автомобильной OTA могут привести к несчастным случаям, поэтому оценочные тесты перед началом эксплуатации должны проводиться с особой осторожностью и пристальным вниманием. Учитывая, что автомобильная OTA – это интегрированная технология, в которой задействованы многочисленные компоненты, аппаратное и программное обеспечение, гораздо более сложное, чем в смартфонах, достижение стабильности является очень сложной задачей для автопроизводителей.

Еще один важный аспект - безопасность. Возможность порчи программного обеспечения в результате взлома и получение скомпрометированных данных вызывает особую озабоченность в автомобильной промышленности. В настоящее время многие компании инвестируют в исследования и обсуждают пути решения этих проблем. Ожидается, что в скором будущем все больше мировых автомобильных брендов будут внедрять OTA

Сегодня автомобили оборудованы таким количеством электрических компонентов, что их вполне можно назвать компьютерами на колесах. В такую эпоху применение OTA выглядит неизбежным. Поэтому, несмотря на все сложности, LG продолжит делать все возможное для разработки систем OTA с различными функциями, которые могут быть с легкостью использованы в различных типах транспортных средствах.

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1 https://www.wirelesslogic.com/iot-glossary/what-is-ota/