Полезные советы для поддержания чистоты и гигиеничности ваших беспроводных наушников

Беспроводные канальные наушники LG семейства TONE Free навсегда изменили наши возможности комфортно наслаждаться великолепным звуком, всегда и везде оставаясь на связи с помощью практически невесомых «вкладышей». Благодаря продуманной эргономичной конструкции, звуковым Hi-End технологиям, функциям активного и пассивного шумоподавления такими наушниками хочется пользоваться весь день в любом месте.

Как и любые носимые вещи, наушники требуют периодической чистки, и при очередном использовании очень желательно иметь их в гигиенически чистом состоянии. Ведь помимо антисанитарии при прямом контакте с кожей загрязненные наушники также теряют возможность в полной мере радовать вас высококачественным звучанием.

Сегодня мы поделимся с вами несколькими простыми советами по регулярному уходу и правильному хранению беспроводных наушников. Применяя эти советы на практике, вы сможете продлить срок службы ваших наушников, сохранить здоровье ваших ушей и наслаждаться максимальным качеством звука.

Как часто нужно чистить наушники?

Этот вопрос нам придется оставить без точного ответа, поскольку определенных правил на этот счет нет, и во многом ответ зависит от того, насколько часто и интенсивно вы их используете.

Если вы надеваете наушники ежедневно и пользуетесь ими по несколько часов, лучше всего будет чистить их хотя бы раз в неделю, чтобы предотвратить накопление грязи. В то же время, при интенсивных нагрузках на организм, например, при регулярных пробежках или в тренажерном зале, вам стоит вытирать их насухо и слегка чистить сразу же после каждого использования.

Пожалуй, наилучшим советом будет внимательно следить за состоянием наушников, и со временем вы сами определите оптимальную периодичность чистки. Однако всегда следует помнить, что любая грязь может негативно сказаться на качестве звука. Особенно актуально это для высокопроизводительных наушников с функциями шумоподавления и индивидуальными звуковыми профилями – таким как флагманская модель LG TONE Free FP9 (угольно-черный цвет) и TONE Free FP9W . (жемчужно-белый оттенок), а также популярная модель TONE Free FP5 (угольно-черный) и TONE Free FP5W (жемчужно-белый) .

Оформление серии TONE Free, разработанное LG совместно с известной корейской лабораторией POSTECH, подразумевает сглаженную обтекаемую форму и повторяющие форму ушной раковины удобные съемные вкладыши, (три размера в комплекте) из нетоксичного гипоаллергенного силикона медицинского назначения1, помогающие предотвратить раздражение.

Для качественного звучания в LG TONE Free был адаптирован алгоритм объемного звучания HSP (Headphone Spatial Processing) британской компании Meridian, который обеспечивает пространственное позиционирование звуковых волн, имитируя виртуальные колонки перед пользователем.

Помимо пассивного шумоподавления, в TONE Free FP9 и FP5 реализована улучшенная технология активного шумоподавления – ANC (Active Noise Cancelation) на базе трех встроенных микрофонов, при этом верхний определяет характер внешних шумов, нижний нужен для усиления голоса пользователя, а внутренний – для подавления нежелательных шумов.

Наложение окружающих звуков производится фоном поверх музыки или с воспроизведением голоса пользователя и его собеседника во время звонка. Для конфиденциальных телефонных разговоров можно включить «режим шепота» (Whispering Mode), при этом правый наушник можно вынуть из уха и поднести ближе ко рту, используя в качестве микрофона, и собеседник услышит каждое слово, даже если вы находитесь в шумном месте или говорите шепотом.

Новые наушники LG TONE Free имеют класс защиты IPX4. Это означает, что они устойчивы к поту и воде, но совсем не значит, что вся эта грязь денется куда-то сама собой. Чтобы все функции работали в полную силу, очень важно сохранять чистоту ваших наушников. Вот почему каждый раз, когда вы заметили пыль, масло или ушную серу, нужно избавиться от них как можно скорее.

Храните чистые наушники правильно

В спешке или по неправильной привычке, но так или иначе мы иногда оставляем наши беспроводные наушники на столе или прячем их в карман, что, конечно, не способствует поддержанию их в чистоте.

Убирайте наушники в зарядный футляр, когда они не используются, при первой же возможности. Эта небольшая предосторожность будет очень полезной, чтобы защитить их от дальнейшего сбора и накопления пыли и мусора. Тем более, что футляр наушников LG TONE Free по совместительству также играет роль дополнительной батареи. Наушники FP9 работают до 10 часов от одной зарядки и до 24 часов в сумме с зарядным кейсом, а FP5 – до 8 и 22 часа соответственно.

Здесь также будет уместным упомянуть, что основным отличием модели FP9 от остальной линейки TONE Free является опция Plug & Wireless, позволяющая использовать зарядный футляр совместно с устройствами без Bluetooth. С помощью входящего в комплект кабеля USB-C–AUX вы можете подключить чехол к аналоговому источнику звука – смартфону, плееру, игровой консоли2 или даже сиденью в самолете.

Даже если длительная автономия наушников разбаловала вас настолько, что вы оставили чехол дома, стоит позаботиться о том, чтобы временно хранить наушники, например, в чистом пакете, который убережет их от грязи и преждевременного появления царапин.

Также по возможности постарайтесь не оставлять наушники надолго в очень горячем или очень холодном окружении – не ради чистоты, а для того, чтобы помочь защитить батарею. Если же вы пользуетесь наушниками в местах с повышенной влажностью, например, в тропическом климате (или просто в сумке для тренировок), будет нелишним иметь при себе пакет с силикагелем, который поможет сохранить наушники сухими.

Дезинфекция с помощью ультрафиолета

В наушниках, как и на других поверхностях, с которыми мы контактируем каждый день, могут обитать сотни тысяч микроорганизмов, образующих целые колонии и способных вызвать неприятную ушную инфекцию. Ученые, тщательно исследовавшие этот вопрос, пришли к выводу, что в среднем в паре наушников на квадратный сантиметр может обитать на 2700 бактерий больше, чем на кухонной разделочной доске3.

К счастью, есть простой способ предотвратить появление таких микроорганизмов. Зарядный футляр наушников FP9, помимо прочих достоинств, также обладает встроенным LG UVnano™ на ультрафиолетовых светодиодах, который в процессе зарядки с помощью ультрафиолетового излучения убивает до 99,9% бактерий4.

Как почистить наушники в домашних условиях

Есть несколько способов сохранить ваши наушники в состоянии «как новые», однако помните: когда речь идет о чистке электронных устройств, всегда лучше проявлять осторожность, поскольку вряд ли вы захотите остаться в итоге с поврежденным устройством.

Используя специализированные инструменты, можно добиться очень тщательной очистки наушников, однако для удаления основного количества волос, ушной серы, косметики и других загрязнений вам даже не нужен специальный набор для чистки.

Вот несколько обычных бытовых предметов, которыми можно использовать для чистки наушников: зубные щетки, зубочистки, ватные палочки, клейкая лента и салфетки из микрофибры.

Запасная зубная щетка отлично подходит для чистки наушников с пластичными амбушюрами, лучше всего делать это легкими круговыми движениями. Затвердевшую грязь, стойкую к легким воздействиям, вы можете аккуратно соскрести зубочисткой или металлическим инструментом.

Когда требуется очистка внешней поверхности наушников, подойдет ватный тампон или палочка. Это простое средство можно использовать для удаления пятен и следов, смочив его при необходимости небольшим количеством теплой воды.

Для удаления сильно прилипшей сухой грязи можно использовать клейкую ленту или скотч, который позволит произвести чистку без оставления следов. По завершении процесса чистки протрите наушники сухой салфеткой из микрофибры.

Быстрая очистка наушников сжатым воздухом

Воздух под давлением может быть очень полезен для удаления мелких частиц пыли и грязи с наушников. По крайней мере, это более гигиенично, чем продувать наушники воздухом изо рта.

Снимите силиконовые амбушюры и положите так, чтобы часть, которая входит в ухо, была обращена вниз, и затем продуйте воздухом. С помощью сжатого воздуха вы также можете очистить труднодоступную сетку динамика, однако здесь следует проявлять особую внимательность, чтобы не повредить наушники.

Тщательная очистка жидкими растворителями

Как и с любым другим электронным устройством, следует быть очень осторожным при использовании любого вида жидкости. Категорически не стоит использовать агрессивные растворители, поскольку они легко могут разрушить различные элементы наушников.

Лучше всего ограничиться использованием небольшого количества теплой воды, может быть, с каплей антибактериального мыла. Запаситесь ватными палочками и терпением – все у вас получится.

Как видите, гигиена ваших ушей неразрывно связана с поддержкой чистоты беспроводных наушников, однако в этом нет ничего сложного, поскольку некоторые из лучших инструментов для чистки уже есть в вашем доме. Главное не забывать, что периодичность чистки зависит напрямую от частоты использования наушников, а правильное хранение позволяет дольше сохранить их в лучшем состоянии.

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1 Базовый материал, используемый в силиконовых вкладышах, соответствует требованиям ISO 10993 и USP класса VI.

2 Функция Plug & Wireless совместима не со всеми игровыми консолями.

3 Согласно исследованию ученых из Университета Manchester Metropolitan, на 1 квадратном сантиметре мобильного телефона находится около 4 000 микроорганизмов. Это самой высокой концентрацией бактерий в окружающей нас среде. https://www.researchgate.net/publication/289171834_Role_of_mobile_phone_in_the_microorganisms_transmission

4 Подтверждено независимыми исследованиями. Зарядный футляр UVnano за пять минут в процессе зарядки убивает 99,9% бактерий Escherichia coli, Staphylococcus aureus и Klebsiella pneumonia на сетке динамика наушника. Свет, излучаемый УФ-светодиодом, невидим и включается только при закрытии футляра с наушниками внутри. Синяя подсветка предназначена только для эстетического внешнего вида и включается только при открытии крышки зарядного футляра.