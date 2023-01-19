Создание инклюзивной организации, создающей лучшую жизнь для всех

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В этом выпуске рубрики «На работе» мы заглянем в отдел ESG компании LG и посмотрим, как они продвигают передовой опыт в области экологических, социальных и управленческих (Environmental, Social and Governance, ESG) принципов.
В последние годы такие компании, как LG, начали учитывать экологические, социальные и управленческие (ESG) факторы в своих бизнес-стратегиях и операциях, поскольку осознание необходимости применения принципов ESG в бизнесе стало намного больше. Будучи ответственным корпоративным игроком, LG осознает важность применения практики ESG в своей повседневной деятельности, чтобы достичь своих амбициозных целей.
Исходя из этого, в начале этого года компания расширила свой департамент ESG для реализации среднесрочного и долгосрочного планирования и стратегических задач ESG. Расширенный отдел отвечает за руководство Комитетом ESG (ESG Committee), который встречается дважды в год для обсуждения и принятия конкретных решений по общей деятельности компании в области управления ESG.
Для обеспечения большей прозрачности в сфере ESG-коммуникаций департамент ESG компании публикует ежегодный отчет об устойчивом развитии, в котором отражаются достижения, цели и планы LG для внешних заинтересованных сторон. Отчет за 2022 год станет прекрасной возможностью раскрыть свое видение устойчивого развития «Лучшая жизнь для всех» (Better Life for All), в соответствии с которым компания расширяет сферу применения своей практики устойчивого развития, чтобы создать лучшую жизнь как для клиентов, так и для сотрудников, партнеров и окружающей среды.
Для реализации этой концепции LG запустила программу The Better Life Plan 2030 («План лучшей жизни 2030»), которая освещает шесть обязательств компании: обеспечение углеродной нейтральности, создание экономики замкнутого цикла, производство экологически безопасной продукции, устойчивые цепочки поставок, инклюзивная организационная культура, обеспечение доступности продуктов и услуг.
Один из аспектов, на котором департамент сосредоточил свое внимание в этом году, - это обеспечение единства взглядов сотрудников LG в отношении основных усилий и целей компании. «Для укрепления процесса управления ESG все сотрудники и заинтересованные стороны должны иметь высокий уровень понимания принципов ESG», – сказал Хон Сон-мин (Hong Sung-min), руководитель департамента ESG компании LG Electronics.
Для выполнения работы в кратчайшие сроки департамент учредил обязательную программу обучения для всех сотрудников LG. 30-минутная онлайн обучающая видеосессия знакомит со смыслом и важностью ESG, среднесрочным и долгосрочным планом LG
Учебная сессия уже получила ошеломляющий отклик от сотрудников LG в Южной Корее.
Для создания инклюзивной корпоративной культуры LG прилагает целенаправленные усилия, чтобы проводить мероприятия ESG вместе с сотрудниками, при этом департамент ESG активно собирает и применяет на практике их идеи и отзывы. В результате, в начале этого года компания обратилась к своим работникам с призывом объединить усилия в коллективном движении к концепции многократного использования, используя многоразовые стаканчики в здании своей штаб-квартиры, LG Twin Towers, в Сеуле. Отказавшись от применения бумажных стаканчиков в офисе, компания рассчитывает на сокращение выбросов 11 тонн парниковых газов в год. Чтобы облегчить этот переход компания также оснастила офисные комнаты отдыха простыми в использовании устройствами для мытья стаканчиков и аппаратами для изготовления льда.
Вид на североамериканскую штаб-квартиру LG в Нью-Джерси
Кампус североамериканской штаб-квартиры LG Electronics, расположенный в Энглвуд Клиффс, штат Нью-Джерси, награжден Советом по экологическому строительству США в 2021 году премией USGBC Leadership Award за соответствие стандарту LEED Platinum.
В компании под руководством финансового директора также действует Совет ESG, который собирается ежеквартально для обсуждения направлений деятельности по управлению ESG, а также по выполненияю и совершенствованию конкретных задач. Совет, в состав которого входят ответственные лица из различных отделов, включая департаменты стратегии, планирования, энергетики, кадров, закупок, научно-исследовательских работ и маркетинга, обсуждает вопросы, необходимые для достижения целей ESG компании, такие как использование возобновляемых источников энергии, меры по борьбе с выбросами парниковых газов в цепочке поставок, разработка политики многообразия и инклюзивности, а также совершенствование структуры управления.
В будущем году LG намерена усилить управление ESG, увеличив число экологичных элементов, используемых на протяжении всего жизненного цикла бытовой техники, начиная с производства и использования, и заканчивая восстановлением и переработкой. Департамент ESG также недавно создал целевые группы «Экологически безопасная цепочка поставок» и «Стратегия экологически безопасной упаковки» для продвижения передовой экономики замкнутого цикла.