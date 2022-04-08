Создание промышленных стандартов с помощью AUTOSAR

В этом выпуске «Обзора рынка мобильности» мы «под микроскопом» рассмотрим программное обеспечение для автомобильной промышленности, разложив по полочкам работу систем в наших автомобилях таким образом, чтобы вам для понимания не понадобился диплом инженера.









При ознакомлении с автомобильным программным обеспечением для начала следует рассмотреть открытую системную архитектуру AUTomotive Open System Architecture (AUTOSAR), которая служит для стандартизации структуры программ, используемых в транспортных средствах. Разработка AUTOSAR является результатом деятельности международной организации по установлению стандартов , в рамках которой автопроизводители, поставщики компонентов, сервисные службы и ИТ-компании совместными усилиями устанавливают нормативы для программного обеспечения, используемого в большинстве автомобилей.



Почему же стандартизация программного обеспечения для транспорта так важна?











1. Удобства при разработке



С учетом ежегодного роста числа электронных компонентов в наших автомобилях, нет ничего удивительного в том, что растет и спрос на программное обеспечение для них. По мере развития отрасли программное обеспечение становится все более разнообразным и сложным, что делает поиск систем, совместимых с различными типами и моделями автомобилей, чрезвычайно сложной задачей. Именно поэтому многие страны и компании выступают за стандартизацию программных структур, и именно здесь в игру вступает AUTOSAR.



Архитектура AUTOSAR была создана для выработки всесторонних правил, которым должны следовать ее партнеры на протяжении всего процесса проектирования, чтобы предотвратить будущие ошибки при разработке автомобильного программного обеспечения. От этого выигрывает не только вся отрасль, а также смежные партнеры, которые могут сэкономить время и усилия множеством способов.











2. Возможность многократного использования



AUTOSAR расширяет возможности повторного использования и дополнения программ. Каждый типовой модуль, установленный в электронных системах управления автомобилем, полностью стандартизирован. Предоставляя методологии и инструменты разработки, на которые можно опираться при создании сложного программного обеспечения, компании могут избежать проектирования того, что уже существует. Так, одна и та же программная система может охватывать несколько моделей автомобилей, что потенциально позволит сэкономить время, усилия и деньги разработчиков и производителей.



Кроме того, в новые системы можно без проблем интегрировать старое программное обеспечение, разработанное до введения стандартов AUTOSAR. Интеграция двух различных систем вместо переделки одной из них под другую может даже повысить общую эффективность при одновременном снижении затрат.











3. Модульное программное обеспечение



Для лучшего понимания процесса стандартизации программного обеспечения на этапах разработки вспомните, что из деталей LEGO можно собрать бесконечное количество конструкций. Большая часть программного обеспечения может быть немедленно установлена на различные автомобили без изменения программного кода. Поэтому, даже если для двух автомобилей требуются разные типы приложений, модульные программы гораздо легче поддаются синхронизации и интеграции.



Модульное программирование позволяет интегрировать различные системы без необходимости редактировать, добавлять или удалять какие-либо стандарты или правила. Для поставщиков компонентов, безусловно, более целесообразно создавать модульное программное обеспечение для мировых производителей, которое может интегрироваться со всеми возможными системами и устройствами, экономя время, затраты и ресурсы, которые потребовались бы для создания уникальной системы для каждой модели или марки автомобиля.







Стандартизация интерфейса избавляет от необходимости разработки каждого автомобильного модуля одной и той же компанией. Если они соответствуют стандартам межмодульных интерфейсов, установленных AUTOSAR, они также будут совместимы с другими устройствами и системами.



Каждый год разрабатываются новые приложения для различных целей, включая безопасность автомобилей. Благодаря модульному принципу большинство программного обеспечения должно иметь возможность взаимодействия с другими устройствами и системами в соответствии со стандартами AUTOSAR.



Платформа AUTOSAR поддерживается большинством крупнейших известных автопроизводителей, включая BMW, Ford, Bosch, General Motors, Toyota, Continental, Daimler AG, Peugeot, Citroen и Volkswagen. Они создают свои собственные платформы на базе AUTOSAR и улучшают совместимость, поощряя производителей компонентов и ИТ-компании к внедрению тех же стандартов.



AUTOSAR повышает возможность неоднократного использования программных модулей разными автопроизводителями и поставщиками компонентов за счет унификации языков программирования и форматов, используемых разработчиками, упрощая управление сложными системами автомобильной электроники как для производителей, так и для поставщиков.







С момента публикации стандартизированных спецификаций AUTOSAR для интегрированного управления различным программным обеспечением LG Electronics имеет статус премиального партнера (Premium Partner). Компания постоянно реализует различные проекты в области разработки приложений на основе рекомендаций AUTOSAR.



В условиях беспрецедентной скорости цифровизации мира, LG постоянно стремится совершенствовать автомобильные платформы, включая AUTOSAR, чтобы сделать жизнь людей во всем мире лучше во всех отношениях. Некоторые эксперты уже сейчас смело предсказывают, что автомобили будущего будут работать на программном обеспечении, а не на топливе. Оставайтесь с нами на пути к будущему мобильности, которая, как ожидается, будет беспрецедентно совместимой и эффективной благодаря AUTOSAR, и следите за тем, как LG продолжает формировать будущее.





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