Созидание художественных образов нового поколения через слияние искусства и технологий

LG использует вдохновляющий проект LG OLED ART, чтобы помочь известным художникам всколыхнуть мир творчества, сочетая искусство и технологии. Телевизоры LG OLED, которые отлично подходят для этого партнерства, обеспечивают талантливых художников превосходным цифровым холстом, позволяющим им делать то, что они умеют лучше всего – творить революцию в искусстве. На сегодняшний день на экранах телевизоров LG OLED уже представлены работы нескольких известных художников в лучших галереях и на известных культурных мероприятиях по всему миру.





В рамках Frieze London 2022, одной из наиболее престижных мировых выставок современного искусства, LG объявила о сотрудничестве с Тобиасом Ребергером (Tobias Rehberger) из Германии – художником, чьи визуально выразительные работы бросают вызов устоявшимся представлениям об искусстве. Используя свой особый стиль, скульптуру, промышленные объекты и ремесленные изделия, Тобиас стремится раскрыть неизученные связи между структурным дизайном, архитектурой и изобразительным искусством, черпая вдохновение в неожиданно возникающих пересечениях.







OLED-инсталляция «Внутри лабиринта» (Into the Maze) дает посетителям возможность «видеть и не видеть» внутри лабиринта, который словно бросает вызов законам гравитации. Это произведение искусства частично представлено на экране не менее впечатляющего телевизора LG SIGNATURE OLED R, который сворачивается и оказывается практически невидимым в большинстве интерьеров. В сопровождении песни NYX диджея Свена Вета (Sven Väth) это видео представляет собой захватывающую пространственно-оптическую иллюзию, которая проходит через экран, а затем возвращается к узорам из белых и черных линий, покрывающих все пространство стены.



Компания также показала на Frieze London 65- и 77-дюймовые модели телевизоров OLED evo. В этой экспозиции экраны OLED evo отображают движущиеся узоры, соответствующие оформлению интерьера, создавая воистину захватывающие образы, чтобы зрители могли почувствовать динамичную энергию каждого демонстрируемого произведения искусства. Телевизоры OLED evo, имеющие великолепную контрастность, глубокий черный цвет, яркие цвета и дизайн «от стены до стены», привносят дополнительное измерение в художественную инсталляцию, создавая атмосферу реалистичности и полного погружения.







Телевизоры LG OLED, которые многие называют идеальным цифровым холстом, стали непременным атрибутом творческих личностей во всем мире именно благодаря тому, что они замечательно передают на экране видение художника с высоким качеством. Проект LG OLED ART способствует созданию незабываемых совместных творческих работ, которые позволяют раскрыть новые художественные категории и потребительские впечатления.







Воплощая в жизнь стремление LG возвысить искусство и жизненный стиль с помощью замечательных телевизоров OLED, проект OLED ART World Tour привлекает тысячи людей из различных слоев общества, совершая свое путешествие по мировым столицам искусства, таким как Нью-Йорк, Венеция, Базель и, совсем недавно, Лондон.



В процессе организации выставок LG сотрудничает с Frieze, всемирно известной компанией по проведению мероприятий, и черпает вдохновение в динамичных местных сообществах, которые встречаются на ее пути. Каждое цифровое произведение искусства, воплощенное в жизнь с помощью LG OLED, загружается в Интернет сразу же после презентации, так что любители искусства и поклонники OLED по всему миру могут наслаждаться ими в любое время и в любом месте.



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