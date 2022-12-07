Люди стирают свою одежду с незапамятных времен – с тех самых, когда, собственно, была изобретена одежда. Ручная стирка всегда была очень утомительным занятием, и поэтому появление первых стиральных машин можно по праву считать настоящим прорывом в мире бытовой техники, высвободившим огромное количество людских сил и времени для более интересных дел.

Но без неприятных нюансов все же не обошлось, особенно когда речь заходила о деликатных тканях, которые по-прежнему стирали только вручную для качественного результата.

И действительно, ранние стиральные машины использовали одинаковое количество воды, энергии и времени, применяли одни и те же операции вне зависимости от количества вещей, заложенного в каждом цикле стирки. Для них не было никакой разницы, стирать полкило нежного белья или пять килограмм грубых джинсов.

Более десятилетия назад LG вышла на рынок с новейшей по тем временам технологией 6 Motion Direct Drive (LG 6 Motion DD™, или «6 движений заботы»), которая предлагала шесть различных уникальных алгоритмов движения барабана, воспроизводящих ручную стирку. Благодаря сочетанию базового вращения барабана (Tumble) с режимами реверсивного вращения (Scrub), насыщения (Filtration), кручения (Rolling), разглаживания (Stepping) и покачивания (Swing), стиральные машины LG 6 Motion предлагали режимы для бережной стирки сложных загрязнений даже на деликатных тканях.

Однако в LG на этом не остановились и разработали технологию Artificial Intelligence Direct Drive (AI DD™), где искусственный интеллект определяет не только вес белья, но и характеристики ткани, такие как плотность и мягкость. Давайте разберемся, как эта технология работает на примере популярной стиральной машины с искусственным интеллектом LG AI DD TW4V9RD9E

Обычная современная стиральная машина после выбора цикла («Хлопок», «Синтетика», «Шерсть» и другие) определяет только вес белья, и стирает по определенной схеме, игнорируя мягкость, водопоглощаемость и другие важнейшие свойства тканей. Иными словами, 2 кг нежного хлопкового белья или 2 кг грубых хлопковых джинсов будут выстираны по одному и тому же циклу «Хлопок».

Стиральная машина LG AI DD™ работает по-другому. Первым делом специальные датчики еще до заполнения машины водой автоматически определяют вес загруженной ткани. Затем происходит определение ее свойств и характеристик за счет скорости впитывания и замачивания водой, после чего еще раз определяется вес белья. Далее происходит подбор определенной схемы цикла стирки. Полученная информация передается искусственному интеллекту, который использует технологии машинного обучения на основе больших данных (Big Data).

Технология AI DD™ (Искусственный Интеллект) подбирает самый оптимальный режим стирки для вашего белья, распознавая не только вес, но и тип ткани, определяя до 20 000 различных ее характеристик1 .

Другими словами, AI DD™ знает, когда вы стираете вещи, требующие более бережного обращения, и корректирует свои режимы в одном и том же цикле стирки для достижения идеальной чистоты и уменьшения износа тканей.

Одна из самых, пожалуй, приятных характеристик AI DD™ заключается в том, что вам вообще ничего не нужно делать, поскольку программа работает автоматически и сама подберет эффективный и быстрый режим для вашего белья.

Кроме того, современные стиральные машины – такие как LG AI DD TW4V9RD9E, с помощью технологии TurboWash™360˚ позволяют добиться великолепных результатов за рекордно короткое время без ущерба для качества, позволяя при этом экономить воду, энергию и время. Благодаря особой конструкции распылителя 3D Multi Spray с четырьмя вращающимися форсунками, струи воды разбрызгиваются одновременно в четырех направлениях, охватывая 360˚, быстро заполняя барабан и достигая каждого фрагмента белья.

Мощный инверторный насос, интеллектуально выбирающий напор воды между мощной струей под высоким углом и мягкой струей под низким углом, позволяет воде и моющему средству быстрее достигать одежды. Таким образом, при выборе цикла TurboWash39 стирка с помощью эффективных струй высокого давления займет рекордные 39 минут2, позволяя вам экономить время, электроэнергию и воду без ущерба для качества.

Невероятные возможности AI DD™ и TurboWash™360˚ дополняет функция стирки с паром Steam. Уникальность этой технологии заключается в том, что с помощью пара она позволяет на 30%2 уменьшить складки на одежде, которые образовались во время стирки, и одновременно с этим удаляет до 99,9%3 различных аллергенов – таких как пылевые клещи, вызывающие аллергию и респираторные заболевания.

И это еще не все. Стиральные машины LG AI DD™ в полной мере способны воспользоваться преимуществами облачных технологий и порадовать своего владельца приятными обновлениями – например, более подробными программами стирки4 , идеально подходящими для вашей одежды, загрузкой и запуском программ с совершенно новыми опциями.

В этом вам поможет возможность сопряжения стиральной машины LG с умным домом LG ThinQ™. После установки приложения LG ThinQ на свой смартфон, вы получите возможность настраивать панель управления, загружать новые программы, а также проводить диагностику устройства.

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1Искусственный интеллект AI DD™ самостоятельно подберет оптимальный режим стирки с учетом веса и типа загружаемой ткани по базе данных из 20 000 различных ее характеристик, а вместительный барабан машины позволит загружать до 10,5 кг белья за один цикл стирки и до 7 кг за цикл сушки.

2Испытание проведено компанией Intertek в декабре 2018 года на основе стандарта AATCC. Цикл стирки хлопка с опцией «Устранение складок» (3 разнородных рубашки) по сравнению с циклом стирки хлопка без этой опции. Результаты могут отличаться в зависимости от характеристик одежды и окружающих условий. Дополнительная функция «Разглаживание складок» доступна для 6 режимов стирки.

3 Удаление до 99,9% аллергенов подтверждено Британской ассоциацией по борьбе с аллергией (BAF)

4Программы загрузки различаются в зависимости от страны.