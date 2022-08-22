Стратегия лучшей жизни: вместе сделаем мир прекраснее

Для корпоративной организации с высокой гражданской ответственностью ведение глобального бизнеса означает помимо предоставления качественных продуктов и услуг потребителям по всему миру, также и положительное социальное влияние на всю планету. С неизменным намерением улучшить жизнь клиентов LG стремится к устойчивым инновациям во всех областях своей деятельности.

Поскольку острейшие проблемы состояния окружающей среды и нашего общества с каждым днем усугубляются, стратегии устойчивого развития корпораций должны изменяться соответствующим образом. Осознавая это, LG представила свою новейшую концепцию для оказания большего социального воздействия.

Новая концепция устойчивого развития LG полностью отражает смысл фразы «Лучшая жизнь для всех» (Better Life for All). Традиционно LG демонстрирует свою приверженность идее обеспечения комфортного образа жизни для потребителей посредством своих инновационных продуктов и услуг, и эта формулировка означает для компании следующий шаг в этом направлении. Теперь LG будет развивать свои экологически чистые практики, чтобы создать лучшие условия для своих потребителей, окружающей среды, сотрудников, поставщиков и всех, кто называет эту планету домом.



В части устойчивого развития «Лучшая жизнь для всех» подчеркивает ориентированность LG на создание обновляющейся среды для улучшения благосостояния всех людей путем формирования «экономики замкнутого цикла». Этот термин описывает модель производства и потребления, которая сводит к минимуму образование отходов и добычу новых ресурсов.

В итоге от стремления нанести меньший вред в рамках традиционной линейной экономики – системы, в которой материалы перерабатываются в продукцию, а затем выбрасываются после использования – компания переходит к формированию совершенно нового коммерческого подхода, способствующего повторному использованию ограниченных ресурсов. С помощью новой инициативы LG перенаправляет все свои усилия по защите окружающей среды на извлечение и переработку бывшей в употреблении продукции.





Программа «Лучшая жизнь для всех» также воплощает стремление LG создать более инклюзивное и разнообразное общество, признавая существующие различия и формируя сплоченные сообщества сотрудников компании, корпоративных партнеров и заинтересованных сторон.

LG всегда стремилась к тесному партнерству в процессе достижения устойчивого развития, поэтому компания и в дальнейшем будет придерживаться руководящих принципов, направленных на более эффективное взаимодействие с участниками цепочки поставок, развитие корпоративной культуры и производство продукции, доступной для всех.





Постоянно действующая деловая практика компании включает личное лидерство руководителей высшего звена, а также сотрудничество с корпоративными партнерами и другими организациями, которые разделяют стратегию LG – «Лучшая жизнь для всех».

Как и общая концепция, конкретные задачи компании в области устойчивого развития и планы по внедрению соответствующих методов со временем постоянно менялись. В 2021 году LG создала всеобъемлющую основу для реализации своих принципов устойчивого развития. Ключевые инициативы были восстановлены и распределены по категориям в соответствии с новой структурой экологического, социального и управленческого менеджмента (Environmental, Social and Governance, ESG). Также впервые было учреждено руководство по корпоративному общению в сфере ESG.





В этом году LG продолжила совершенствование своей долгосрочной программы инициатив ESG в недавно объявленном документе «ПЛАН ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ 2030»

(BETTER LIFE PLAN 2030)

. В рамках BETTER LIFE PLAN 2030 LG реализует ряд инициатив в таких масштабных категориях, как «Окружающая среда» и «Общество».