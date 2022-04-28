Разнообразный модный гардероб на все случаи жизни – это не только удовольствие от шоппинга ради новинок популярных, лимитированных или винтажных марок, это также искусство получать удовольствие от разнообразия выбора на каждый день. Однако без продуманной системы домашней организации и ухода за вещами даже самая лучшая коллекция одежды может быстро превратиться в место для сбора пыли и микробов, или преждевременно закончить свой срок службы после нашествия моли.





Для современных пользователей, мечтающих о свежем начале дня в хорошо отглаженной одежде, LG Electronics разработала умный гаджет LG Styler , который помогает в обеспечении ухода, гигиены и продления срока носки одежды. Стайлер LG позволяет без повреждений и усадки восстановить внешний вид одежды за считанные минуты, освежить ее с помощью пара, избавиться от складок, а также обеспечить сушку и придать эффект глажки костюмным брюкам. Уникальность дизайна серии LG Styler была отмечена престижной дизайнерской премией iF Design Award в 2022 году.

Магия пара против пыли, микробов и аллергенов

Вы регулярно стираете свою одежду и стараетесь содержать ее в максимальной чистоте, но она сразу же подвергается воздействию воздуха и возможных микроскопических частиц после размещения в шкафу для хранения.

LG Styler предоставляет санитарию как неотъемлемый компонент процесса обработки одежды. Основой работы LG Styler является технология TrueSteam™, которая вырабатывает пар от нагревания воды до 100°C. Пар позволяет улучшить внешний вид одежды и одновременно избавиться от микробов и аллергенов из шерсти домашних животных, отмерших клеток кожи и плесени в одежде, постельном белье, спортивной одежде, детских плюшевых игрушках рюкзаках и различных текстильных изделиях.

Технология TrueSteam использует только воду – пар на 100% состоит из воды и не содержит химических добавок. Система теплового насоса стайлера использует меньше энергии для сушки, что гарантирует безопасность, бережное отношение к окружающей среде и экономию электроэнергии. В дополнение, функция сушки предотвращает образование плесени и минимизирует риск возникновения респираторных заболеваний.



Технология LG TrueSteam удаляет аллергены, а также остатки, оставленные мертвыми аллергенами. Благодаря обеззараживанию одежды, вы можете наслаждаться гигиеничным и безопасным контактом чистой ткани непосредственно с вашей кожей.

Минималистичный дизайн – максимальная функциональность

Универсальный и элегантный дизайн LG Styler легко вписывается в любой домашний интерьер, обеспечивая яркое впечатление от гардеробной или любого уголка гостиной. LG Styler не требует подключения к водопроводу и профессиональной установки, поэтому его можно добавить в любое пространство с минимальными усилиями – например, у входной двери или в вашей гардеробной.





LG Styler также может стать незаменимым элементом домашней комплексной системы для организации полного цикла стирки и ухода за тканями, добавив свою функциональность к возможностям стиральной машины LG AI DD и сушильной машины.





Стайлер оснащен подвижными вешалками, благодаря которым обеспечивается равномерное проникновение пара при уровне шума всего 41 дБ. Благодаря мягким вибрациям системы Moving Hanger с частотой примерно 180 раз в минуту, стайлер аккуратно расправляет складки в процессе обработки паром. Для начала работы достаточно развесить вещи внутри стайлера, выбрать нужный режим и оставить одежду на заданное время. Пока вы отдыхаете, пар заполняет пространство стайлера и аккуратно окутывает каждое изделие. В итоге вы получите сухие, чистые и приятные на ощупь вещи без лишних складок.





Широкий выбор режимов работы позволяет настроить стайлер на различные жизненные ситуации. Так, вы можете разместить в стайлере пиджак, рубашку и брюки на ночь, а утром получить их свежими и готовыми к выходу. Если вы спешите и нужно срочно переодеться – например, сменить рабочий стиль на вечерний наряд, режим Refresh всего за 20 минут избавит вашу одежду от складок и запахов.





Специальный пресс LG Styler обеспечит презентабельный вид любимой паре брюк и избавит от хлопот о складках, обычно собирающихся в нижней части льняных брюк. Режим специального ухода LG Styler справится с мехом, кожей, шерстью, деликатными и другими тканями, не поддающимися традиционной стирке. И все это – с минимальными затратами времени, без необходимости посещения прачечной или химчистки, и даже без утюга.

Бережная сушка, приятный запах

Поддержание максимально хорошего состояния одежды напрямую зависит от режима ее сушки. Обычные методы – такие как развешивание на воздухе, могут оставить одежду слишком сырой, а более деликатная одежда может даже лишиться изначальной формы.



Низкотемпературная система сушки LG Styler гораздо быстрее и стабильнее, чем сушка на воздухе, и бережно работает с одеждой, требующей особого ухода. Функция сушки стайлера способна удалить до 10 литров воды за 24 часа.



В LG Styler предусмотрена функция бережной сушки Gentle Dry, которая использует встроенный тепловой насос для поддержания циркуляции теплого воздуха. Это позволяет избежать повреждения тканей, требующих бережной безводной обработки для предотвращения усадки или повреждения одежды. Вам больше не придется путаться в инструкциях по стирке для продления жизни вашего кашемирового пальто, шелкового постельного белья или платья с пайетками.



Еще одна приятная функция стайлера LG – быстрое освежение вещей с возможностью добавления аромата. В отличие от свежевыстиранной одежды, которая может пахнуть кондиционером или стиральным порошком, в LG Styler есть набор ароматизаторов для придания одежде желаемого запаха. Вы можете поместить в съемный ароматический фильтр сушильный лист, сбрызнутый вашими духами, чтобы придать им приятный аромат.



Бесконтактный контроль с помощью LG ThinQ

Управление LG Styler производится не только с помощью сенсорной панели на двери устройства, но также посредством беспроводной сети Wi-Fi. С помощью мобильного приложения LG ThinQ™, установленного в вашем телефоне, можно управлять работой стайлера или следить за обработкой одежды из любого места в любое время.



Технология LG ThinQ™ позволяет удаленно загружать дополнительные циклы работы или настройки отпаривания для различных типов тканей. Вы можете использовать функцию Cycle Download для добавления новых разработанных циклов ухода. Когда вы находитесь вдали от стайлера LG, технология LG ThinQ™ оповестит вас о завершении цикла. В дополнение LG ThinQ™ также позволит быстро разобраться с неполадками с помощью самодиагностики Smart Diagnosis, а также проконтролировать ежемесячный расход электроэнергии стайлером LG.