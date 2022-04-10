Сушильная машина – это замечательный бытовой прибор для комфортного ухода за одеждой. Тем не менее, принцип работы современной сушилки LG и преимущества, обеспечиваемые с ее помощью, все еще остаются загадкой для многих потенциальных пользователей.



Сегодня мы рассмотрим все аргументы «за» и «против» покупки отдельно стоящей сушильной машины. И заодно ответим на часто задаваемые вопросы о том, что делает сушильные машины LG такими особенными.



Для начала стоит перечислить основные выгоды от наличия сушильной машины в домашнем хозяйстве. Прежде всего, вам не придется больше тратить множество времени и усилий на развешивание одежды и испытывать повышенную влажность в помещении. Особенно утомительна ручная просушка таких вещей как пуховики, одеяла и подушки.



Добавим к этому необходимость вовремя снять или перевесить белье с веревок по мере высыхания, и соответствующие проблемы при несоблюдении этого правил в виде пересушенного белья, которое порой не так-то просто разгладить.



Наконец, ручная сушка – это далеко не всегда бережный уход за одеждой. Достаточно вспомнить шерстяные вещи, растянувшиеся после сушки, или севшие вещи из льна, вискозы или хлопка.



Если же сравнивать отдельно стоящие сушильные машины и сушилки, встроенные в стиральные машины, преимущества первого варианта выражаются почти по всем ключевым характеристикам – начиная от гораздо большей емкости автономного варианта и заканчивая большей энергетической эффективностью, функциональностью и более бережной сушкой.



Итак, сушильной машине быть, и для начала рассмотрим ситуацию, когда вы собираетесь «с нуля» обставить квартиру новой техникой – например, в связи с новосельем или после полного капремонта.



Для таких случаев в современном «арсенале» бытовой техники LG припасено несколько удобных решений. Например, можно приобрести комбинированное вертикальное решение LG LG WashTower® W1S1CVKK2HM с искусственным интеллектом AI DD™ и единым управлением для стиральной и сушильной машин, в которой сочетается все, что нужно для стирки и сушки одежды – стиль, скорость, простота управления и интеллект.

Особенностью технологии AI DD™ в LG WashTower™ является функция LG Smart Pairing™. После того как искусственный интеллект определит вес и мягкость ткани загрузки, стиральная машина в режиме реального времени передает сушильной информацию для выбора настроек сушки. Это позволяет прогнозировать общее время завершения цикла, а для экономии времени предусмотрен предварительный нагрев сушилки, стартующий в процессе стирки.



Однако в жизни чаще встречается ситуация, когда в хозяйстве уже есть стиральная машина – например, с технологией искусственного интеллекта LG AI DD™, и ей нужно соответствующее дополнение в виде надежной практичной сушилки. В таком случае отличным выбором станет экономичная и эффективная сушильная машина LG DC90V9V9E . Она быстро и бережно сушит белье, и при этом обладает рядом специфических характеристик, выгодно выделяющих ее среди других вариантов.

Прежде всего, сушильную машину LG DC90V9V9E можно разместить как горизонтально, так и вертикально – например, непосредственно над стиральной машиной. Для этого LG выпускает специальный монтажный комплект. Кроме того, дверцу сушилки без проблем можно перевесить на любую сторону.



Следующее преимущество этой модели – 2-роторный инверторный тепловой насос DUAL Inverter Heat Pump™ с минимальным уровнем шума, чрезвычайно высокой энергоэффективностью класса А⁺⁺⁺1 и 10-летней гарантией производителя.



Именно благодаря эффективному тепловому насосу сушильная машина LG обеспечивает бережную и быструю сушку при относительно невысоких температурах, бережно ухаживая за деликатными тканями и позволяя избежать усадки вещей после стирки.



Переполнение сушильного барабана значительно снижает эффективность сушки, а также может вызвать неисправности. Чтобы этого не произошло, нужно обращать внимание на вместимость сушильной машины. Например, LG DC90V9V9E рассчитана на максимальную загрузку до 9 кг. С помощью встроенных датчиков влажности и температуры сушильная машина автоматически оптимизирует время цикла, чтобы защитить одежду от повреждений, вызванных слишком высокой температурой.



Эта модель поддерживает технологию Eco Hybrid™, которая – в зависимости от ваших задач, позволяет сэкономить на цикле сушки до 23% энергии – когда критичны расходы, или до 16% времени – если вы ограничены во времени и нужен короткий цикл сушки2.



Владельцы LG DC90V9V9E могут не беспокоиться о регулярной очистке конденсатора сушилки – она производится автоматически и не требует вашего участия. Система самоочистки конденсатора обеспечивает высокую эффективность сушки, устраняя ворсовую пыль до трех раз на протяжении каждого цикла3 и поддерживая постоянную готовность к работе.



Сушильная машина LG также поможет позаботиться о здоровье семьи благодаря технологии Allergy Care. В режиме сушки «Гипоаллергенная», который сочетает высокую температуру и низкую влажность, происходит удаление до 99,9% пылевых клещей, которые являются причиной аллергии и респираторных заболеваний4. В дополнение, сушильная машина также оснащена двойным фильтром, который задерживает частицы ворса и тем самым обеспечивает бесперебойную работу.



Сушильная машина LG легко встраивается в систему умного дома и управляется по Wi-Fi через приложение LG ThinQ™ для смартфона. Вы можете дистанционно контролировать процесс сушки, устанавливать нужный цикл, загружать новые программы сушки или синхронизировать работу стиральной и сушильной машин.

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1 Класс энергоэффективности A⁺⁺⁺ в соответствии со стандартом ЕС EN 61121 и Постановлением ЕС № 392/2012.

2 Испытания проведены Intertek в апреле 2018 г., загрузка 9 кг по стандарту IEC, цикл «Хлопок», сравнение между режимами экономии энергии и времени.



3 Периодичность работы «Автоматической очистки» может отличаться в зависимости от загрузки и изначального количества влаги в белье.



4 Удаление до 99,9% микроорганизмов и аллергенов подтверждено Британской организацией по борьбе с аллергией (British Allergy Foundation, BAF).