Или как создавать пресеты эквалайзера в наушниках LG

Появилась возможность управлять беспроводными наушниками как того пожелает личное представление о удобстве. Но обо всем по порядку.

Если вы слушаете музыку через стереонаушники TONE Free со звуком Meridian, то установив приложение LG TONE Free вы сможете создавать собственные настройки эквалайзера или выбирать готовые пресеты созданные Meridian Audio.

Предположим, вам нравится, когда бас наполняет пространство, а вокал звучит тише, или наоборот ярче. Зайдя в настройки эквалайзера в приложении LG TONE Free, вы буквально в несколько движений сможете задать такие настройки, чтобы получать максимум удовольствия от музыки.

А если создавать свои параметры не хочется, а звучание хотелось бы улучшить, то можете воспользоваться сохраненными наборами настроек от Meridian, так называемыми пресетами. Их ровно четыре:

- Звук вокруг – лучший выбор для фильмов и игр;

- Естественный звук – сбалансированный пресет для любого музыкального жанра;

- Усиление басов – оптимальный вариант для электронной музыки;

- Усиление средних частот – выделение вокальных партий, подходит для джаза и классической музыки.

Помимо самого звука вы можете менять параметры тачпада, чтобы воспроизведение музыки, изменение громкости и переход от трека к треку были максимально удобными.

Также в приложение LG Tone Free можно быстро найти потерянные наушники по отдельности. Просто нажимаете кнопку воспроизведения, и вы уже слышите звуковой сигнал из потерянного наушника.

А если наушники в данный момент не подключены к телефону, можно воспользоваться страницей помощи, чтобы узнать место и время, где они в последний раз были сопряжены с устройством.

И в завершение расскажем про опцию, которая облегчает жизнь.

Согласитесь, не всегда есть возможность лезть в карман за телефоном, чтобы прочитать сообщение.

Теперь это и не нужно. Дополнительная опция в наушниках LG позволяет прослушивать приходящие сообщения.

В общем, скачивайте приложение LG TONE Free, создавайте собственные настройки звука и управления и слушайте музыку с комфортом.