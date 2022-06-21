Беспроводные канальные наушники навсегда изменили наши возможности комфортно наслаждаться потрясающим звуком, всегда и везде оставаться на связи с помощью практически невесомых «вкладышей». Новая стильная модель LG TONE Free FP5 с поддержкой звуковой High-end технологии Meridian и активного шумоподавления позволит вам навсегда забыть о более громоздких альтернативах, не прибегая при этом к компромиссам по качеству звучания.





LG TONE Free FP5, разработанные LG в сотрудничестве с известной корейской лабораторией эргономичного дизайна POSTECH, получили новый сглаженный обтекаемый дизайн, повторяющий форму ушной раковины, с оформлением в цветовых вариантах «угольно-черный» и «жемчужно-белый». При разработке семейства LG TONE Free проводились исследования сотен ушных раковин, в результате чего были созданы удобные съемные вкладыши (три размера в комплекте поставки) из нетоксичного гипоаллергенного силикона медицинского назначения1, которые обеспечивают удобную посадку.

Для красивого гаджета не менее важна функциональность современного уровня. Здесь на помощь пришли эксперты британской компании Meridian – признанного мирового авторитета на рынке высококачественных технологий аудио. Для компактных наушников LG TONE Free был адаптирован алгоритм объемного звучания HSP (Headphone Spatial Processing), который обеспечивает невероятное пространственное позиционирование звуковых волн, фактически имитируя две виртуальные колонки.





Благодаря усовершенствованной конструкции наушников и использованию более крупного и совершенного динамика Flex Action Bass диаметром 8 миллиметров с металлическим куполом, уплотненным демпфером и мембраной на силиконовом подвесе для большей подвижности и гибкости, LG TONE Free FP5 обеспечивают более мощные и насыщенные басы, а усовершенствованный привод дополнительно увеличивает амплитуду колебаний. Bluetooth 5.2 минимизирует потери звука для точного воспроизведения оригинального звучания.





Особое внимание при разработке новых наушников было уделено вопросам подавления шумов и эха. Помимо традиционного для LG TONE Free пассивного шумоподавления за счет плотной посадки наушников, в FP5 реализована улучшенная технология активного шумоподавления – ANC (Active Noise Cancelation). Для этой цели наушники оснащены тремя встроенными эффективными микрофонами. Верхний микрофон предназначен для определения характера внешних шумов, нижний улавливает и усиливает голос пользователя даже в людном месте, а внутренний микрофон подавляет нежелательные шумы при включенной функции ANC.

Теперь можно полностью погрузиться в музыку, любимый подкаст или общение в видеоконференции, наслаждаясь высоким качеством звучания с максимальной блокировкой внешних шумов. Когда же необходимо услышать окружающие звуки – например, чтобы прослушать объявление или перекинуться словом с другом, достаточно нажать кнопку на наушниках или в приложении. Модель FP5 поддерживает два режима наложения окружающих звуков – фоном при воспроизведении музыки или с прослушиванием воспроизведением голоса пользователя и его собеседника во время звонка.





Для тех, кому важна конфиденциальность личных разговоров по телефону, в наушниках предусмотрен новый «режим шепота» (Whispering Mode). После его активации в приложении TONE Free правый наушник можно вынуть и держать ближе ко рту, используя в качестве выделенного микрофона. Ваш собеседник будет отчетливо слышать каждое ваше слово, даже если вы находитесь в шумном месте или говорите шепотом. Наушники LG TONE Free FP5 также идеально подходят для принятия важных звонков, подавляя нежелательный шум и усиливая ваш голос, чтобы коллеги и клиенты могли прекрасно вас слышать. Это также чрезвычайно полезно при видеозвонках.





Благодаря удобному бесплатному приложению LG TONE Free для смартфонов наушники предоставляют доступ к настройкам режимов окружающего звука и «шепота», сенсорного управления и игровому режиму. Здесь же открывается доступ к продвинутому эквалайзеру с пятью готовыми настройками для разных сценариев прослушивания: «Иммерсивный» (Immersive), «Натуральный», «Усиление басов», «Усиление высоких частот» и «Трехмерная звуковая сцена» (3D Sound Stage).

В приложении также доступна функция «Найти мои наушники» для поиска потерявшихся наушников. Достаточно нажать кнопку, и наушники будут издавать звук, постепенно увеличивая громкость. В качестве альтернативного варианта также доступен поиск наушников через геолокацию GPS.





Наушники LG TONE Free FP5 имеют класс защиты IPX42 , а это означает, что они устойчивы к поту и воде, и с ними можно сосредоточиться на сжигании калорий и наращивании мышц на тренировках, или на приятном времяпровождении на рыбалке, не переживая о попадании капель пота и дождевых брызг.

Еще одно преимущество этих легких и удобных наушников – это возможность свободно перемещаться по дому, занимаясь другими делами, например, приготовлением обеда или мытьем посуды, с возможностью быстрого подключения к ноутбуку или телефону. LG TONE Free FP5 сопрягаются с компьютерами под управлением операционных систем Windows 10 и 11, а также могут синхронизироваться с пятью различными устройствами, включая смартфон, планшет, ноутбук, монитор или игровую панель, с возможностью быстрого переключения между ними.





Немаловажный аспект любых беспроводных наушников – их автономность, и в этом плане новые наушники LG максимально комфортны в дороге. Они обеспечивают общее время работы до 22 часов: 8 часов без подзарядки, и дополнительные 14 часов после зарядки в кейсе. Даже если наушники не были поставлены на зарядку вчера вечером, ситуацию исправит функция быстрой зарядки в кейсе, где пять минут зарядки обеспечат один полный час прослушивания.

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1Базовый материал, используемый в силиконовых вкладышах, соответствует требованиям ISO 10993 и USP класса VI.



2Класс защиты IPX4 выдерживает попадание брызг воды с любого направления. Футляр LG TONE Free не имеет класса защиты IPX4.