Полное погружение в мир беспроводных наушников LG TONE Free

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Музыкальные вкусы – это отдельный вид самовыражения, и чтобы любой жанр раскрылся в полной мере, нашей задачей было сделать наушники, которые выделят каждый инструмент и вокальную партию, независимо от музыкального жанра, будь то классика, рок, хип-хоп или джаз. Результат – bluetooth-наушники LG TONE Free с чистым объемным звучанием от британской компании Meridian Audio.
В линейке TONE Free есть три модели в черном и белом цветах: FN4, FN6 и FN7, которые отличаются временем автономной работы, возможностью очистки от бактерий и наличием нескольких дополнительных функций.
Итак, что вы получаете от наушников LG TONE Free, помимо качественного звука:
Долгое время работы без подзарядки
В зависимости от модели, наушники могут непрерывно воспроизводить музыку до 21 часа. В моделях FN4 и FN6 максимальное время автономной работы – до 18 часов, а модель FN7 на одном заряде может работать до 21 часа.
Водонепроницаемость
У всех моделей установлен класс защиты IPX4. Другими словами, наушники устойчивы к дождю и брызгам воды. С ними вы можете быть спокойны, если вдруг попали под дождь или вспотели на тренировке, наушники TONE Free все выдержат.
Быстрая зарядка
Если у вас нет времени на долгую зарядку, вы можете за пять минут зарядить наушники, например, пока сидите в кафе, и этого заряда вам хватит еще на час прослушивания. Эта особенность доступна для всех моделей TONE Free.
Амбушюры из силикона медицинского класса
В комплект наушников входят мягкие амбушюры из гипоаллергенного силикона медицинского класса, которые делают TONE Free удобными, даже если их беспрерывно использовать в течении всего дня.
Очистка от бактерий
Также в комплект наушников FN6 и FN7 входит специальный зарядный кейс с технологией UVnano, который убивает 99,9% бактерий с помощью ультрафиолета*, пока наушники находятся на зарядке.
Режим окружающего звука
Во всех наушниках TONE Free есть безопасный режим окружающего звука, который позволяет полностью слышать звук вокруг, например, при переходе через дорогу, в общественном транспорте или чтобы поддерживать диалог. Если режим выключен, то фиксация в ухе создает качественное уплотнение, которое блокирует внешний шум, даже если вы находитесь в оживленном кафе или в переполненном автобусе.
Активное шумоподавление
Эта функция стала доступна только в последней версии наушников TONE Free FN7. Как это работает: при включении функции ANC во время звонка, внутренний микрофон подавляет нежелательные шумы, а микрофон, расположенный на конце стебля, принимает и усиливает голос даже если вокруг стоит шум.
Автоматическое включение
Все наушники LG TONE Free определяют, когда они находятся в ушах, и сразу подключаются к смартфону или, наоборот, автоматически останавливают музыку, если вы их вынимаете. Особенно удобно, когда вы часто включаете и выключаете наушники в течение дня.
Если подвести итог, покупая LG TONE, вы покупаете объемный звук Meridian и удобство использования в каждом движении.
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* Независимое тестирование показывает, что зарядная подставка UVnano убивает 99,9% бактерий в сетке наушников за десять минут во время зарядки. Функция ультрафиолетового светодиода работает только тогда, когда зарядная подставка подключена к кабелю питания.