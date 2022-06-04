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Будущее телевизионных технологий уже наступило — телевизоры со сверхвысоким разрешением 8K задают совершенно новую планку восприятия контента. И это неудивительно – на сегодняшний день разрешение 8K является самым высоким из доступных в мире — его разрешение экрана составляет 7680x4320 против 3840x2160 у 4K и 1920×1080 у Full HD. В матрице более 33 миллионов активных пикселей это в четыре раза больше, чем у предшествующего 4K разрешения. Ни одна деталь не ускользнет от вашего внимания, с 8К вы действительно получаете максимально четкое и красочное изображение из возможных. В сочетании с технологиями LG OLED изображение 8K становится поистине захватывающим — самоподсвечивающиеся пиксели, мгновенное время отклика и 100% цветовой объем задают новый уровень визуального опыта и реализма. Как и в каких сферах контента инновационные 8K технологии будут развиваться в ближайшем будущем?
Голливудские фильмы
Вероятно, новое поколение голливудского кино будет создаваться в разрешении 8K – знаменитые кинорежиссеры уже пробуют свои силы в передовых технологиях. Пока кинотеатры не оснащены технологиями, позволяющими демонстрировать 8K контент и вынуждены понижать его до 4К. Это вопрос времени, которое вам не придется выжидать, если вы обладаете OLED-телевизором LG SIGNATURE. Независимое управление каждым пикселем на 88-дюймовом экране обеспечивают уникальный уровень качества и детализации изображения.
Начинающие кинематографисты
Чтобы создавать контент в сверхвысоком разрешении, совсем необязательно быть голливудской киностудией. Снимайте видео в лучшем из возможных разрешений и наслаждайтесь впечатляющим качеством изображения на телевизорах LG OLED.
Контент-креаторы
Стриминг платформы стали популярнейшими медиа-площадками, которые помогают контент-креаторам со всего мира обретать своих зрителей. Разрешение 8K, благодаря глубокой детализации и самой точной в мире цветовой передаче, позволяет создателям контента передавать картинку именно в том качестве, в каком она была задумана изначально.
Геймеры
Разрешение 8K в ближайшей перспективе коснется и гейм-индустрии, причем как игр для приставок, так и компьютерных. Более 33 миллионов пикселей сделают погружение в игровой опыт как никогда полноценным и реалистичным.
Телевизор LG 8K OLED обладает всем необходимым, чтобы стать лучшим игровым монитором. Время отклика в 1 мс, плавная и синхронизированная графика, захватывающее изображение на 88-дюймовом экране — вы гарантировано будете побеждать в любой игре!
Если вы пока не можете себе позволить LG 8K OLED, присмотритесь к телевизору LG NanoCell 8K: он доступнее, но его технологии не многим уступают OLED. Наночистицы стабилизируют цвета, делая цветопередачу максимально чистой и яркой, без “грязных” оттенков. Виртуальный мир в ультрамасштабе 8K с минимальной задержкой сигнала поразит вас реалистичностью.