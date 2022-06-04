Будущее телевизионных технологий уже наступило — телевизоры со сверхвысоким разрешением 8K задают совершенно новую планку восприятия контента. И это неудивительно – на сегодняшний день разрешение 8K является самым высоким из доступных в мире — его разрешение экрана составляет 7680x4320 против 3840x2160 у 4K и 1920×1080 у Full HD. В матрице более 33 миллионов активных пикселей это в четыре раза больше, чем у предшествующего 4K разрешения. Ни одна деталь не ускользнет от вашего внимания, с 8К вы действительно получаете максимально четкое и красочное изображение из возможных. В сочетании с технологиями LG OLED изображение 8K становится поистине захватывающим — самоподсвечивающиеся пиксели, мгновенное время отклика и 100% цветовой объем задают новый уровень визуального опыта и реализма. Как и в каких сферах контента инновационные 8K технологии будут развиваться в ближайшем будущем?



