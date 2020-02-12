LG WashTower: комплексный уход за Вашей одеждой

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Компания LG Electronics (LG) представит на глобальном рынке, стартовав с Северной Америки, инновационный продукт – стиральную и сушильную «башню» LG WashTower.
Это новейшее решение для стирки представляет собой стиральную машину и сушилку, объединенные в единый блок, который предлагает потребителям непревзойденное удобство в использовании с помощью новейших технологий и интеллектуальных функций LG.
Разрабатывая WashTower, инженеры и дизайнеры LG сделали все возможное, чтобы обеспечить максимальную простоту использования. В отличие от других стирально-сушильных машин, где каждое устройство имеет собственную панель управления, у LG WashTower удобный, единый, интуитивно понятный интерфейс – общий дисплей расположен панелью между стиральной и сушильной машиной, что упрощает управление.
В начале цикла стирки дисплей показывает, сколько времени потребуется для стирки и сушки. Стиральная машина также обменивается информацией с сушилкой, которая автоматически устанавливает оптимальную программу и предварительно нагревает барабан, чтобы улучшить результат и сократить общее время стирки.
Благодаря технологии TurboWash 360° и прямому приводу с искусственным интеллектом (AI DD) устройство обеспечивает быструю, бережную и чистую очистку одежды, определяя вес и мягкость для расчета оптимальных настроек для каждой стирки. Сушилка использует паровую технологию LG для обеспечения максимальной гигиены и уничтожения аллергенов и бактерий.
WashTower обладает хорошей вместительностью: в стиральную машину можно загрузить до 17 кг одежды, а в сушильную — до 16 кг. WashTower самостоятельно определяет вес и мягкость одежды, чтобы подобрать оптимальный алгоритм для каждой загрузки.
Разрабатывая такие новаторские продукты, как WashTower, компания LG демонстрирует свое стремление повысить удобство использования и помочь сэкономить пространство в доме. Это комплексное решение — результат усилий, направленных на то, чтобы упростить работу по дому и сделать жизнь потребителей комфортнее.