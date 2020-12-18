Ультра - эффективный и экологичный водонагреватель LG с дизайном, достойным наград

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Инверторный компрессор увеличивает мощность нагрева и снижает
энергопотребление, в то время как интеллектуальные функции обеспечивают повышенное удобство в использовании
Сеул, 18 декабря, 2020 года —LG Electronics (LG) представит инновационный энергосберегающий водонагреватель с инверторным тепловым насосом на CES® 2021. Получившее награду CES Innovation Award, новое устройство оснащено компрессором LG DUAL, который обеспечивает быстрый нагрев воды при одновременном снижении потребления электроэнергии и эксплуатационных расходов. Более того, высокоэффективное и надежное умное устройство совместимо с приложением LG ThinQ ™ для еще более комфортного управления из дома или за его пределами.
Инверторный компрессор LG DUAL нагревает воду за счет конденсации тепла, которое выделяется в процессе сжатия и циркуляции хладагента. В результате он использует до 74 % меньше энергии в год по сравнению с обычным электрическим водонагревателем. 1. Устройство будет доступно в двух версиях - на 200 и 270 литров, обе из которых обладают впечатляющими показателями энергоэффективности A + и A ++. 2. Более того, для снижения затрат, на нагрев воды предоставляется 10 - летняя гарантия на высокопрочный компрессор и водный резервуар. Эффективная система LG использует воздушное тепло для дальнейшего снижения потребления электроэнергии, в то время как два внутренних источника тепла - тепловой насос и обогреватель - гарантируют, что пользователи никогда не останутся без горячей воды, даже во время интенсивного пользования.
Умный водонагреватель с инверторным тепловым насосом поддерживает Wi-Fi, что позволяет ему без проблем работать с мобильным приложением LG ThinQ, доступным как на устройствах Android, так и на iOS. 3. С его помощью пользователи могут удаленно управлять системой и контролировать ее, получать регулярные напоминания о техническом обслуживании или диагностировать поломку, не связываясь со службой поддержки, а также проверять температуру воды в режиме реального времени и использовать функцию расписания для установки сроков или продолжительности работы.
«Новый водонагреватель LG с инверторным тепловым насосом демонстрирует нашу решимость предлагать высокопроизводительные продукты, которые уменьшат расходы на энергетические ресурсы как в домах, так и на всей планете», - сообщил Лю Чже-чхоль, президент LG Electronics Home Appliance & Air Solution. «LG продолжит разработку экологически безопасных решений, которые сделают повседневную жизнь более комфортной для потребителей во всем мире».
Обладатель главных наград, которые присуждаются в сфере дизайна - iF Design, Red Dot, IDEA – это привлекательное устройство обладает элегантным, современным и стильным внешним видом – отличительная черта всей бытовой техники LG премиум-класса, а также является очень простым и удобным в установке. Водонагреватель LG с инверторным тепловым насосом будет доступен в странах Европы и Северной Америки начиная с первого квартала 2021 года и будет представлен на виртуальном выставочном стенде LG на CES 2021 (http://Exhibition.LG.com) уже с 11 января 2021 года.
1 Основываясь на внутренних данных моделирования ежедневного потребления электроэнергии в среднеевропейских климатических условиях, годовое потребление электроэнергии было на 74% ниже с использованием 270-литрового инверторного теплового насоса LG по сравнению с обычным электрическим водонагревателем класса C.
2 Энергоэффективность протестирована в неотапливаемом помещении при 15 градусах Цельсия согласно EN16147 с распределением нагрузки L.
3 Совместимость устройства с приложением LG ThinQ доступна не во всех странах.