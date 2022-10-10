Готовим завтрак из киноа в микроволновой печи LG NeoChef – просто, полезно и никакого глютена!

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Здоровый горячий завтрак – отличное начало хорошего плодотворного дня. Иногда нам сложно выкроить утром время на приготовление полезной и питательной еды для себя и своих близких, и тогда приходится довольствоваться перехваченным в спешке перекусом.
Однако тарелка горячего кокосового киноа полностью изменит ваше утро, а приготовить ее с вашей микроволновой печью LG NeoChef™ можно всего за двадцать минут!
Киноа – это зерновая культура, пришедшая к нам из Южной Америки, где веками культивировалась индейцами в качестве одного из основных источников пищи. Майя называли киноа «матерью всех злаков» и даже «золотым зерном» за его богатые питательные свойства.
По оценкам диетологов , в 100 граммах сырых семян киноа содержится от 20% и более суточной нормы необходимого человеку белка, клетчатки, ряда витаминов группы В (включая 46% дневной нормы фолата), а также микроэлементов магния, фосфора и марганца. Киноа содержит девять незаменимых для человека аминокислот, сочетание которых трудно обнаружить в другом растительном продукте. Он богат антиоксидантами и идеально подходит для людей с непереносимостью глютена.
Тарелка горячего кокосового киноа на завтрак – идеальный выбор для здорового питания. Это блюдо полностью вегетарианское, готовится без сахара, и способно сохранить ощущение сытости до самого обеда.
Для приготовления этого рецепта нам понадобится микроволновая печь – такая как, например, LG NeoChef™ MS2535GISH. Это универсальная, простая в управлении печь поможет вам с разогревом и размораживанием продуктов, приготовлением йогурта, готовкой на пару и другими полезными кухонными опциями для здорового питания.
Благодаря технологии Smart Inverter™, обеспечивающей точный контроль мощности микроволн и температуры, происходит более быстрый и равномерный подогрев блюд. Высокая мощность – до 1000 Вт, позволяет сократить расход времени на готовку по сравнению с традиционными микроволновыми печами . Кроме того, LG предоставляет 10 лет гарантии на части магнетрона.
Внутри LG NeoChef™ MS2535GISH имеет антибактериальное легкоочищаемое покрытие EasyClean™, устойчивое к механическим повреждениям и впитыванию жира. Частички пищи не прилипают к стенкам микроволновой печи и потому легко очищаются. В дополнение EasyClean™ также ограждает от распространения бактерий на 99,99% .
Готовить с этой печью – одно удовольствие. Она оснащена 6-угольной опорой, которая, в отличие от обычной 3-угольной, гораздо более устойчива и надежнее ограждает от проливания жидкости из емкостей на краю поворотного столика. Внутренняя светодиодная белая подсветка в 3 раза ярче, чем в традиционных моделях , что помогает контролировать приготовление без открывания дверцы, и тем самым экономит расход энергии.
Итак, вернемся к нашему рецепту. Для приготовления тарелки горячего кокосового киноа нам понадобится полчашки (примерно 100 г) сырых семян киноа, одна чашка (примерно 240 мл) кокосового молока, половинка банана и 1 ст. ложка корицы.
Для топпинга можно использовать по 2 ст. ложки кокосовых хлопьев и нарезанного миндаля, вторую половинку банана, 3 ст. ложки йогурта и любой имеющийся в наличии сироп – финиковый, кленовый либо другой подсластитель.
В этом рецепте используется кокосовое молоко, однако вы смело можете выбирать и экспериментировать с другим, которое вам нравится больше. Кроме того, вы можете приготовить более легкий вариант завтрака, заменив половину кокосового или другого молока соответствующим объемом воды.
Сырые семена киноа промываем, ополаскиваем и высушиваем, а затем смешиваем в миске, подходящей для готовки в микроволновой печи, с кокосовым молоком. Далее устанавливаем автоматический режим NeoChef™ Auto Cook 2-7 примерно на 20 минут и готовим. Вынимаем чашку из микроволновой печи, добавляем столовую ложку корицы и нарезанную половинку банана. Тщательно перемешиваем полученную массу. Теперь можно оценить, достаточно ли было жидкости и нужно ли ее добавлять еще. Если консистенция получилась слишком густой на ваш вкус, долейте еще немного воды или молока и доведите массу до приемлемого состояния.
Теперь остается только подготовить топпинг. Нарезаем вторую половинку банана, выкладываем в чашку вместе с кокосовыми хлопьями и нарезанным миндалем. Добавляем немного йогурта, а если хочется, чтобы было слаще – немного сиропа по своему вкусу.
Как видите, разнообразить здоровое меню не так уж сложно. После того, как вы пару-тройку раз попробуете этот рецепт, экспериментируя с различными ингредиентами, блюда из киноа могут навсегда перейти из категории экзотики в ряд привычных вкусных решений для завтрака – наряду с другими рецептами полезной и очень вкусной еды, которую можно приготовить в вашей микроволновой печи NeoChef™.
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1 По данным Службы сельскохозяйственных исследований при Министерстве сельскогохозяйства США. https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168874/nutrients
2 Протестировано Интертек (тест Nº 160600041SEL-001 от 18.07.2016).
3Сравнение печи LG NeoChef и обычной печи LG.
4Протестировано SGS (тест Nº F690101/LF CTSAYAA15-65910 от 07.01.2016)
5 Внутренний тест компании LG. Использование печи LG NeoChef.