ЧЕЛЛЕНДЖ LG “ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ ДОМОЙ” ОПРЕДЕЛЯЕТ ЦЕННОСТЬ СЕМЬИ И ДОМА

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Кампания #LGComeHomeChallenge даёт возможность каждому стать частью решений для здорового дома
Сеул, 26 августа, 2020 г. - Для семей, которые живут в плохих условиях или вовсе не имеют жилья - возможность укрыться дома не всегда является надежной. Поэтому LG Electronics (LG) сотрудничает с Корейским филиалом Habitat for Humanity, некоммерческой организацией, занимающейся строительством и улучшением жилья для семей по всему миру.
LG поощряет своих потребителей принять участие в #LGComeHomeChallenge, создавая видеоролики, которые отразят, почему их дом особенный для них и разместить эти видео в Instagram или Facebook. Под хэштегом #LGComeHomeChallenge кампания стартует с видео, которое подчеркивает радость семьи и лучшей жизни с бытовой техникой LG
#LGComeHomeChallenge приглашает пользователей создавать и публиковать короткие видео, которые покажут, что для них значит дом. Видео должны отображать сцены из жизни участников, которые лучше всего определяют, что для них значит дом и семья - вместе есть, вместе играть, вместе смеяться или просто наслаждаться жизнью. Специальный фильтр AR Instagram, созданный для кампании, добавит больше персонификации каждой загрузке
.
LG сделает пожертвование в размере 300 000 долларов США для Корейского филиала Habitat for Humanity, в плане также пожертвование бытовой техники для меблировки недавно построенных домов. Техника будет установлена в новых домах, построенных в Индии, Кении и Вьетнаме, чтобы обеспечить жильем нуждающиеся семьи.
«LG всегда ищет способы для улучшения жизни и для нас честь поддержать достойную работу Habitat for Humanity для защиты благополучия семьям, которым они помогают, с помощью наших решений для здоровой жизни», - прокомментировал Сонг Дахюн, президент LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. «Наша кампания Come Home Challenge – представляет реальные способы для людей получить пользу от подарка в виде безопасного, здорового дома».
Для получения дополнительной информации и участия в конкурсе посетите сайт http://www.lgcomehomechallenge.com/.