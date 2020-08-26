ЧЕЛЛЕНДЖ LG “ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ ДОМОЙ” ОПРЕДЕЛЯЕТ ЦЕННОСТЬ СЕМЬИ И ДОМА

Кампания #LGComeHomeChallenge даёт возможность каждому стать частью решений для здорового дома

Сеул, 26 августа, 2020 г. - Для семей, которые живут в плохих условиях или вовсе не имеют жилья - возможность укрыться дома не всегда является надежной. Поэтому LG Electronics (LG) сотрудничает с Корейским филиалом Habitat for Humanity, некоммерческой организацией, занимающейся строительством и улучшением жилья для семей по всему миру.

LG поощряет своих потребителей принять участие в #LGComeHomeChallenge, создавая видеоролики, которые отразят, почему их дом особенный для них и разместить эти видео в Instagram или Facebook. Под хэштегом #LGComeHomeChallenge кампания стартует с видео, которое подчеркивает радость семьи и лучшей жизни с бытовой техникой LG

#LGComeHomeChallenge приглашает пользователей создавать и публиковать короткие видео, которые покажут, что для них значит дом. Видео должны отображать сцены из жизни участников, которые лучше всего определяют, что для них значит дом и семья - вместе есть, вместе играть, вместе смеяться или просто наслаждаться жизнью. Специальный фильтр AR Instagram, созданный для кампании, добавит больше персонификации каждой загрузке

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LG сделает пожертвование в размере 300 000 долларов США для Корейского филиала Habitat for Humanity, в плане также пожертвование бытовой техники для меблировки недавно построенных домов. Техника будет установлена в новых домах, построенных в Индии, Кении и Вьетнаме, чтобы обеспечить жильем нуждающиеся семьи.



«LG всегда ищет способы для улучшения жизни и для нас честь поддержать достойную работу Habitat for Humanity для защиты благополучия семьям, которым они помогают, с помощью наших решений для здоровой жизни», - прокомментировал Сонг Дахюн, президент LG Electronics Home Appliance & Air Solution Company. «Наша кампания Come Home Challenge – представляет реальные способы для людей получить пользу от подарка в виде безопасного, здорового дома».



Для получения дополнительной информации и участия в конкурсе посетите сайт http://www.lgcomehomechallenge.com/.