Ведущая продукция LG в отраслях ТВ и аудио техники удостоена наград EISA 2020

Во главе с девятой по счёту победой телевизора OLED, инновационная техника LG для дома отмечена престижными наградами

Компания LG Electronics (LG) ещё прочнее укрепила свою репутацию успешного бренда на церемонии вручения награды EISA Awards: в этом году четыре инновационных решения LG для дома были отмечены за превосходную производительность, выдающийся дизайн и удобство в использовании. Премия, организованная крупнейшей в мире редакционной организацией - Европейской ассоциацией журналов по аудио- и видеотехнике (EISA), в этом году была присуждена LG OLED TV, LG NanoCell TV, LG Soundbar и LG XBOOM.

LG OLED Gallery был назван «Лучшим премиум OLED телевизором по версии EISA 2020-2021» - это девятый раз подряд, когда телевизор LG OLED получает награду в категории «Дисплей и видео для домашнего кинотеатра». Этот телевизор - настоящий образец утончённости и использует «самосветящиеся» пиксели OLED для максимально точной передачи изображения в ультратонком форм-факторе.

65-дюймовый телевизор с улучшенной технологией обработки LG AI Picture Pro, способен передавать потрясающий контент 4K с частотой обновления 120 Гц и подключением HDMI, среди которых: автоматический режим низкой задержки (ALLM), усовершенствованный звуковой обратный канал (eARC) и увеличенная частота обновления видеосигнала (VRR). Прекрасно подходящий как для фильмов, так и для игр, телевизор LG OLED Gallery с Dolby Vision и LG webOS гарантирует по-настоящему живые кинематографические и визуальные эффекты.

LGNanoCellTV был удостоен титула EISA «8K TV 2020-2021» за подлинное разрешение 8K и сверхточную цветопередачу. Технология дисплеев LG NanoCell с полноматричной прямой подсветкой (FALD) и процессор третьего поколения α (Alpha) 9 объединились для того, чтобы обеспечить цвета исключительной чистоты, превосходный контраст и глубину в дополнение к широкому углу обзора. Благодаря мощному процессору с искусственным интеллектом LG и новейшему подключению HDMI этот телевизор может легко обрабатывать контент 8K со скоростью 60 кадров в секунду.

Что касается аудио-техники, саундбар LG и портативный саундбар LG XBOOM GO получили награды EISA в категориях «Саундбар 2020-2021» и «Мобильный динамик 2020-2021». Разработанные в сотрудничестве с Meridian Audio, британским лидирующим производителем в области науки о звуке, модели техники позволяют свои пользователям как можно дольше наслаждаться прекрасным звучанием.

"Наши инвестиции в дизайн, разработку технологий для изображения и партнерские отношения с лидерами отрасли, такими как Meridian Audio, позволяют предложить потребителям новые возможности для более комфортной жизни, которые никогда раньше не существовали”, - прокомментировал Пак Хюн-сэй, президент LG Home Entertainment Company. "Одобрение и признание от экспертов и лидеров индустрии дает нам уверенность в том, что мы находимся на правильном пути, когда речь заходит о продвижении продукции для домашних развлечений”.