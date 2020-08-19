Сверхтонкие OLED дисплеи LG для бизнеса - презентуйте ваши идеи как объекты искусства

Фантастическая контрастность и большое количество цветовых оттенков OLED диспле





Компания LG Electronics (LG) использует революционную OLED-технологию в бизнес решениях, которая обеспечивает захватывающее качество изображения на всем экране под разными углами обзора. А цветопередача просто стирает границы реальности. Ведь глубокий черный цвет еще никогда не был таким насыщенным. Самоподсвечивающиеся пиксели полностью отключаются, чтобы отобразить черный цвет. В итоге никаких утечек света при максимально высокой контрастности. При передаче цветного изображения самоподсвечивающиеся пиксели проявляют цвета с невероятной точностью.

У каждого дисплея OLED есть свои уникальные функции. К примеру, ультратонкий дисплей WALLPAPER OLED отличается маленьким весом и тонким дизайном, что позволяет максимально интегрировать его в необходимое пространство. Очень часто используется для оформления первоклассных интерьеров, обеспечивая непревзойденные впечатления.

Модели VIDEOWALL OLED отличаются своей конструкцией, ведь минимизированный шов делает подключенные дисплеи похожими на один идеальный экран, обеспечивая гораздо более захватывающий просмотр и большее рекламное воздействие для клиентов.

Гибкость дисплеев OLED является инновационным решением компании LG. Впечатление от таких экранов незабываемо. Гибкие модели образуют вогнутую или выпуклую поверхность, из которых можно создавать различные формы, плюс это позволяет сэкономить пространство. Также дисплей прост в установке и идеален при создании больших изображений.

Футуристичный и привлекательный дизайн прозрачного OLED дисплея создает эффект дополненной реальности. Изображение гармонично накладывается на окружающую среду делая ее интерактивной. Благодаря различным вариантам комплектации дисплей может быть легко установлен в качестве прозрачной видеостены или стола, как автономное решение для воспроизведения различного контента, а также привлечения клиентов и партнеров.

LG предлагает передовые продукты и решения для бизнеса: от вестибюлей, номеров отелей, офисов, торговых площадей до аэропортов, вокзалов, а также спортивных и других крупных инфраструктурных объектов.