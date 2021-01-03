«Жизнь за один день» на дисплеях LG на Таймс-сквер

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Как выглядит жизнь в разных частях планеты и что может произойти за один день? Об этом YouTube и LG Electronics сняли документальный фильм без голливудских актеров, многостраничных сценариев и постановочных кадров. Главными действующими лицами фильма стали люди со всех уголков Земли. Впрочем, обо всем по порядку.
В начале февраля текущего года на огромном дисплее LG на Таймс-сквер в Нью-Йорке прошла премьера документального фильма Life In A Day 2020, где люди со всего мира показали один день из своей жизни.
Полнометражный документальный фильм стал совместным проектом YouTube и LG Electronics, который полностью состоит из отобранных материалов людей всех возрастов из разных стран. За создание фильма отвечали продюсер Ридли Скотт и режиссер, лауреат премии "Оскар" Кевин Макдональд, которые предложили людям снять ролик о своей жизни. В итоге было получено более 300 000 заявок, которые включают в себя тысячи часов отснятого материала из 192 стран на более 65 языках.
Из этих роликов получилось создать полнометражный захватывающий фильм о любви, надежде и отчаянии, который выходит за рамки географических границ и условностей в вопросе, что объединяет нас как людей. Гуляя по Таймс-сквер люди могли остановиться, посмотреть кадры трогательного фильма, проникнуться атмосферой и дальше идти по своим делам.
Помимо показа на огромном цифровом рекламном дисплее LG высокой четкости, документальный фильм Life In A Day 2020 дебютировал на YouTube 6 февраля, который можно было посмотреть, как на сайте, так и в приложении YouTube на смарт-телевизорах LG OLED. Количество просмотров к концу февраля составило уже больше 10 000 000 и продолжает расти с каждым днем.
Цель фильма – показать, насколько разной и необычной может выглядеть не только вся жизнь в разных уголках планеты, а даже один день.
«Мы гордимся тем, что сотрудничаем с YouTube, и смогли показать этот невероятный и волнующий документальный фильм в прямом эфире на Таймс-сквер на нашем цифровом дисплее LG. Мы надеемся, что наши клиенты найдут время, чтобы посмотреть фильм «Жизнь за один день» на OLED-телевизоре LG.», - сказала Пегги Энг, руководитель отдела маркетинга LG USA.