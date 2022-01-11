Лучшая инструкция при поломке – звонить в LG Service

Сегодня LG представила digital-кампанию , идея которой – объяснить клиентам, что официальные сервисные центры устранят любую неполадку в кратчайший срок. Часто при поломке техники владельцы пытаются починить ее самостоятельно или ищут частного специалиста, который не обладает всеми навыками ремонта техники LG, а также разрешением со стороны производителя на осуществление работ. Все это ведет к отмене гарантии на ремонт и может еще больше ухудшить ситуацию. Серия роликов наглядно отражает, что лучшая инструкция при поломке – это звонок в фирменный сервис LG . Наберите всего четыре цифры 2255 на мобильном, а все остальное сделают специалисты сервиса.

Давайте по пунктам разберем, почему вызов специалиста напрямую от LG – лучшее решение:

● Экономия времени: больше не нужно изучать информацию в интернете по запросу «что делать, если…». Занимайтесь любимыми делами, пока работают профессионалы.

● Прибытие точно в срок: визит специалиста не будет неожиданным, он приедет в назначенную дату и время, когда вам будет удобно.

● Устранение поломки в этот же день: ремонт не растянется на неделю, а в большинстве случаев завершается в течение дня.

● Гарантийные обязательства будут действовать на каждую новую установленную деталь, и самое главное – гарантийный срок продукта не аннулируется после ремонта.

Важно отметить, что услуги выездного мастера распространяются только на крупногабаритную технику, включая холодильники, стиральные машины, кондиционеры и т.д. В случае гарантийного ремонта выезд специалиста, работа и запчасти предоставляются абсолютно бесплатно.

Вы также можете выбрать альтернативный способ ремонта неисправного прибора, приехав в авторизованный сервисный центр (АСЦ) LG. Здесь проведут полную диагностику, выявят причину поломки и устранят ее в кратчайшие сроки, а все благодаря тому, что на территории каждого сервисного центра расположен большой склад, где хранится более 90% необходимых запчастей. Если каких-то деталей не будет в наличии в вашем городе, сотрудники АСЦ оперативно отправят их в любую точку страны, чтобы ремонт был выполнен как можно скорее.



Не хотите дожидаться окончания работ на месте? Специалисты LG доставят технику по готовности бесплатно в рамках гарантийного ремонта (для городов Алматы и Астана) или за дополнительную плату, если гарантия истекла или случай негарантийный.