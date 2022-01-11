Лучшая инструкция при поломке – звонить в LG Service

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Сегодня LG представила digital-кампанию, идея которой – объяснить клиентам, что официальные сервисные центры устранят любую неполадку в кратчайший срок. Часто при поломке техники владельцы пытаются починить ее самостоятельно или ищут частного специалиста, который не обладает всеми навыками ремонта техники LG, а также разрешением со стороны производителя на осуществление работ. Все это ведет к отмене гарантии на ремонт и может еще больше ухудшить ситуацию. Серия роликов наглядно отражает, что лучшая инструкция при поломке – это звонок в фирменный сервис LG. Наберите всего четыре цифры 2255 на мобильном, а все остальное сделают специалисты сервиса.
Давайте по пунктам разберем, почему вызов специалиста напрямую от LG – лучшее решение:
● Экономия времени: больше не нужно изучать информацию в интернете по запросу «что делать, если…». Занимайтесь любимыми делами, пока работают профессионалы.
● Прибытие точно в срок: визит специалиста не будет неожиданным, он приедет в назначенную дату и время, когда вам будет удобно.
● Устранение поломки в этот же день: ремонт не растянется на неделю, а в большинстве случаев завершается в течение дня.
● Гарантийные обязательства будут действовать на каждую новую установленную деталь, и самое главное – гарантийный срок продукта не аннулируется после ремонта.
Важно отметить, что услуги выездного мастера распространяются только на крупногабаритную технику, включая холодильники, стиральные машины, кондиционеры и т.д. В случае гарантийного ремонта выезд специалиста, работа и запчасти предоставляются абсолютно бесплатно.
Вы также можете выбрать альтернативный способ ремонта неисправного прибора, приехав в авторизованный сервисный центр (АСЦ) LG. Здесь проведут полную диагностику, выявят причину поломки и устранят ее в кратчайшие сроки, а все благодаря тому, что на территории каждого сервисного центра расположен большой склад, где хранится более 90% необходимых запчастей. Если каких-то деталей не будет в наличии в вашем городе, сотрудники АСЦ оперативно отправят их в любую точку страны, чтобы ремонт был выполнен как можно скорее.
Не хотите дожидаться окончания работ на месте? Специалисты LG доставят технику по готовности бесплатно в рамках гарантийного ремонта (для городов Алматы и Астана) или за дополнительную плату, если гарантия истекла или случай негарантийный.
Вы всегда будете уверены в том, что ваша техника в надежных профессиональных руках. При обращении в сервисный центр клиенты получают советы и рекомендации по дальнейшей эксплуатации, чтобы избежать любых неполадок в будущем.
Если по какой-либо причине ваши домашние помощники вышли из строя, воспользуйтесь услугами сервисной службы LG, позвонив по короткому номеру 2255 с мобильного или 8 8000 805 805 с городского телефона, и в самые короткие сроки поломка будет устранена.