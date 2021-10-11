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Поскольку многие из нас проводят дома больше времени, чем когда-либо, неудивительно, что интерес к обновлению и переделке интерьера находится на рекордно высоком уровне. Во всем мире домовладельцы вкладывают средства в то, чтобы сделать свое жилье более стильным, функциональным и комфортным. Эта тенденция также привела к ажиотажу на рынках бытовой техники премиум-класса и элитной мебели.
Стремясь познакомить широкую аудиторию со своим общим видением роскоши, LG SIGNATURE и Molteni&C S.p.A. снова объединяются, чтобы представить специализированные продукты для более изысканного стиля жизни. Расширение партнерства с итальянским премиальным брендом мебели свидетельствует о стремлении двух компаний к общей цели – сделать хорошую жизнь доступной для еще большего числа потребителей.
Кульминацией прошлогоднего сотрудничества стала демонстрация OLED-телевизоров LG SIGNATURE в знаменитом музее Molteni в Италии и флагманских магазинах Molteni&C по всей Европе и Северной Америке. В этом году партнерство будет сосредоточено на запуске различных инициатив, направленных на продвижение премиального стиля жизни.
Чтобы сделать заказ на продукцию LG SIGNATURE, покупателям предлагается посетить специальные выставочные залы Molteni&C – это значительно упростит обустройство гостиной и спальни. Телевизоры LG OLED будут также представлены в каталоге коллекции Molteni&C 2021 года в рамках серии 505, модульных настенных стеллажей и мультимедийной системы, разработанных художественным руководителем Molteni&C Никола Галлициа.
Сотрудничество Molteni&C также будет распространяться на Contract Atelier – проект по обновлению элитного жилья, возглавляемый Molteni&C в партнерстве со всемирно известными брендами архитектуры и бытовой техники. Продукция LG SIGNATURE будет представлена на цифровых дисплеях в новом выставочном зале, который откроется в Милане в ближайшее время.
Для клиентов, ценящих тонкие аспекты жизни, важно создание среды обитания, где красота и функциональность сосуществуют в гармонии. Устанавливая прочные партнерские отношения с такими премиальными мировыми брендами, как Molteni&C, LG SIGNATURE демонстрирует взыскательным потребителям преимущества сочетания передовых технологий с современной эстетикой для создания более комфортного жилого пространства.