Люксовая серия встраиваемой техники LG SIGNATURE KITCHEN SUITE

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Компания LG Electronics (LG) для рынка Европы представила модельный ряд встраиваемой техники премиум-класса SIGNATURE KITCHEN SUITE. При создании этой серии продуктов были использованы инновационные технические ноу-хау компании.
Для многих европейских кухонь характерна компактность, что актуализирует спрос на встраиваемую технику, способную использовать имеющееся пространство максимально эргономично и эффективно. Для бизнес-стратегии LG важно сохранять лидерские позиции в этом сегменте из-за сильной конкуренции на европейском рынке бытовой техники премиум-класса. SIGNATURE KITCHEN SUITE сначала дебютировала в Италии, а затем появилась и в других странах континента.
SIGNATURE KITCHEN SUITE олицетворяет собой дух высочайшего мастерства и инновационного дизайна, а также высокую производительность и премиальное сервисное обслуживание. Именно поэтому для запуска этой линии встраиваемой техники компания LG сотрудничала с высококлассными итальянскими экспертами по дизайну кухни Valcucine и Arclinea, с целью создания идеального сочетания формы и функций. Работа с Valcucine и Arclinea позволила SIGNATURE KITCHEN SUITE идеально актуализировать концепции минимализма, компактности и автоматизации.
Все разработано так, чтобы безупречно встроить технику в существующие пространства, а также чтобы сформировать идеальную кулинарную среду, которая отвечает разнообразным вкусам европейского потребителя. SIGNATURE KITCHEN SUITE доступна в нескольких вариантах от стильной отделки панелей и сдержанной элегантности до гладкой нержавеющей стали и более модернового стиля.
С SIGNATURE KITCHEN SUITE потребителя ждет незабываемый кулинарный опыт. Полный набор техники включает в себя духовой шкаф, индукционную варочную панель, холодильник, посудомоечную машину, винный шкаф и эспрессо кофемашину. Для удобного, разнообразного и быстрого приготовления индукционная варочная панель оснащена 7-дюймовой ЖК-панелью управления и черным стеклом. Инновационный духовой шкаф обладает такими передовыми возможностями, как приготовление с помощью пара и конвекции. Такая обработка позволяет готовить множество полезных, вкусных блюд. Технология ProHeat применяется для равномерного распределения тепла в духовке, а Speed Clean для быстрой и легкой очистки от брызг и остатков пищи.
Техника серии SIGNATURE KITCHEN SUITE также обладает возможностями интеллектуального подключения по Wi-Fi, что делает эти устройства полностью совместимыми с платформами на базе искусственного интеллекта, такими как Google Assistant и Amazon Alexa. Интеллектуальное подключение позволяет владельцам осуществлять множество операций дистанционно. Например, поиск рецептов с использованием таких приложений, как Innit, SideChef и Drop, загрузку рецептов непосредственно в меню духового шкафа и его предварительный прогрев, настройку нужного режима приготовления, а также контроль всех прочих операций на кухне.