LG NOVA, инновационный центр компании LG Electronics в Северной Америке, недавно завершил серию мероприятий Mission Launch – это уникальное событие, которое объединило стартапы и предпринимателей с отраслевыми экспертами, наставниками, влиятельными лицами и другими людьми для совместного обсуждения того, что необходимо для создания и внедрения инноваций будущего.



В течение двух недель ноября более 1 700 участников зарегистрировались на LG NOVA Mission Launch, чтобы обсудить следующие темы: здравоохранение онлайн, энергия для электромобилей, умный образ жизни, метавселенная и инновационное влияние. Программа LG NOVA «Миссия будущего» направленна на развитие инноваций и внедрение их в продуктах и сервисах LG. Мероприятие было посвящено сотрудничеству между стартапами, корпорациями и отраслью в целом. Цель – создать среду, которая позволит стартапам, стремящимся изменить то, как мы работаем, живем и отдыхаем, продвинуть свои идеи дальше и быстрее.







Мероприятие Mission Launch



Посмотреть видеоролик о Mission Launch в прямом эфире можно здесь .



Открывая серию мероприятий Mission Launch, LG NOVA провела однодневную очную встречу Mission Launch Live в Сан-Франциско, на которой выступили основные докладчики, были организованы дискуссии, соревнования по питчингу и нетворкинг.



Стартапам было предложено поделиться видением своей компании в семиминутном питче плюс три минуты вопросов и ответов г-ну Томасу Юну, генеральному директору LG Electronics North America, доктору Сокву Ри, старшему вице-президенту по инновациям и главе LG NOVA, а также внешним инвесторам из Lockstep Ventures и бизнес-ангелу. Приз за первое место составил 10 000 долларов США и два приза за второе в размере 2 500 долларов США каждый. Победителем стала компания EVVA Health , а серебро завоевали SentiAR и Next-Ion Energy .







После конкурса перед участниками выступили влиятельные новаторы и революционеры в области технологий, включая Митча Лоу, бывшего президента Redbox и одного из основателей Netflix и Дэвида Чанга, основателя Momofuku Group и Marjordomo Media, которые поделились своими идеями и историями о том, как они стали лидерами в своих отраслях. На мероприятии также выступили Томас Юн и Сокву Ри, представив свое видение инноваций и сотрудничества в LG.







Виртуальное мероприятие Mission Launch



Для тех, кто не находится в Северной Калифорнии, команда LG NOVA провела недельное виртуальное мероприятие после очной встречи, посвященное темам «Здравоохранение онлайн», «Энергия для электромобилей», «Умный образ жизни», «Метавселенная» и «Инновационное влияние».



Каждый день был посвящен одной теме, включая в себя живое общение между участниками и интерактивную беседу с лидерами отрасли. В течение недели обсуждались вопросы, представляющие интерес для предпринимателей, и предлагались советы о том, как найти источники финансирования, как соответствовать критериям инвесторов, а также какую маркетинговую тактику выбрать для стартапов на ранних стадиях. Для тех, кто не смог присутствовать на конференции, архив сессий размещен на сайте Mission Launch .







Чтобы ознакомиться с материалами мероприятия Mission Launch посетите сайт www.lgnova.com и подпишитесь на рассылку для получения уведомлений.