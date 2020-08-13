Cовременные учреждения здравоохранения претерпевают наибольшие изменения

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LG ОВиК-системы отражают происходящие изменения и адаптируются под потребности современного мира
В настоящее время отрасли промышленности во всем мире переживают серьезные изменения, самые большие из них коснулись именно сферы здравоохранения. К примеру, в Австралии менее 20% государственных больниц оснащены специализированным отделением интенсивной терапии, необходимым для ухода за наиболее тяжелыми больными.
Быстрое распространение информации в мире привело к тому, что многие люди стали лучше разбираться не только в симптомах и причинах респираторных заболеваний, передаваемых воздушно-капельным путем, а и осознали важную роль существования больниц.
Какими будут медицинские учреждения в будущем и как больницы могут подготовиться к новым санитарным нормам? Изменения происходят как в пространственных, так и управленческих аспектах.
Изменения, произошедшие в пространственных аспектах (видах)
Увеличение скорости распространения телемедицины ускорило изменения и в использовании пространства. Согласно исследованию, проведенному McKinsey, внедрение таких услуг в США выросло с 11% в 2019 году до 46% в 2020. Updox, компания, предоставляющая виртуальную медицинскую помощь, обнаружила, что из 2000 взрослых в США 51% продолжит пользоваться услугами телемедицины в будущем.
Другое пространственное изменение, которое должно быть сделано, соответствует расширению помещений с отрицательным давлением. Строительство таких помещений является одним из способов превращения медицинских учреждений в более многофункциональные зоны. В помещении с отрицательным давлением, внутреннее давление будет ниже, чем в окружающей среде - это позволит снизить риски заражения в будущем.
Например, в больнице General de Latacunga в Эквадоре имеется кабинет отрицательного давления, оснащенный техникой LG Electronics, которая позволяет эффективно контролировать давление в зоне. Multi V, система переменного потока хладагента LG (VRF) соединена с системой обработки воздуха (AHU) и оснащена высокоэффективным фильтром частиц (HEPA), который удаляет 99,97% всех частиц в воздухе размером до 0,3 мкм и соответствует мировым стандартам MERV 17. Эта комбинация восстанавливает и циркулирует воздух, поддерживая в помещение определенные гигиенические условия.
Управленческие изменения
Качество воздуха в помещениях становится еще более важным аспектом, чем когда-либо прежде. Американское общество инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (ASHRAE) заявило, что изменения в строительстве, в том числе при планировании систем отопления, вентиляции и кондиционирования, могут снизить распространение бактерий в воздухе.
Вот почему кондиционирование воздуха в больницах играет намного более важную роль, чем просто повышение комфорта пациентов. Эффективное решение ОВиК обеспечивает комфортную температуру и влажность, собирает загрязняющие вещества и всасывает воздух через фильтрующий элемент. Внутренние блоки LG Multi V являются хорошим примером, поскольку они оснащены 4-ступенчатым фильтром очистки воздуха, который удаляет до 99,9% ультрадисперсной пыли PM 1,0 и обеспечивает высочайшее качество воздуха в помещении.
Повышение экономической эффективности является еще одной проблемой, с которой сталкиваются медицинские учреждения во время управления. Американская ассоциация больниц оценила финансовые последствия, нанесенные в течение четырехмесячного периода с марта по июнь этого года – они составили 202,6 млрд. долларов США.
Снижение эксплуатационных расходов и повышение энергоэффективности является ключевым фактором для учреждений здравоохранения, поскольку в отличие от других коммерческих зданий, они работают 24 часа в сутки, 365 дней в году. По данным Министерства энергетики США, интенсивность использования энергии в медицинских учреждениях в 2,5 раза выше, чем у коммерческих офисных зданий.
LG Electronics работает над тем, чтобы предложить наибольшее повышение энергоэффективности благодаря собственным инновационным технологиям. Например, LG Multi V 5, который является новейшей системой VRF, располагает альтернативным инверторным компрессором с повышенной эффективностью охлаждения на 3% и эффективностью нагрева выше на 10% по сравнению с другими моделями. Особенность этой модели в умении определять присутствие человека для автоматического включения и выключения, что также способствует оптимальному использованию энергии.
«LG Electronics предлагает оптимальные решения ОВиК для медицинских учреждений, которые ежедневно сталкиваются с новыми вызовами. Мы надеемся, что наши решения помогут владельцам помещений и медицинским работникам лучше подготовиться к новым нормам». - сообщил начальник отдела кондиционирования LG Казахстан Пан Кю Джанг. «Мы внимательно следим за тем, в чем нуждаются учреждения сферы здравоохранения, чтобы активно предлагать продукты, гарантирующие комфорт и энергоэффективность».