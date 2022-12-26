Мощный и очень легкий: активная жизнь с 16-дюймовым ноутбуком LG gram

Поскольку современный человек проводит за компьютером больше времени, чем когда-либо прежде – будь то работа в дистанционном режиме, онлайн-игры или общение, ноутбук является очень востребованным ресурсом в повседневной жизни, и его выбор зачастую во многом влияет на образ вашей мобильной жизни, и даже определяет ее.



Сегодня мы расскажем о современном ультралегком ноутбуке LG gram 16Z90P-G с 16-дюймовым дисплеем профессионального уровня, специально разработанном для ценителей мобильного образа жизни. Этот ноутбук, получивший улучшенный дизайн и увеличенную производительность, оснащается емким аккумулятором, чтобы обеспечить вас максимальной продуктивностью во время длительного отсутствия возможности зарядки.



Эргономика, дизайн и эстетика



Только представьте себе: не 14, и даже не 15,5 дюйма, а целых 16 дюймов экрана – и все это в тонком 16,8 мм корпусе при весе всего 1199 грамм! Этот ноутбук оказался настолько легким, что даже попал в Книгу рекордов Гиннеса.

У новой клавиатуры 16Z90P расстояние хода клавиш увеличено до 1,65 мм, что обеспечивает лучший отскок и приятное нажатие. Верхушка клавиш стала больше и их сделали плоскими, чтобы уменьшить количество опечаток.



Благодаря прочному металлическому корпусу, полностью выполненному из магниевого сплава (обычно используется как авиационный материал), ноутбук 16Z90P оказался таким легким без снижения долговечности. Эта модель с успехом прошла все 7 тестов строгого армейского стандарта MIL-STD-810G1, включающего испытания в суровых условиях – такие как удар, давление, высокая и низкая температура, пыль, вибрации, соль2.



Компактность ноутбука 16Z90P в определенной степени определяется скрытым шарниром, который скрывает петли при полностью открытом экране. Такая скрытая конструкция обеспечивает превосходный внешний вид и позволяет меньше отвлекаться от работы для повышения вашей производительности.



Кроме того, в этом ноутбуке также применяется новое решение для улучшенной теплоотдачи LG «Вверх-Вниз», которое обеспечивает в два раза более быструю циркуляцию тепла3. В дополнение к системе мега-охлаждения предыдущей модификации, новая конструкция отводит тепло в двух направлениях, обеспечивая лучшую производительность в течение более длительного времени.

Для большей эргономической практичности клавиатура ноутбука LG gram 16Z90P получила расширенные клавиши с усовершенствованным нажатием клавиш и ходом нажатия до 1,65 мм. Размеры тачпада также были увеличены до 131,5x82,6 мм, что определенно понравится тем, кто работает с большими массивами данных, отчетами и таблицами.



Профессиональный экран WQXGA с соотношением 16:10



Описать экран нового стильного ноутбука LG gram 16Z90P-G как просто «большой», было бы недостаточно. Если вы привыкли работать на большом экране в офисе или дома, вам также захочется работать за большим качественным экраном в дороге.



LG gram 16Z90P-G оснащен дисплеем на современной матрице LG IPS с великолепным разрешением WQXGA (2560x1600 пикселей), что значительно превышает стандартный Full HD (1920х1080) и позволит вам повысить продуктивность работы при наборе текста, редактировании видео, ретуши изображений и даже в процессе программирования.



Экран LG gram 16Z90P имеет соотношение сторон 16:10, что на 11% больше экранного пространства по сравнению с дисплеями 16:9. Теперь вы можете просматривать свою работу в большем масштабе без приближения к экрану или дополнительной прокрутки рабочего поля.



Профессиональный дисплей ноутбука обеспечивает 99% покрытие отраслевого стандарта цветовой гаммы DCI-P34, что критично важно для отображения HDR-контента, например, фильмов, игр и фотографий. Экран вашего LG gram покажет именно те цвета, которые вы задумали.



Легкий и очень мощный



Ноутбуки LG gram 16Z90P оснащаются мощными 4-ядерными процессорами Intel® Core™ i7-1165G7 (рабочее название Tiger Lake-U), работающими на штатной частоте 2,8 ГГц с возможностью разгона в режиме Turbo до 4,7 ГГц.



Процессор имеет производительное интегрированное графическое ядро Intel® Iris® Xe и работает с двухканальной оперативной памятью LPDDR4X нового поколения с тактовой частотой 4266 МГц, что на 33% быстрее чем предыдущая память 3200 МГц.



Ноутбук 16Z90P поставляется с твердотельным накопителем (SSD) емкостью 512 Гб через современный скоростной интерфейс NVMe™, при этом наличие двойного слота подразумевает возможность подключения еще одного SSD.



Космическая автономность



Штатный литий-ионный аккумулятор ноутбука емкостью 80 Вт*ч обеспечивает автономность вашей работы от одной зарядки до 22 часов при тестировании в программе MobileMark® 20145, или до 16,5 часов в программе MobileMark 2018, при этом продолжительность проигрывания видео достигает 24,5 часов6.



Ноутбук оснащен «Бессонным индикатором батареи», который никогда не спит и показывает точное состояние аккумулятора – даже если ваш LG gram находится в спящем режиме. Вы всегда будете знать, стоит ли брать зарядное устройство с собой.



Универсальное подключение «все в одном»



Помимо беспроводных интерфейсов Wi-Fi 802.11ax и Bluetooth 5.1 на встроенном адаптере Intel® Wireless-AX201 и проводного подключения к LAN 10/100 или Gigabit, 16Z90P поддерживает интерфейс Thunderbolt™ 4, который обеспечивает значительную прибавку стабильности, масштабируемости и безопасности по сравнению с Thunderbolt™ 3.



Интерфейс Thunderbolt™ 4 работает с доками на четыре порта и кабеля Thunderbolt™ 4 длиной до 2 метров, предоставляя скорость передачи данных до 40 Гбит/с. Кроме того, LG gram может заряжать внешние устройства с мощностью питания до 15 Вт.



Дополнительно пользователи 16Z90P получают в свое распоряжение предустановленное приложение LG Virtoo, с помощью которого можно подключить смартфон к ноутбуку LG gram. Вы получаете возможность зеркально отображать экран своего устройства и получать сигналы о сообщениях и звонках, а также уведомления приложений на вашем ноутбуке без каких-либо проводов.



Высококачественный звук



Ноутбук оснащается встроенными динамиками мощностью 2 Вт и «умным» усилителем мощностью до 5 Вт, который обеспечивает насыщенные и реалистичные звуковые эффекты.



Кроме того, в модели LG gram 16Z90P реализована новейшая аудио технология DTS: X Ultra, которая обеспечивает по-настоящему захватывающий окружающий звук даже без наушников, что позволяет наслаждаться насыщенным, богатым звуком с меньшими искажениями, снимая ограничения небольшого динамика.



Безопасность на кончике пальца



Чтобы включить ноутбук, авторизоваться и войти в систему, вам достаточно нажать единственную кнопку питания ноутбука. При ее нажатии 16Z90P автоматически сканирует ваш отпечаток, поэтому вам не придется ждать появления экрана входа в систему.



Теперь вам не нужно выполнять множество последовательных шагов, чтобы включить ноутбук или беспокоиться о том, что вы забудете пароль.



Итак, жизнь движется вокруг нас с огромной скоростью, и если вам нужен ноутбук, который будет за всем этим успевать, есть смысл обратить внимание на LG gram 16Z90P.



Смотрите ли вы телепередачи на ходу или в домашнем кресле, работаете ли вы в офисе или в кресле самолета, просматриваете ли социальные сети из кофейни или шезлонга на пляже – элегантный, легкий ультрапортативный компьютер LG gram сможет легко адаптироваться к вашему образу жизни без ущерба для времени автономной работы или функций.





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1 LG gram: стандартные процедуры тестирования и сертификации MIL-STD-810 были выполнены KOLAS Labs с сентября по ноябрь 2020 года.

2 По результатам тестирования на прочность как при использовании, так и при транспортировке. Краш-тест включает удар во включенном состоянии и падение во время движения.

3 По сравнению с обычными продуктами без технологии LG «Вверх-Вниз»

4 DCI-P3: 99% (стандартно), 95% (минимум).

5 Время работы от аккумулятора описывает максимальную емкость, основанную на результатах MobileMark® 2014. Фактическое время работы от батареи будет отличаться от спецификаций в зависимости от модели, конфигурации установки, используемых приложений, используемых функций и настроек управления питанием.

6 По JEITA 2.0: до 30 часов.