Мощный и очень легкий: активная жизнь с 16-дюймовым ноутбуком LG gram

We use cookies, including cookies from third parties, to enhance your user experience and the effectiveness of our marketing activities. These cookies are performance, analytics and advertising cookies, please see our Privacy and Cookie policy for further information. If you agree to all of our cookies select “Accept all” or select “Cookie Settings” to see which cookies we use and choose which ones you would like to accept.
Поскольку современный человек проводит за компьютером больше времени, чем когда-либо прежде – будь то работа в дистанционном режиме, онлайн-игры или общение, ноутбук является очень востребованным ресурсом в повседневной жизни, и его выбор зачастую во многом влияет на образ вашей мобильной жизни, и даже определяет ее.
Сегодня мы расскажем о современном ультралегком ноутбуке LG gram 16Z90P-G с 16-дюймовым дисплеем профессионального уровня, специально разработанном для ценителей мобильного образа жизни. Этот ноутбук, получивший улучшенный дизайн и увеличенную производительность, оснащается емким аккумулятором, чтобы обеспечить вас максимальной продуктивностью во время длительного отсутствия возможности зарядки.
Эргономика, дизайн и эстетика
Только представьте себе: не 14, и даже не 15,5 дюйма, а целых 16 дюймов экрана – и все это в тонком 16,8 мм корпусе при весе всего 1199 грамм! Этот ноутбук оказался настолько легким, что даже попал в Книгу рекордов Гиннеса.
У новой клавиатуры 16Z90P расстояние хода клавиш увеличено до 1,65 мм, что обеспечивает лучший отскок и приятное нажатие. Верхушка клавиш стала больше и их сделали плоскими, чтобы уменьшить количество опечаток.
Благодаря прочному металлическому корпусу, полностью выполненному из магниевого сплава (обычно используется как авиационный материал), ноутбук 16Z90P оказался таким легким без снижения долговечности. Эта модель с успехом прошла все 7 тестов строгого армейского стандарта MIL-STD-810G1, включающего испытания в суровых условиях – такие как удар, давление, высокая и низкая температура, пыль, вибрации, соль2.
Компактность ноутбука 16Z90P в определенной степени определяется скрытым шарниром, который скрывает петли при полностью открытом экране. Такая скрытая конструкция обеспечивает превосходный внешний вид и позволяет меньше отвлекаться от работы для повышения вашей производительности.
Кроме того, в этом ноутбуке также применяется новое решение для улучшенной теплоотдачи LG «Вверх-Вниз», которое обеспечивает в два раза более быструю циркуляцию тепла3. В дополнение к системе мега-охлаждения предыдущей модификации, новая конструкция отводит тепло в двух направлениях, обеспечивая лучшую производительность в течение более длительного времени.
Для большей эргономической практичности клавиатура ноутбука LG gram 16Z90P получила расширенные клавиши с усовершенствованным нажатием клавиш и ходом нажатия до 1,65 мм. Размеры тачпада также были увеличены до 131,5x82,6 мм, что определенно понравится тем, кто работает с большими массивами данных, отчетами и таблицами.
Профессиональный экран WQXGA с соотношением 16:10
Описать экран нового стильного ноутбука LG gram 16Z90P-G как просто «большой», было бы недостаточно. Если вы привыкли работать на большом экране в офисе или дома, вам также захочется работать за большим качественным экраном в дороге.
LG gram 16Z90P-G оснащен дисплеем на современной матрице LG IPS с великолепным разрешением WQXGA (2560x1600 пикселей), что значительно превышает стандартный Full HD (1920х1080) и позволит вам повысить продуктивность работы при наборе текста, редактировании видео, ретуши изображений и даже в процессе программирования.
Экран LG gram 16Z90P имеет соотношение сторон 16:10, что на 11% больше экранного пространства по сравнению с дисплеями 16:9. Теперь вы можете просматривать свою работу в большем масштабе без приближения к экрану или дополнительной прокрутки рабочего поля.
Профессиональный дисплей ноутбука обеспечивает 99% покрытие отраслевого стандарта цветовой гаммы DCI-P34, что критично важно для отображения HDR-контента, например, фильмов, игр и фотографий. Экран вашего LG gram покажет именно те цвета, которые вы задумали.
Легкий и очень мощный
Ноутбуки LG gram 16Z90P оснащаются мощными 4-ядерными процессорами Intel® Core™ i7-1165G7 (рабочее название Tiger Lake-U), работающими на штатной частоте 2,8 ГГц с возможностью разгона в режиме Turbo до 4,7 ГГц.
Процессор имеет производительное интегрированное графическое ядро Intel® Iris® Xe и работает с двухканальной оперативной памятью LPDDR4X нового поколения с тактовой частотой 4266 МГц, что на 33% быстрее чем предыдущая память 3200 МГц.
Ноутбук 16Z90P поставляется с твердотельным накопителем (SSD) емкостью 512 Гб через современный скоростной интерфейс NVMe™, при этом наличие двойного слота подразумевает возможность подключения еще одного SSD.
Космическая автономность
Штатный литий-ионный аккумулятор ноутбука емкостью 80 Вт*ч обеспечивает автономность вашей работы от одной зарядки до 22 часов при тестировании в программе MobileMark® 20145, или до 16,5 часов в программе MobileMark 2018, при этом продолжительность проигрывания видео достигает 24,5 часов6.
Ноутбук оснащен «Бессонным индикатором батареи», который никогда не спит и показывает точное состояние аккумулятора – даже если ваш LG gram находится в спящем режиме. Вы всегда будете знать, стоит ли брать зарядное устройство с собой.
Универсальное подключение «все в одном»
Помимо беспроводных интерфейсов Wi-Fi 802.11ax и Bluetooth 5.1 на встроенном адаптере Intel® Wireless-AX201 и проводного подключения к LAN 10/100 или Gigabit, 16Z90P поддерживает интерфейс Thunderbolt™ 4, который обеспечивает значительную прибавку стабильности, масштабируемости и безопасности по сравнению с Thunderbolt™ 3.
Интерфейс Thunderbolt™ 4 работает с доками на четыре порта и кабеля Thunderbolt™ 4 длиной до 2 метров, предоставляя скорость передачи данных до 40 Гбит/с. Кроме того, LG gram может заряжать внешние устройства с мощностью питания до 15 Вт.
Дополнительно пользователи 16Z90P получают в свое распоряжение предустановленное приложение LG Virtoo, с помощью которого можно подключить смартфон к ноутбуку LG gram. Вы получаете возможность зеркально отображать экран своего устройства и получать сигналы о сообщениях и звонках, а также уведомления приложений на вашем ноутбуке без каких-либо проводов.
Высококачественный звук
Ноутбук оснащается встроенными динамиками мощностью 2 Вт и «умным» усилителем мощностью до 5 Вт, который обеспечивает насыщенные и реалистичные звуковые эффекты.
Кроме того, в модели LG gram 16Z90P реализована новейшая аудио технология DTS: X Ultra, которая обеспечивает по-настоящему захватывающий окружающий звук даже без наушников, что позволяет наслаждаться насыщенным, богатым звуком с меньшими искажениями, снимая ограничения небольшого динамика.
Безопасность на кончике пальца
Чтобы включить ноутбук, авторизоваться и войти в систему, вам достаточно нажать единственную кнопку питания ноутбука. При ее нажатии 16Z90P автоматически сканирует ваш отпечаток, поэтому вам не придется ждать появления экрана входа в систему.
Теперь вам не нужно выполнять множество последовательных шагов, чтобы включить ноутбук или беспокоиться о том, что вы забудете пароль.
Итак, жизнь движется вокруг нас с огромной скоростью, и если вам нужен ноутбук, который будет за всем этим успевать, есть смысл обратить внимание на LG gram 16Z90P.
Смотрите ли вы телепередачи на ходу или в домашнем кресле, работаете ли вы в офисе или в кресле самолета, просматриваете ли социальные сети из кофейни или шезлонга на пляже – элегантный, легкий ультрапортативный компьютер LG gram сможет легко адаптироваться к вашему образу жизни без ущерба для времени автономной работы или функций.
# # #
1 LG gram: стандартные процедуры тестирования и сертификации MIL-STD-810 были выполнены KOLAS Labs с сентября по ноябрь 2020 года.
2 По результатам тестирования на прочность как при использовании, так и при транспортировке. Краш-тест включает удар во включенном состоянии и падение во время движения.
3 По сравнению с обычными продуктами без технологии LG «Вверх-Вниз»
4 DCI-P3: 99% (стандартно), 95% (минимум).
5 Время работы от аккумулятора описывает максимальную емкость, основанную на результатах MobileMark® 2014. Фактическое время работы от батареи будет отличаться от спецификаций в зависимости от модели, конфигурации установки, используемых приложений, используемых функций и настроек управления питанием.
6 По JEITA 2.0: до 30 часов.