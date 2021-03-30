Что стоит за кондиционерами LG Multi V 5?

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Начнем с того, что Multi V 5 – это наружные блоки коммерческих кондиционеров с новым поколением VRF-систем. А перед тем, как перейти к описанию самих кондиционеров, где они используются, что в них особенного и почему проектировщикам систем отопления, вентиляции и кондиционирования (ОВиК) стоит обратить на них внимание, давайте сначала вспомним, что такое VRF и почему именно Multi?
VRF-система, она же система с переменным расходом хладагента (Variable Refrigerant Flow) – это в каком-то смысле королева в мире систем кондиционирования воздуха, и по технологической оснастке, и по своим возможностям. Собственно, вот почему:
- В системе используется экологически безопасный хладагент;
- VRF-система имеет компрессоры с инверторным приводом. Инвертор –позволяет плавно регулировать мощность компрессора. Для быстрого достижения температуры компрессор кондиционера работает с повышенной частотой вращения, после ее достижения, плавно снижает мощность;
- К одному наружному блоку в VRF-системе можно подключать несколько внутренних блоков, устанавливаемых в разных помещениях;
- Количество внутренних блоков можно наращивать в зависимости от здания и количества помещений. Другими словами, VRF-система имеет свойство масштабируемости.
Такие кондиционеры в основном покупают для коммерческих зданий, чтобы создавать комфортную температуру сразу в нескольких помещениях. Поэтому иногда их еще называют мультизональными кондиционерами, отсюда и название Multi V 5, где 5 – это номер поколения инверторного компрессора.
Если предыдущие поколения VRF-систем измеряли только температуру, то LG Multi V 5 может измерять как температуру, так и влажность.
Что можно отнести к основным особенностям Multi V 5 для проектировщиков систем ОВиК:
- Уменьшенную площадь наружного блока на 25% и уменьшенный на 15% вес, которые позволяют экономично использовать пространство и создают условия более простого монтажа со сниженной нагрузкой на строительные конструкции кровли;
- Простой переход от систем «Тепловой насос» к системам с технологией «Рекуперация тепла». Проще говоря, все наружные блоки Multi V 5 представляют собой универсальное решение, которое подходит как для традиционных 2-х трубных систем «Тепловой насос», так и для систем, которые могут работать одновременно в режимах охлаждения и нагрева;
- Управление расходом электроэнергии с возможностью задавать месячный расход и распределять то, что было запланировано в предыдущие периоды. Эта функция позволяет существенно снизить траты за электроэнергию;
- Увеличенные длины трассы трубопроводов с суммарной длиной трубопроводов 1000 метров, максимальным расстоянием от наружного блока до последнего внутреннего блока до 225 метров и перепадом высоты между наружными и внутренними блоками до 110 метров.
- К одному наружному блоку можно одновременно подключить до 64 внутренних блоков.
Отдельным преимуществом Multi V 5 можно выделить удобство монтажа, благодаря уменьшенной площади одномодульного наружного блока и сокращения их числа в комбинированных решениях. Другими словами, увеличение производительности одного модуля до 26НР привело к уменьшению количества требуемых наружных блоков и, как результат, упрощению процесса их установки.
В дополнение ко всему, Multi V 5 работает с повышенной производительностью, благодаря новой конструкции вентилятора с 4-сторонним теплообменником и уже упомянутым инверторным компрессором. Благодаря этому расход воздуха увеличен на 10%, а потребление электроэнергии снижено на 20%.
Установка Multi V 5 с антикоррозийным покрытием теплообменника Ocean Black Fin позволяет существенно снизить траты на эксплуатацию систем кондиционирования и не допустить перерасход средств в сравнении с аналогичными решениями.
Благодаря своей надежности, высокому качеству и долговечности, Multi V 5 – это подходящее решение для кондиционирования госпиталей, образовательных центров, бизнес-центров, жилых комплексов, гостевых домов и аэропортов. Поэтому, если хотите, чтобы температура в каждом кабинете на каждом этаже всегда была комфортной, а система не требовала дополнительного присмотра, и даже позволяла экономить средства и время, выбирайте LG Multi V 5.